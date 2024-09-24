После завтрака начнём экскурсию по Сеулу. Увидим здание мэрии на площади Кванхвамун, затем рассмотрим королевский дворец Кёнбоккун. Здесь, если нам повезёт, застанем торжественную смену императорского караула. Вы окажетесь на территории комплекса, возведённого в 14-м веке, и прогуляетесь по живописному парку-саду. Желающие смогут посетить национальный фольклорный музей и познакомиться с бытом местных жителей.

Отправимся в старинную деревню Букчон, где сохранились традиционные деревянные дома с крышами из глиняной черепицы и рисунками лотоса. Вы пройдётесь по улочкам, где некогда жили представители корейской элиты. Желающие смогут взять в аренду традиционный костюм для эффектной фотосессии.

Пройдём по исторической части города, побываем на пешеходной улице Инсандон. Вы попробуете корейский чай могхвача и бабл-ти, сможете купить сувениры и подарки, а ещё насладиться уличной едой, приготовленной на выпуклой сковородке.

Погуляем вдоль ручья Чхонгечхон, по каменным мостам и мимо причудливых скульптур и вернёмся в отель.