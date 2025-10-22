Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 14+
Программа тура по дням
Сеул: канатная дорога, парк Намсан, смотровая телебашни
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель в районе Мендон. Во второй половине дня дойдём до канатной дороги и поднимемся к верхней станции, любуясь городом в осенних красках. На вершине погуляем по парку Намсан и сможем насладиться панорамами с Сеульской телебашни.
Дворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал Гангам
Утром пойдём ко дворцу Кёнбоккун. На нашем пути встретятся памятник Александру Пушкину и мэрия Сеула с необычным дизайном. Увидимся с местным гидом у главной из 5 королевских резиденций столицы, понаблюдаем за инсценировкой смены императорского караула и начнём экскурсию. Здесь действует правило: вход внутрь бесплатен для гостей в ханбоке, и вы сможете это проверить. Однако аренда национального костюма выйдет дороже.
Посетив дворец, пройдёмся по колоритному кварталу Букчон с аутентичными домами-ханок. Здесь же запланирован обед в ресторане из гида «Мишлен». Потом продолжим прогулку и проследуем от храма Джогеса к улице Инсадон, пересечём исторический район и набережную ручья Чонгечон и вернёмся к месту старта — площади Кванхвамун.
Затем на метро доберёмся к высочайшему небоскрёбу Сеула — Lotte World Tower — и с его смотровой полюбуемся городом на закате. Если из-за большой очереди не успеем подняться до захода солнца, отправимся в квартал Гангам неподалёку. Потом вернёмся в отель и после недолгого отдыха поужинаем на ночном рынке.
Сад утреннего спокойствия, остров Нами, переезд в Сокчхо
Утром с вещами едем исследовать окрестности Сеула. Посетим Сад утреннего спокойствия, старейший частный парк Кореи с красивыми осенними видами. После обеда на пароме направимся к острову Нами посреди реки с развлечениями на любой вкус и возраст. Тут можно арендовать велосипед, пролететь на зиплайне или просто погулять. Затем доберёмся в Сокчхо, где находится наш следующий отель.
Отдых в нацпарке «Сораксан», переезд в Пусан
Начнём день в национальном парке «Сораксан». И гости, и местные съезжаются сюда именно осенью, чтобы насладиться прогулкой на свежем воздухе в окружении жёлто-красной листвы. По канатной дороге мы поднимемся к смотровой, дойдём до водопадов (треккинг займёт 2 часа, преодолеем 7 км).
Нагулявшись, мы вернёмся в Сеул, а оттуда — на вечернем поезде в Пусан. Прибудем ближе к ночи.
Пусан: район Камчон, рыбный рынок, парк Йондусан, храм Сокпульса, остров Тонбэксон
Знакомство с городом начнём с района Камчон, где погрузимся в культуру и быт жителей юга. Обедать будем в центре, на рыбном рынке Чагальчи.
Далее увидим Пусанскую башню, погуляем по парку Йондусан, рассмотрим искусные барельефы храма Сокпульса. Посетим остров Тонбэксон с видом на впечатляющий Бриллиантовый мост. Завершим день отдыхом на пляже рядом с отелем.
Кёнджу и Ульсан
Встанем пораньше, чтобы увидеть как можно больше, и поедем в Кёнджу. Осмотрим храмы Чананса, Пульгукса и Соккурам, высеченный в скале. Гуляя по городу, встретим дворец Тонгун, пруд Анапчи, мост, обсерваторию 7 века, парк Керим.
Движемся дальше, в Ульсан, где нашей целью будет бамбуковый парк Тэхваган. Если вы устанете, то после посещения Кёнджу мы сразу вернёмся в Пусан.
Перелёт на Чеджудо, храм Якчхонса и природные красоты
Самолёт доставит нас на остров Чеджудо. Перелёт займёт 1 час, затем ещё 1–1,5 часа — трансфер к отелю.
Прибудем к обеду и пойдём знакомиться с достопримечательностями. Побываем в современном и очень колоритном храме Якчхонса. Понаблюдаем, как волны обрушиваются на скалы Чусанчжолли, через парк с субтропическими растениями и мост над ущельем доберёмся к каскадному водопаду Чхонджеён. На обратном пути в отель остановимся у водопада Чонбан.
Нацпарк «Халласан», ботанический сад Халлим, чай и цитрусовые
Весь день проведём на природе. Отдохнём в нацпарке «Халласан» у потухшего вулкана, наслаждаясь осенними пейзажами.
Продолжим прогулку в ботаническом парке Халлим с тропическим садом, пальмовой аллеей, бонсаи, птицами, пещерами со сталактитами и сталагмитами и национальной деревней. Посетим пляж и чайные плантации, где можно продегустировать ароматный напиток. Сходим в Музей цитрусовых, ведь Чеджудо — это мандариновый рай.
К ужину вернёмся в отель. Если захотите, вечером расслабимся в натуральных морских ваннах.
Ущелье Свесоккак, вулкан Сонсан Ильчубонг, деревня бабушек-ныряльщиц, тоннель Манчжангул, возвращение в столицу
После завтрака освободим номера и поедем к ущелью Свесоккак — застывшей причудливыми фигурами лаве. Если успеем в числе первых, без очереди арендуем каяк или педальный катамаран и покатаемся.
Доберёмся к вулкану Сонсан Ильчубонг и по обустроенным деревянным настилам поднимемся к смотровой над кратером. А у подножия посетим деревню, в которой живут хэньё — бабушки-ныряльщицы. Если повезёт (потому что фиксированного расписания нет), попадём на их шоу, если нет — побываем в музее их ремесла.
На пути в аэропорт заедем к лавовому тоннелю Манчжангул, в котором когда-то протекала подземная река. Затем вечерним рейсом вернёмся в Сеул. Если захотите, можем поужинать на ночном рынке.
Возвращение домой
Доставим вас в аэропорт ко времени рейса и попрощаемся. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, в том числе на поезде
- Сопровождение турлидером всю поездку
- Сопровождение гидом-экскурсоводом в Сеуле и Кенджу и англоязычным гидом-водителем на Чеджудо
- Входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно в ваш город
- 2 внутренних перелёта - от $130
- Обеды и ужины - $10-30 каждый
- Доплата за 1-местное размещение
- Сбор за разрешение на въезд
- Страховка
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость утра указана для группы из 8-15 участников. Для группы из 6-7 человек стоимость составляет $2050 с каждого