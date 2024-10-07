7 дней
История, современность, духовность: осенний отпуск в Южной Корее
Исследовать контрастные мегаполисы и колоритные деревни, обойти святыни и покататься на кораблике
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от вашего рейса
7 окт в 10:00
$1 700 за человека
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Отправьтесь в незабываемое осеннее путешествие по Южной Корее! Сеул и Пусан ждут вас с яркими красками, буддийскими храмами и восхитительными видами
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен в 08:00
8 окт в 08:00
$2 415 за человека
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 сен в 08:00
4 окт в 08:00
189 998₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «История и архитектура»
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