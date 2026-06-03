Сеул - город, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.На экскурсии «Сеул на авто» вы сможете насладиться красотой и разнообразием этого мегаполиса, не беспокоясь о транспорте.Ваше путешествие начнется с осмотра

старинного Сеула, где вы увидите главную площадь Кванхвамун, королевский дворец Кёнбоккун и Национальный этнографический музей Кореи. Затем экскурсия перенесет вас в Сеул 21 века, где вы прогуляетесь по улице сувениров Инсадон, посетите променад вдоль ручья Чхонгечхон и оживленную улицу Мёндон. Все организационные детали, включая комфортабельное авто с водителем и входные билеты в дворец Кёнбоккун, уже продуманы за вас. Подарите себе незабываемые впечатления от Сеула, его истории и современности, на этой эксклюзивной экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Сеулу на авто - с апреля по август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в сентябре возможны дожди. Октябрь привлекает яркими осенними красками, но может быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит учесть, что температура может быть низкой, что не всегда комфортно для длительных прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.