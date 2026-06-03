Сеул на авто

Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Сеул - город, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

На экскурсии «Сеул на авто» вы сможете насладиться красотой и разнообразием этого мегаполиса, не беспокоясь о транспорте.

Ваше путешествие начнется с осмотра
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старинного Сеула, где вы увидите главную площадь Кванхвамун, королевский дворец Кёнбоккун и Национальный этнографический музей Кореи.

Затем экскурсия перенесет вас в Сеул 21 века, где вы прогуляетесь по улице сувениров Инсадон, посетите променад вдоль ручья Чхонгечхон и оживленную улицу Мёндон.

Все организационные детали, включая комфортабельное авто с водителем и входные билеты в дворец Кёнбоккун, уже продуманы за вас.

Подарите себе незабываемые впечатления от Сеула, его истории и современности, на этой эксклюзивной экскурсии

5
61 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное передвижение на авто
  • 🏰 Визит в королевский дворец Кёнбоккун
  • 🌄 Виды на гору Пукансан
  • 🏙 Прогулка по современным районам
  • 🛍 Посещение улицы Мёндон с бутиками
  • 🍜 Уличная еда на любой вкус

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Сеулу на авто - с апреля по август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в сентябре возможны дожди. Октябрь привлекает яркими осенними красками, но может быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит учесть, что температура может быть низкой, что не всегда комфортно для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто

Что можно увидеть

  • Площадь Кванхвамун
  • Гора Пукансан
  • Королевский дворец Кёнбоккун
  • Национальный этнографический музей Кореи
  • Район Пукчхон
  • Улица сувениров Инсадон
  • Променад вдоль ручья Чхонгечхон
  • Резиденция корейского президента
  • Телебашня
  • Улица Мёндон

Описание экскурсии

Старинный Сеул

Вы осмотрите главную площадь Кванхвамун, полюбуетесь с неё видом на гору Пукансан и раскроете историю династии Чосон. Затем посетите королевский дворец Кёнбоккун с искусственным озером, роскошными залами, яркими росписями и скульптурами. Заглянем мы и в Национальный этнографический музей Кореи, раскрывающий особенности местного быта с 14 века и до наших дней. Кроме того, я покажу вам нетронутый цивилизацией район Пукчхон. Это настоящая «деревня в городе», где время словно остановилось.

Сеул 21 века

Современный Сеул — яркий бурлящий город. Вы погуляете по улице сувениров Инсадонг и по променаду вдоль ручья Чхонгечхон. Это любимое общественное пространство местных жителей. Здесь есть всё для отличного отдыха: удобные дорожки, фонтаны, арт-объекты и галереи. Напоследок я покажу вам резиденцию корейского президента и телебашню — один из главных символов города. А также проведу по оживлённой улице Мёндон с бутиками, магазинами косметики и стрит-фудом на любой вкус.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
  • Входные билеты во дворец Кёнбоккун включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Гражданка Республики Корея. Живу в стране с 1998 года. Мой опыт — это полное погружение в корейскую культуру, менталитет и традиции. Работаю официально: зарегистрирован бизнес и оформлена полная государственная страховка
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пассажиров. Для вашей безопасности и безупречного сервиса экскурсии провожу только в паре с профессиональным водителем на новом автомобиле 2025 года. По законам Кореи гид не может одновременно управлять авто и вести программу — я строго соблюдаю этот стандарт. Мои авторские маршруты — это глубокое погружение в историю без штампов. Я ценю ваше время и работаю чётко по регламенту.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
3
2
1
Д
Благодарим за прекрасно организованную экскурсию. Мы остались очень довольны: материал был подан интересно и познавательно. Отдельное спасибо гиду Анджеле — приятному, доброжелательному человеку и профессионалу, глубоко знающему историю, культуру и традиции местного народа. Комфортабельный автомобиль с доброжалательным водителем.
Благодарим за прекрасно организованную экскурсию. Мы остались очень довольны: материал был подан интересно и познавательно. Отдельное
Благодарим за прекрасно организованную экскурсию. Мы остались очень довольны: материал был подан интересно и познавательно. Отдельное
Благодарим за прекрасно организованную экскурсию. Мы остались очень довольны: материал был подан интересно и познавательно. Отдельное
Благодарим за прекрасно организованную экскурсию. Мы остались очень довольны: материал был подан интересно и познавательно. Отдельное
Благодарим за прекрасно организованную экскурсию. Мы остались очень довольны: материал был подан интересно и познавательно. Отдельное
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Юлиана
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое в городе. Особенно понравились рассказы про стиль жизни и быт корейцев. Однозначно рекомендую👌
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое+2
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое
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Павел
Замечательный гид, было информативно и интересно⭐️
Замечательный гид, было информативно и интересно⭐️
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Е
Это было удивительное совпадение. Прекрасная прогулка по городу, историческое погружение в Сеул и Корею в целом с любовью к стране и ее особенностям.
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Наталья
К Анжеле мы обращаемся уже ни в первый раз, так как она профессионально организовывает маршрут, раскрывая богатую историю и культуру города, и делает экскурсию по-настоящему интересной и насыщенной. В этот
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раз мы посещали дворец Чангёнгёгун и буддийский храм Чингванса, который расположен у самого подножья гор.
Анжела рассказала много любопытных фактов, погрузив нас в атмосферу древней Кореи.
После экскурсии мы заехали на один из рынков и попробовали уличную еду. Рекомендую экскурсию с Анжелой всем, кто хочет познакомиться с Сеулом комфортно!

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Н
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани города, то лучше экскурсии не придумаешь. Узнала много интересного об истории Кореи, жизни корейцев,
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увидела красивые места. Рекомендую всем. С Анжелой очень легко и приятно общаться, она интересно рассказывает. Экскурсия проходит на комфортной машине с водителем, и это, конечно, очень удобно. Увидишь больше, устанешь меньше. Еще раз большое спасибо!

Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани+2
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани
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