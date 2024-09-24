Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Ваше приключение продолжится в национальном парке Сораксан, где вы будете гулять по тропам, окруженным высокими скалами. А белоснежные пляжи Японского моря в Сокчхо подарят вам заслуженный отдых и расслабление.
Но это еще не все! Остров Чеджудо откроет перед вами свои секреты: вы подниметесь на кратер потухшего вулкана, исследуете лавовую пещеру и познакомитесь с уникальной культурой местных жителей.
Этот тур станет настоящим открытием для всей семьи, сочетая в себе отдых на природе, культурное обогащение и незабываемые впечатления
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|158 000 ₽
Описание
Организационные детали
Виза для граждан России и стран СНГ не требуется.
Проживание. Будем жить в отелях 3* по маршруту, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. Не входит в стоимость.
Уровень сложности. Подходит всем способным пройти 4-10 км в день.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Вылет
Встретим вас в аэропорту Сеула или в любом удобном для вас месте. Рекомендуем вылетать одним рейсом с инструктором из Москвы, но вы можете прибыть в столицу на день раньше или позже старта маршрута.
Время в пути из Москвы до Сеула прямым рейсом составит 9 часов, прибудем на место утром следующего дня.
Прибытие, прогулка по сеулу и подъём на гору Намасан
Из аэропорта на скоростном поезде доберёмся до центра Сеула и заселимся в отель в исторической части города. После небольшого отдыха отправимся на старейший в стране рынок Намдэмун. В кафе попробуем национальную кухню, а за обедом гид расскажет про главные достопримечательности.
Пройдёмся по улочкам Сеула, после чего на фуникелёре поднимемся на вершину горы Намасан. Здесь находится телебашня — с неё открывается головокружительный вид на вечерний мегаполис. При желании группы после спуска заглянем в торговый район Мёндон.
Королевский дворец Кёнбоккун, деревня Букчон и улица Инсандон
После завтрака начнём экскурсию по Сеулу. Увидим здание мэрии на площади Кванхвамун, затем рассмотрим королевский дворец Кёнбоккун. Здесь, если нам повезёт, застанем торжественную смену императорского караула. Вы окажетесь на территории комплекса, возведённого в 14-м веке, и прогуляетесь по живописному парку-саду. Желающие смогут посетить национальный фольклорный музей и познакомиться с бытом местных жителей.
Отправимся в старинную деревню Букчон, где сохранились традиционные деревянные дома с крышами из глиняной черепицы и рисунками лотоса. Вы пройдётесь по улочкам, где некогда жили представители корейской элиты. Желающие смогут взять в аренду традиционный костюм для эффектной фотосессии.
Пройдём по исторической части города, побываем на пешеходной улице Инсандон. Вы попробуете корейский чай могхвача и бабл-ти, сможете купить сувениры и подарки, а ещё насладиться уличной едой, приготовленной на выпуклой сковородке.
Погуляем вдоль ручья Чхонгечхон, по каменным мостам и мимо причудливых скульптур и вернёмся в отель.
Переезд в Сокчхо, парк Сораксан и подъём на Ульсанбави
Проснёмся рано и поедем в рыбацкий городок Сокчхо на берегу Японского моря, чтобы прогуляться по национальному парку Сораксан. Пройдём по треккинговым маршрутам, вдыхая ароматы хвойных лесов, и поднимемся на вершину горы Ульсанбави. Здесь, на скале, стоит буддистский храм 6-ого века.
Если останется время, на обратном пути посетим термальный комплекс «Сорак Вотерпиа»: искупаемся в горячих бассейнах под открытым небом с живописным видом на вершины, а желающие смогут погреться в традиционной корейской сауне.
К вечеру вернёмся в отель в Сокчхо.
Пляжный отдых и возвращение в Сеул
Доброе утро начинается с купания в Тихом океане! Вас ждут райские белоснежные пляжи и бирюзовые воды. Если погода не позволит купаться, мы прогуляемся вдоль побережья до смотровой площадки в восточном стиле.
В Сокчхо обязательно нужно попробовать морепродукты! Отправимся в кафе, где отведаем местную кухню. Особенно советуем модемхое — ассорти из сырой рыбы с гарниром из овощных листьев, соевым соусом и васаби, а ещё традиционные кальмаровые сосиски Сундэ.
После обеда вернёмся в Сеул. По желанию вечером погуляем по мосту «Фонтан радуги» и мосту Банпо через реку Ханган. За доплату вы сможете отправиться в вечерний круиз по речке и полюбоваться огнями ночной столицы.
Перелёт на остров Чеджудо и прогулка по парку Халлим
После завтрака поедем в аэропорт и улетим на вулканический остров Чеджудо. Здесь есть и потухшие вулканы, и впечатляющие водопады, и уютные песчаные пляжи.
На острове царят свои обычаи, а местные говорят на непонятном для остальных корейцев языке. Особенность Чеджудо — главными здесь являются женщины, они содержат семьи, а мужчины ведут хозяйство и следят за детьми.
После заселения посетим природный парк-заповедник Халлим. В нём есть несколько зон: ботанический сад, вулканические пещеры Ссанёнкуль и Хёпчжэкуль, традиционная деревня Чеам, сад камней и сад бонсай.
Затем отправимся на пляж, а после отдыха на берегу пройдёмся по вечерним улочкам столицы Чеджу-Си.
Подъём на вулкан Халласан
После завтрака вас ждёт треккинг на потухший вулкан Халласан. Вы побываете на высшей точке Южной Кореи (1947 метров)! Пройти предстоит около 10 км с перепадом высоты 1200 метров, поход займёт 6 часов. Торопиться не будем — пойдём в спокойном темпе по субтропическим лесам и хвойным зарослям.
На отметке 1500 метров остановимся в кемпинге, отдохнём и подкрепимся. До финиша — всего ничего! Вокруг уже не будет лесов — лишь скалистые пейзажи. С вершины нам откроется головокружительный вид. Сделаем эффектные кадры и спустимся вниз. После покорения горы — заслуженный отдых на пляже.
В зависимости от погоды и пожеланий группы поход может быть заменён более лёгким восхождением на вулкан «Пик Восхода Солнца».
Переезд в Согвипхо, водопад Чонгбанг и остров Саесеом
Позавтракаем и поедем в город Согвипхо. Оставим вещи в отеле и отправимся на водопад Чонгбанг, потоки которого падают прямо в море! Чтобы добраться до живописной громады, преодолеем длинную лестницу, ведущую через тропический лес и скалы. Неподалёку можно застать ныряльщиц за жемчугом и попробовать местные морепродукты. По желанию зайдём за свежей рыбкой и экзотическими фруктами на рынок Олле.
После обеда побываем у ещё одного водопада, а потом поедем на пляж Восточно-Китайского моря. Вечером побываем на острове Саесеом и полюбуемся открывающейся с него панорамой города.
Лавовая пещера Манджангуль и возвращение в Сеул
Сегодня нас ждёт посещение лавовой пещеры Манджангуль — самого длинного лавового туннеля в мире (13 км)! Вы увидите сталактиты и сталагмиты, огромные колонны и геликтиты, освещённые цветными огнями. А ещё здесь обитают летучие мыши.
Передем в Чеджу-Си. По пути рассмотрим каменные статуи харубанов, защищающие остров от злых духов. В городе у вас будет время, чтобы закупиться сувенирами и подарками, а после обеда вылетим в Сеул.
Вечером погуляем по району Мендон, а по желанию вы сможете посетить корейские бани Чимчильбан, где выдадут всё необходимое для парения.
Отъезд
После завтрака ещё раз пройдёмся по Сеулу, купим недостающие сувениры и на электричке поедем в аэропорт Инчхон. Если вы улетаете поздними рейсами, у вас будет дополнительное свободное время.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3
- Внутренний перелёт Сеул-Чэджу-Сеул
- Услуги гида-инструктора
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Перелёт в Сеул и обратно (из Москвы - от 56 000 руб.)
- Питание в кафе и ресторанах