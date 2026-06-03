Лучшее время для экскурсии по Сеулу на авто - с апреля по август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя в сентябре возможны дожди. Октябрь привлекает яркими осенними красками, но может быть прохладнее. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит учесть, что температура может быть низкой, что не всегда комфортно для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Кванхвамун
Гора Пукансан
Королевский дворец Кёнбоккун
Национальный этнографический музей Кореи
Район Пукчхон
Улица сувениров Инсадон
Променад вдоль ручья Чхонгечхон
Резиденция корейского президента
Телебашня
Улица Мёндон
Описание экскурсии
Старинный Сеул
Вы осмотрите главную площадь Кванхвамун, полюбуетесь с неё видом на гору Пукансан и раскроете историю династии Чосон. Затем посетите королевский дворец Кёнбоккун с искусственным озером, роскошными залами, яркими росписями и скульптурами. Заглянем мы и в Национальный этнографический музей Кореи, раскрывающий особенности местного быта с 14 века и до наших дней. Кроме того, я покажу вам нетронутый цивилизацией район Пукчхон. Это настоящая «деревня в городе», где время словно остановилось.
Сеул 21 века
Современный Сеул — яркий бурлящий город. Вы погуляете по улице сувениров Инсадонг и по променаду вдоль ручья Чхонгечхон. Это любимое общественное пространство местных жителей. Здесь есть всё для отличного отдыха: удобные дорожки, фонтаны, арт-объекты и галереи. Напоследок я покажу вам резиденцию корейского президента и телебашню — один из главных символов города. А также проведу по оживлённой улице Мёндон с бутиками, магазинами косметики и стрит-фудом на любой вкус.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
Входные билеты во дворец Кёнбоккун включены в стоимость
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Гражданка Республики Корея. Живу в стране с 1998 года. Мой опыт — это полное погружение в корейскую культуру, менталитет и традиции. Работаю официально: зарегистрирован бизнес и оформлена полная государственная страховка читать дальшеуменьшить
пассажиров. Для вашей безопасности и безупречного сервиса экскурсии провожу только в паре с профессиональным водителем на новом автомобиле 2025 года. По законам Кореи гид не может одновременно управлять авто и вести программу — я строго соблюдаю этот стандарт. Мои авторские маршруты — это глубокое погружение в историю без штампов. Я ценю ваше время и работаю чётко по регламенту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Данил
Благодарим за прекрасно организованную экскурсию. Мы остались очень довольны: материал был подан интересно и познавательно. Отдельное спасибо гиду Анджеле — приятному, доброжелательному человеку и профессионалу, глубоко знающему историю, культуру и традиции местного народа. Комфортабельный автомобиль с доброжалательным водителем.
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Юлиана
Прекрасный гид - не пришлось ничего просить дополнительно, программа продумала от и до, чтобы показать самое-самое в городе. Особенно понравились рассказы про стиль жизни и быт корейцев. Однозначно рекомендую👌
+2
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Павел
Замечательный гид, было информативно и интересно⭐️
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Е
Елена
Это было удивительное совпадение. Прекрасная прогулка по городу, историческое погружение в Сеул и Корею в целом с любовью к стране и ее особенностям.
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Наталья
К Анжеле мы обращаемся уже ни в первый раз, так как она профессионально организовывает маршрут, раскрывая богатую историю и культуру города, и делает экскурсию по-настоящему интересной и насыщенной. В этот читать дальшеуменьшить
раз мы посещали дворец Чангёнгёгун и буддийский храм Чингванса, который расположен у самого подножья гор. Анжела рассказала много любопытных фактов, погрузив нас в атмосферу древней Кореи. После экскурсии мы заехали на один из рынков и попробовали уличную еду. Рекомендую экскурсию с Анжелой всем, кто хочет познакомиться с Сеулом комфортно!
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Н
Наталья
Большое спасибо, Анжела, за прекрасный день в Сеуле! Если времени мало, а хочется увидеть разные грани города, то лучше экскурсии не придумаешь. Узнала много интересного об истории Кореи, жизни корейцев, читать дальшеуменьшить
увидела красивые места. Рекомендую всем. С Анжелой очень легко и приятно общаться, она интересно рассказывает. Экскурсия проходит на комфортной машине с водителем, и это, конечно, очень удобно. Увидишь больше, устанешь меньше. Еще раз большое спасибо!