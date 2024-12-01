Начнём знакомство с Южной Кореей с исторической части Сеула. В крупнейшем мегаполисе страны гармонично соседствуют древние традиции и передовые технологии. Сегодня сделаем упор на корни — где всё зародилось и развивалось.

В дворцовом комплексе Кёнбоккун вы погрузитесь в атмосферу корейской королевской эпохи. Узнаете про династию Чосон, увидите, как жили правители и их семьи. Посмотрите на церемонию смены стражи караула. Желающие смогут взять в аренду национальные наряды для эффектных фото и полного погружения.

Затем отправимся в аутентичную деревню Букчон, где сохранились традиционная архитектура и корейский стиль жизни. Здесь будто остановилось время — прогуляемся по улочкам и ощутим перемещение в прошлое.

Далее доедем до улицы Инсадон, которую называют культурным сердцем Сеула. Рассмотрим антикварные лавки, чайные домики и художественные галереи с работами местных творцов — всё это поможет нам ещё больше прочувствовать и понять Южную Корею.

Увидим храм Чогеса — один из крупнейших и наиболее важных буддийских храмов в столице. Расположен он в центре города и является неким пристанищем от суеты.