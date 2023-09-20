Сеул — яркий и невероятно колоритный город. Аутентичные старинные кварталы соседствуют в нём с современными модными районами, дворцы прошлых веков — с небоскрёбами, элитные бутики — с уличной едой. Я покажу вам Сеул с разных сторон и помогу прочувствовать его противоречивый характер, который открывается далеко не каждому путешественнику.

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Описание

Что вас ожидает

Старинный Сеул

Вы осмотрите главную площадь Кванхвамун, полюбуетесь с неё видом на гору Пукансан и раскроете историю династии Чосон. Затем посетите королевский дворец Кёнбоккун с искусственным озером, роскошными залами, яркими росписями и скульптурами. Заглянем мы и в Национальный этнографический музей Кореи, раскрывающий особенности местного быта с 14 века и до наших дней. Кроме того, я покажу вам нетронутый цивилизацией район Пукчхон. Это настоящая «деревня в городе», где время словно остановилось.

Сеул 21 века

Современный Сеул — яркий бурлящий город. Вы погуляете по улице сувениров Инсадон и по променаду вдоль ручья Чхонгечхон. Это любимое общественное пространство местных жителей. Здесь есть всё для отличного отдыха: удобные дорожки, фонтаны, арт-объекты и галереи. Напоследок я покажу вам резиденцию корейского президента и телебашню — один из главных символов города. А также проведу по оживлённой улице Мёндон с бутиками, магазинами косметики и стрит-фудом на любой вкус.

Организационные детали