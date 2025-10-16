читать дальше и ребята нам нам чудесно всё организовали за вполне адекватные деньги. Очень комфортабельный микроавтобус. И что больше всего порадовало, Кирилл всегда был на связи с нами, даже ночью контролировал, чтобы всё было своевременно и максимально комфортно. Спасибо и рекомендую однозначно!

Это не экскурсия, а трансфер из аэропорта в город и обратно и мы очень рады, что воспользовались этой услугой! В чужом городе иногда сложно сориентироваться с выбором транспорта из аэропорта