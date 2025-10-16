Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул - это ваш шанс начать путешествие без стресса. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и быстро доставит по нужному адресу. Поездка на автомобиле
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 💬 Русскоязычная поддержка
- 💧 Вода для пассажиров
- 📱 Связь 24/7
Время начала: 00:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 15:00, 20:30
Что можно увидеть
- Панорама города
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: вам откроется панорама города и окрестностей
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом
Дополнительно:
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Стоимость трансфера зависит от удалённости вашего отеля от аэропорта
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
- Возможна оплата в рублях
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai (или другом автомобиле подобного класса)
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Сеуле
Провели экскурсии для 1136 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
И
Илья
16 окт 2025
Все прошло отлично, всегда были на связи, все как договорились.
D
Diana
21 сен 2025
👍👍👍
D
Diana
12 сен 2025
Вызывали трансфер на определённое время с запасом. Ребята сами отслеживают рейс, поэтому, когда мы вышли в зону прилета, нас уже ждали с табличкой. Доехали с комфортом. Спасибо!
И
Илья
12 авг 2025
Прекрасный исполнитель. Все чётко. Обращусь в след раз не сомневаясь.
О
Оксана
9 июн 2025
Это не экскурсия, а трансфер из аэропорта в город и обратно и мы очень рады, что воспользовались этой услугой! В чужом городе иногда сложно сориентироваться с выбором транспорта из аэропорта
Татьяна
12 мая 2025
Отличная организация трансфера. Кирилл в течение нескольких минут, после оформления заказа, вышел на связь, уточнил все подробности, был на связи круглосуточно, отвечал почти мгновенно. Машина была у отеля ровно в назначенное время, водитель очень приветливый и любезный. В аэропорт довезли аккуратно и вовремя. Большое спасибо.
Яна
2 апр 2025
Постоянная поддержка в вотсап, можно спросить «туристические» вопросы и получить практичный ответ. Вежливое и понятное общение. Машина роскошная! Увидела случайно и не пожалела что заказала трансфер. Спасибо!
