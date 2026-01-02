Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
Индивидуальный трансфер в Сеуле - комфорт и безопасность. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит по адресу, соблюдая все меры безопасности
Начало: У выхода из аэропорта
«Стоимость трансфера зависит от удалённости вашего отеля от аэропорта»
4 апр в 20:30
5 апр в 00:00
$128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сеул: приватный трансфер до/из аэропорта Инчхон
Начало: 272 Конганг-ро, Чунг-гу, Инчхон, Южная Корея
«Сделайте поездку в аэропорт или из него максимально комфортной и спокойной, заказав индивидуальный трансфер в один конец заранее»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
$98.28 за человека
Индивидуальная
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
«Трансфер от отеля в Сеуле на комфортабельном авто Kia Carnival Prestige (около 200 км в обе стороны)»
6 апр в 09:30
7 апр в 09:30
от $578 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 января 2026Благодарю за прекрасную организацию трансфера! Рекомендую
- ЕЕлена18 ноября 2025Великолепная организация трансфера (6.11.25) с момента заказа до встречи в аэропорту. Водитель встретил на выходе в зоне прилета с табличкой.
- ЕЕлена18 ноября 2025Заказывали ранний трансфер из отеля Сеула до аэропорта, накануне вечером водитель с нами связался, сообщил номер машины и утром был вовремя в назначенное время. Спасибо, Айден Ли!
- ИИлья16 октября 2025Все прошло отлично, всегда были на связи, все как договорились.
- DDiana21 сентября 2025👍👍👍
- DDiana11 сентября 2025Вызывали трансфер на определённое время с запасом. Ребята сами отслеживают рейс, поэтому, когда мы вышли в зону прилета, нас уже ждали с табличкой. Доехали с комфортом. Спасибо!
- ММанжос24 августа 2025Спасибо огромное за организацию трансфера. Все было очень хорошо. Машина комфортная и большая, водитель за несколько дней до прилета вышел на связь и рассказал где он нас будет встречать. Будем всегда теперь пользоваться данным сервисом. Рекомендую
- ИИлья12 августа 2025Прекрасный исполнитель. Все чётко. Обращусь в след раз не сомневаясь.
- ММихаил19 июля 2025Лёгкая встреча в аэропорту, удобный микроавтобус и очень приятный в общении водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в апреле 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 578. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Трансфер», 17 ⭐ отзывов, цены от $98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь