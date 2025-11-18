Комфортный приватный трансфер до или из аэропорта Инчхон с личной встречей водителя и доставкой прямо до пункта назначения.
Описание трансфер
Сделайте поездку в аэропорт или из него максимально комфортной и спокойной, заказав индивидуальный трансфер в один конец заранее. Вас встретит лицензированный водитель и доставит на место в автомобиле с кондиционером — быстро, удобно и без лишнего стресса. Прилетая в Инчхон, просто выходите в зону прилёта, где вас будет ждать водитель с табличкой с вашим именем. Не нужно разбираться в маршрутах общественного транспорта или тащить тяжёлый багаж — садитесь в ваш микроавтобус или минивен и отправляйтесь в город в комфортной обстановке. При трансфере из города водитель приедет прямо к вашему отелю или месту проживания, встретит вас и поможет с багажом. Вы сможете не беспокоиться о поиске такси или автобусных маршрутов — трансфер доставит вас прямо к терминалу точно в срок. Важная информация: Важно знать перед поездкой:
Ваш водитель будет ожидать вас до 1,5 часов.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Кондиционированный автомобиль
- Лицензированный водитель
- Услуга «встреча и сопровождение»
- Топливо
- Дорожные сборы
- Плата за парковку
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 272 Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, South Korea
Завершение: Ваш отель или другой пункт назначения в Сеуле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важно знать перед поездкой:
- Ваш водитель будет ожидать вас до 1,5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 ноя 2025
Заказывали ранний трансфер из отеля Сеула до аэропорта, накануне вечером водитель с нами связался, сообщил номер машины и утром был вовремя в назначенное время. Спасибо, Айден Ли!
М
Манжос
24 авг 2025
Спасибо огромное за организацию трансфера. Все было очень хорошо. Машина комфортная и большая, водитель за несколько дней до прилета вышел на связь и рассказал где он нас будет встречать. Будем всегда теперь пользоваться данным сервисом. Рекомендую
М
Михаил
19 июл 2025
Лёгкая встреча в аэропорту, удобный микроавтобус и очень приятный в общении водитель.
И
Ибрагим
6 фев 2025
Наш водитель был просто замечательным — мы остались очень довольны всей поездкой.
Ю
Юлия
8 дек 2024
Идеально! Вовремя, хороший английский, лёгкое общение и комфортный автомобиль.
Т
Тарас
14 сен 2024
Водитель написал мне в WhatsApp, что уже на месте, и поездка до отеля прошла легко и приятно. Оценка — 10 из 10.
Входит в следующие категории Сеула
Похожие экскурсии из Сеула
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула в яркий Инчхон: путешествие на авто с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$642 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
$260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$578 за всё до 4 чел.