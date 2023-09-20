Комфортная обзорная экскурсия по главным местам города с профессиональным гидом и водителем
Аутентичные старинные кварталы соседствуют в нём с современными модными районами, дворцы прошлых веков — с небоскрёбами, элитные бутики — с уличной едой.
Я покажу вам Сеул с разных сторон и помогу прочувствовать его противоречивый характер, который открывается далеко не каждому путешественнику.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Старинный Сеул
Вы осмотрите главную площадь Кванхвамун, полюбуетесь с неё видом на гору Пукансан и раскроете историю династии Чосон. Затем посетите королевский дворец Кёнбоккун с искусственным озером, роскошными залами, яркими росписями и скульптурами. Заглянем мы и в Национальный этнографический музей Кореи, раскрывающий особенности местного быта с 14 века и до наших дней. Кроме того, я покажу вам нетронутый цивилизацией район Пукчхон. Это настоящая «деревня в городе», где время словно остановилось.
Сеул 21 века
Современный Сеул — яркий бурлящий город. Вы погуляете по улице сувениров Инсадон и по променаду вдоль ручья Чхонгечхон. Это любимое общественное пространство местных жителей. Здесь есть всё для отличного отдыха: удобные дорожки, фонтаны, арт-объекты и галереи. Напоследок я покажу вам резиденцию корейского президента и телебашню — один из главных символов города. А также проведу по оживлённой улице Мёндон с бутиками, магазинами косметики и стрит-фудом на любой вкус.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на современном комфортабельном авто. За рулем будет водитель. Это позволит мне полностью посвящать внимание вам и не тратить время на поиск парковки.
- Входные билеты во дворец Кёнбоккун включены в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.