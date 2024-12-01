Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане

Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Индивидуальное путешествие только для вас в компании местного друга-проводника — полное погружение в культуру обеспечено. Начнём от корней в исторической части Сеула.

Продолжим в столице древнего корейского государства и аутентичных деревнях,
читать дальше

где сохранилась традиционная архитектура.

Дополним тур знакомством с новшествами и передовыми технологиями Южной Кореи: вы узнаете о достижениях в дизайне и автомобильной промышленности, побываете в модных районах и на смотровой небоскрёба. Завершим путешествие-погружение в морском Пусане. Отели подбираются по вашим пожеланиям и оплачиваются отдельно.

Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для въезда в страну вам необходимо оформить электронное разрешение K-ETA — не меньше чем за 72 часа до посадки в самолёт. Иногда обработка заявлений занимает больше времени, поэтому лучше не откладывать получение разрешения на последний момент. Всем путешественникам от 18 до 64 лет необходимо заполнить анкету на английском языке на сайте k-eta.go.kr. Если у вас возникнут вопросы, организатор будет рад помочь.

Обратите внимание, жильё в туре оплачивается отдельно. Готовы помочь вам с подбором и бронированием отеля. Сообщите о своих пожеланиях.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Гид предложит варианты по вашим пожеланиям и поможет забронировать.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Kia Niro (до 3 человек) или микроавтобус.

Дети. От 4 лет.

Уровень сложности. В туре есть пешие прогулки длительностью до 2 часов.

Виза. Гражданам РФ не требуется. Достаточно загранпаспорта и электронного разрешения на въезд (K-ETA, только взрослым от 18 до 64 лет).

Программа тура по дням

1 день

Корни и традиции Сеула

Начнём знакомство с Южной Кореей с исторической части Сеула. В крупнейшем мегаполисе страны гармонично соседствуют древние традиции и передовые технологии. Сегодня сделаем упор на корни — где всё зародилось и развивалось.

В дворцовом комплексе Кёнбоккун вы погрузитесь в атмосферу корейской королевской эпохи. Узнаете про династию Чосон, увидите, как жили правители и их семьи. Посмотрите на церемонию смены стражи караула. Желающие смогут взять в аренду национальные наряды для эффектных фото и полного погружения.

Затем отправимся в аутентичную деревню Букчон, где сохранились традиционная архитектура и корейский стиль жизни. Здесь будто остановилось время — прогуляемся по улочкам и ощутим перемещение в прошлое.

Далее доедем до улицы Инсадон, которую называют культурным сердцем Сеула. Рассмотрим антикварные лавки, чайные домики и художественные галереи с работами местных творцов — всё это поможет нам ещё больше прочувствовать и понять Южную Корею.

Увидим храм Чогеса — один из крупнейших и наиболее важных буддийских храмов в столице. Расположен он в центре города и является неким пристанищем от суеты.

Корни и традиции СеулаКорни и традиции СеулаКорни и традиции СеулаКорни и традиции СеулаКорни и традиции Сеула
2 день

Динамичный и инновационный мегаполис

Сегодня продолжим знакомиться с Сеулом, но уже обратим внимание на его современные достопримечательности и инновационный характер. Прочувствуем динамику города и рассмотрим технологичные строения.

Зайдём в музей-студию компании Hyundai, где узнаем о будущем автомобильной индустрии. Увидим новейшие достижения в дизайне и промышленности.

Затем прогуляемся по роскошному району Каннам (или Гангнам) — месту сосредоточения энергии мегаполиса. Посмотрим на Сеул со смотровой башни Лотте. Это 123-этажное архитектурное чудо на берегу реки Ханган, одно из самых высоких зданий мира.

Динамичный и инновационный мегаполисДинамичный и инновационный мегаполисДинамичный и инновационный мегаполисДинамичный и инновационный мегаполис
3 день

Столица древнего корейского государства

Весь день проведём в бывшей столице древнего корейского государства Силла — Кёнджу. Здесь находятся значимые достопримечательности, в том числе охраняемые ЮНЕСКО.

Сначала увидим королевские гробницы и рассмотрим памятники и артефакты в парке. Затем посетим храм Пульгукса, основанный ещё в 6 веке н. э. Святилище представляет собой уникальный образец корейской буддийской архитектуры.

Экскурсия продолжится в деревне Кёчхон, где вы понаблюдаете за бытом традиционного поселения и сможете отведать национальных блюд. Далее зайдём в старейшую обсерваторию в Восточной Азии — Чхомсондэ. Это место является символом достижений древней корейской науки и астрономии.

Переезд в Пусан.

Столица древнего корейского государстваСтолица древнего корейского государстваСтолица древнего корейского государстваСтолица древнего корейского государства
4 день

Морской и красочный Пусан

Последний день нашего путешествия посвятим Пусану — второму по величине городу в Южной Корее.

Здесь находится один из самых известных рыбных рынков страны, без посещения которого невозможно представить поездку сюда. Заглянем в Чхагальчи и впечатлимся разнообразием даров моря. Желающие смогут отведать рыбы и морепродуктов прямо на рынке.

Затем отправимся к храму Хэдон Ёнгунса, где так и хочется помедитировать с видом на океан. После чего прогуляемся по колоритному району Камчхон. Точнее это поселение в квартале Камчхон-дон, превращённое в культурный центр.

Тур завершится в Пусане.

Морской и красочный ПусанМорской и красочный ПусанМорской и красочный ПусанМорской и красочный ПусанМорской и красочный Пусан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе (музеи, храмы, смотровые)
  • Сопровождение местным русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Сеула и обратно из Пусана до вашего города
  • Проживание
  • Питание
  • Аренда национальных костюмов (по желанию)
  • Тур проводится только для вашей компании. Возможно расширить группу, внести изменения в программу и организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Сеул, время и место по договорённости
Завершение: Г. Пусан, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сеула

Похожие туры из Сеула

Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
На машине
2 отзыва
3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$1 883 за всё до 3 чел.
Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
9 дней
Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов
Начало: Сеул, холл отеля, 16:00
6 ноя в 11:00
$2 500 за человека
Тур-знакомство для всей семьи: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
На машине
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
1 мар в 12:00
5 апр в 12:00
230 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сеуле
Все туры из Сеула
ХорошоТам