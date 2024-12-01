Продолжим в столице древнего корейского государства и аутентичных деревнях,
Описание тура
Организационные детали
Для въезда в страну вам необходимо оформить электронное разрешение K-ETA — не меньше чем за 72 часа до посадки в самолёт. Иногда обработка заявлений занимает больше времени, поэтому лучше не откладывать получение разрешения на последний момент. Всем путешественникам от 18 до 64 лет необходимо заполнить анкету на английском языке на сайте k-eta.go.kr. Если у вас возникнут вопросы, организатор будет рад помочь.
Обратите внимание, жильё в туре оплачивается отдельно. Готовы помочь вам с подбором и бронированием отеля. Сообщите о своих пожеланиях.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Гид предложит варианты по вашим пожеланиям и поможет забронировать.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Kia Niro (до 3 человек) или микроавтобус.
Дети. От 4 лет.
Уровень сложности. В туре есть пешие прогулки длительностью до 2 часов.
Виза. Гражданам РФ не требуется. Достаточно загранпаспорта и электронного разрешения на въезд (K-ETA, только взрослым от 18 до 64 лет).
Программа тура по дням
Корни и традиции Сеула
Начнём знакомство с Южной Кореей с исторической части Сеула. В крупнейшем мегаполисе страны гармонично соседствуют древние традиции и передовые технологии. Сегодня сделаем упор на корни — где всё зародилось и развивалось.
В дворцовом комплексе Кёнбоккун вы погрузитесь в атмосферу корейской королевской эпохи. Узнаете про династию Чосон, увидите, как жили правители и их семьи. Посмотрите на церемонию смены стражи караула. Желающие смогут взять в аренду национальные наряды для эффектных фото и полного погружения.
Затем отправимся в аутентичную деревню Букчон, где сохранились традиционная архитектура и корейский стиль жизни. Здесь будто остановилось время — прогуляемся по улочкам и ощутим перемещение в прошлое.
Далее доедем до улицы Инсадон, которую называют культурным сердцем Сеула. Рассмотрим антикварные лавки, чайные домики и художественные галереи с работами местных творцов — всё это поможет нам ещё больше прочувствовать и понять Южную Корею.
Увидим храм Чогеса — один из крупнейших и наиболее важных буддийских храмов в столице. Расположен он в центре города и является неким пристанищем от суеты.
Динамичный и инновационный мегаполис
Сегодня продолжим знакомиться с Сеулом, но уже обратим внимание на его современные достопримечательности и инновационный характер. Прочувствуем динамику города и рассмотрим технологичные строения.
Зайдём в музей-студию компании Hyundai, где узнаем о будущем автомобильной индустрии. Увидим новейшие достижения в дизайне и промышленности.
Затем прогуляемся по роскошному району Каннам (или Гангнам) — месту сосредоточения энергии мегаполиса. Посмотрим на Сеул со смотровой башни Лотте. Это 123-этажное архитектурное чудо на берегу реки Ханган, одно из самых высоких зданий мира.
Столица древнего корейского государства
Весь день проведём в бывшей столице древнего корейского государства Силла — Кёнджу. Здесь находятся значимые достопримечательности, в том числе охраняемые ЮНЕСКО.
Сначала увидим королевские гробницы и рассмотрим памятники и артефакты в парке. Затем посетим храм Пульгукса, основанный ещё в 6 веке н. э. Святилище представляет собой уникальный образец корейской буддийской архитектуры.
Экскурсия продолжится в деревне Кёчхон, где вы понаблюдаете за бытом традиционного поселения и сможете отведать национальных блюд. Далее зайдём в старейшую обсерваторию в Восточной Азии — Чхомсондэ. Это место является символом достижений древней корейской науки и астрономии.
Переезд в Пусан.
Морской и красочный Пусан
Последний день нашего путешествия посвятим Пусану — второму по величине городу в Южной Корее.
Здесь находится один из самых известных рыбных рынков страны, без посещения которого невозможно представить поездку сюда. Заглянем в Чхагальчи и впечатлимся разнообразием даров моря. Желающие смогут отведать рыбы и морепродуктов прямо на рынке.
Затем отправимся к храму Хэдон Ёнгунса, где так и хочется помедитировать с видом на океан. После чего прогуляемся по колоритному району Камчхон. Точнее это поселение в квартале Камчхон-дон, превращённое в культурный центр.
Тур завершится в Пусане.
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Что включено
- Все переезды по программе
- Входные билеты на объекты по программе (музеи, храмы, смотровые)
- Сопровождение местным русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Сеула и обратно из Пусана до вашего города
- Проживание
- Питание
- Аренда национальных костюмов (по желанию)
- Тур проводится только для вашей компании. Возможно расширить группу, внести изменения в программу и организовать путешествие в другие даты