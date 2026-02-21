Описание тура
Страна Утренней Свежести - так, когда то давным давно, называли Корею.
Сейчас это страна с выдающейся историей, богатейшей культурой и восхитительной природой. Нежная в цветении сакуры весной, яркая от буйства красок осенью и волшебная в день первого снега зимой.
Знаменитая на весь мир своей поп культурой, а так же привлекающая нас, девушек, модой, косметикой и даже пластической хирургией. Традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение восхищают, а вежливость и улыбки людей сразу находят ответ.
А теперь представьте себе идеальный город. Какой он? После нашего путешествия ответ на этот вопрос будет только один: Такой, как Сеул!
Нас ждут чистые улицы, уютные кофейни, парки и просторные набережные, дворцы в окружении гор…
Как тут не влюбиться раз и навсегда?
Программа тура по дням
Знакомство с Сеулом
Встречаемся в аэропорту Сеула. Заселяемся в отель.
Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.
Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, он же Дворец добродетельного долголетия. Это место выглядит особенно атмосферно не только днем, но и при свете ночных огней. Здесь же наш гид начнёт рассказ про корейскую историю, ведь именно Токсогун стал резиденцией последнего короля Чосона.
Далее пройдемся вдоль канала Чхонгечхон, заглянем на улицу с множеством небольших ресторанчиков и неоновых вывесок, поужинаем и вернемся в отель отдыхать.
Дворец Кёнбокгун, Букчон и корейская мода
Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.
Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.
Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.
После обеда и отдыха отправимся на самую модную улицу Сеула. Здесь вы найдете дома известных мировых и корейских брендов, pop up магазины косметики и кофейни с уникальным дизайном.
Кулинарный мастер класс и район Каннам
Утром нас ждет кулинарный мастер класс по приготовлению блюд корейской кухни. Преподаватель курса ведущая многочисленных телешоу и шеф повар с многолетним опытом. Здесь мы узнаем о корейской культуре еды, традициях и особенностях приготовления пищи.
После обеда зайдем в самую знаменитую библиотеку Сеула.
Далее посетим храм Бонгынса, который был построен королём Вонсоном на его десятом году правления, в период династии Силла (794 г.)
Вечер проведем в самом богатом районе города - Каннаме. Каннам знаменит своими клиниками пластической хирургии, бутиками и небоскребами. Неоновые вывески, огромные экраны и стеклянные офисные здания отражают современный Сеул и стремительно быстрый темп жизни корейского общества.
Пусан. Морская столица Кореи
Садимся на поезд и едем в Пусан морскую столицу Кореи.
Гуляем по пляжу и обедаем в кафе с видом на море.
Далее едем в Культурную деревню Камчхон, состоящую из множества цветных домиков.
Особенностью квартала являются дома, стоящие очень плотно друг к другу, каждый из которых выкрашен в какойлибо яркий цвет, причём соседние дома всегда имеют различную окраску. Стены многих домов украшены росписями, а парапеты скульптурами, авторами которых выступили пусанские художники. Также отсюда открывается вид на весь город.
Вечером отправимся на самую популярную площадь города, где мы попробуем лучшие корейские уличные деликатесы.
Храм на скалах и прогулка вдоль берега моря
Завтракаем и идем кататься на мини трамваях вдоль берега моря. А потом отправляемся в храм, построенный в конце периода Корё и уникальный тем, что стоит прямо на скалах.
Невероятная панорама бескрайнего моря и волн, бьющихся о скалы.
Одна из причин популярности этого храма заключается в поверье, согласно которому искренняя молитва или желание, загаданное в храме, обязательно сбывается. У этого храма есть даже своего рода официальный лозунг храм, который исполняет хотя бы одно желание.
Университет Ихва и ночная жизнь Сеула
Утром возвращаемся в Сеул.
Посетим университет Ихва, первый женский университет в Корее. Многое в истории Кореи впервые было сделано именно в Университете Ихва: здесь обучались первая корейская женщина врач; первая женщина кандидат наук; первая корейская женщина адвокат; первая женщина судья в Конституционном суде и первая женщина премьер министр.
Вечер оставляем для свободного времени, вы можете отправиться на шоппинг, в тусовочные районы или на самое популярное мужское шоу в Сеуле.
Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон
И снова во дворец! На этот раз в Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.
Далее посетим дворец Чангёнгун.
В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.
Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.
Во второй половине дня у нас в программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула - башня Намсан, вид с нее просто сказочный.
Вечером отправимся в район Мендон, где вы сможете попробовать корейский стрит фуд, посетить Крор магазины и магазины косметики. Мы подробно расскажем вам о корейской системе ухода за кожей и посоветуем самые популярные средства.
Сувон
Утром отправимся в город Сувон и посетим крепость Хвасон - цветущую крепость, живописную крепостную стену протяженностью 5,74 км, построенную в конце 16 века. Крепость Хвасон также входит в список всемирного наследия Юнеско.
Погуляем по тихим улочкам города, посетим ремесленные мастерские, где местные художники выставляют свои работы.
Возвращаемся в Сеул.
Посмотрим на знаменитое здание Дондемун плаза и заглянем в сувенирный магазин с мерчем Сеула.
В завершении нашей программы предлагаем побывать в корейской сауне, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.
Возвращение домой
Возвращение домой.
Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях
- Завтраки
- Билеты на поезд в Пусан
- Входные билеты по программе
- Аренда Ханбока
- Сопровождение по маршруту
- Транспортная карта с необходимым балансом
- Все передвижения по маршруту (метро, автобус)
- Профессиональная фотосессия
- Оформление разрешения на въезд в Корею
- Кулинарный мастер класс
- Корейская сауна
- Если вы хотите посетить косметологическую клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует вас по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Питание
- Прическа и аксессуары на фотосессии (вы можете заказать это отдельно, если хотите)
- Сопровождение и передвижения вне программы
О чём нужно знать до поездки
Чего ожидать от формата авторского Travel-девичника?
Несколько моментов, которые важно знать заранее.
Группы не больше 10 человек. Это камерно, уютно, по-девичьи: можно общаться, меняться впечатлениями и не чувствовать себя частью большого потока.
Если вам нужно дополнительное бронирование какого-либо мероприятия, пожалуйста, сообщите об этом не позднее чем за месяц до поездки. В противном случае мы не можем гарантировать наличие мест.
Иногда включить новое мероприятие в программу просто нет возможности, особенно уже по ходу поездки. На это влияет расписание объектов, логистика и общее время маршрута. Поэтому любые подобные запросы лучше обсуждать заранее с организатором.
Если вам важно выделить больше времени на шоппинг или вы планируете визит к косметологу, рекомендуем закладывать дополнительный день после поездки.
Все дополнительные активности, которые не входят в основную программу (даже если они забронированы с нашей помощью), предполагают самостоятельное передвижение участников до места и обратно. Со своей стороны мы всегда объясняем как туда добраться и остаемся на связи, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно.
Все наши маршруты достаточно активные и насыщенные по локациям, а еще мы много гуляем пешком, чтобы почувствовать город, уловить его атмосферу и увидеть детали, которые невозможно заметить из окна автобуса. При этом у нас нет выездов в 7 утра (за редким исключением, если того требует логистика). Чаще всего мы собираемся около 9, иногда можем выйти и в 10. Вечера оставляем свободными - для шоппинга, отдыха или самостоятельных планов вне программы.
Формат предполагает больше вашей личной вовлечённости и участия, мы оставляем право на самостоятельные решения: куда пойти во время обеда, ужина или свободного времени, ну а мы всегда подскажем и ответим на вопросы.
Мы не проводим классические экскурсии с длинными монотонными лекциями. Исторический и культурный контекст подаётся легко, в формате общения и диалога.
Программа может незначительно меняться по ходу поездки. Все изменения направлены на то, чтобы сделать путешествие более комфортным. Мы не можем повлиять на такие факторы, как погода, загруженность ресторанов и локаций (особенно в высокий сезон), время приготовления блюд или задержки транспорта, поэтому в турах нет жёсткого поминутного расписания. Это позволяет спокойно адаптироваться к ситуации на месте и найти оптимальное решение.
Фотограф не сопровождает нас на протяжении всей поездки, он присутствует только во время фотосъемки в ханбоках. Несмотря на это вы всегда можете обратиться к тимлиду за помощью: сделать вам фото на локации или снять видео для рилз. Обычно мы делаем групповые фотки на память о поездке или видео со смешными моментами, но для этого важно и ваше личное участие.
Порядок посещения мест может меняться в зависимости от дат, расписания объектов и мероприятий.
Пожелания к путешественнику
Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.
Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.
Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.
Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.
Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.