Сеул на авто

Комфортная обзорная экскурсия по главным местам города с профессиональным гидом и водителем

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Сеул — яркий и невероятно колоритный город.

Аутентичные старинные кварталы соседствуют в нём с современными модными районами, дворцы прошлых веков — с небоскрёбами, элитные бутики — с уличной едой.

Я покажу вам Сеул с разных сторон и помогу прочувствовать его противоречивый характер, который открывается далеко не каждому путешественнику.
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Сеул на авто
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старинный Сеул

Вы осмотрите главную площадь Кванхвамун, полюбуетесь с неё видом на гору Пукансан и раскроете историю династии Чосон. Затем посетите королевский дворец Кёнбоккун с искусственным озером, роскошными залами, яркими росписями и скульптурами. Заглянем мы и в Национальный этнографический музей Кореи, раскрывающий особенности местного быта с 14 века и до наших дней. Кроме того, я покажу вам нетронутый цивилизацией район Пукчхон. Это настоящая «деревня в городе», где время словно остановилось.

Сеул 21 века

Современный Сеул — яркий бурлящий город. Вы погуляете по улице сувениров Инсадон и по променаду вдоль ручья Чхонгечхон. Это любимое общественное пространство местных жителей. Здесь есть всё для отличного отдыха: удобные дорожки, фонтаны, арт-объекты и галереи. Напоследок я покажу вам резиденцию корейского президента и телебашню — один из главных символов города. А также проведу по оживлённой улице Мёндон с бутиками, магазинами косметики и стрит-фудом на любой вкус.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
  • Входные билеты во дворец Кёнбоккун включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
20 сен 2023
Анжела, спасибо за информацию и большое спасибо за вчерашнюю экскурсию, было очень интересно!
Е
11 сен 2023
Перемещение по городу проходит в очень просторном и удобном автомобиле. Удивительно насколько понятно и интересно было рассказано об истории целого государства. Ловили каждое слова экскурсовода. Уже запланировали поездку с этим же экскурсоводом на следующий год. Если вам нужна интересная экскурсия вам сюда. Также очень приятные пешие маршруты. Очень благодарны за то что погрузили нас в историю и атмосферу Кореи и Сеула в частности

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Можно с детьми
Летние
Выездные
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