Утром пойдём ко дворцу Кёнбоккун. На нашем пути встретятся памятник Александру Пушкину и мэрия Сеула с необычным дизайном. Увидимся с местным гидом у главной из 5 королевских резиденций столицы, понаблюдаем за инсценировкой смены императорского караула и начнём экскурсию. Здесь действует правило: вход внутрь бесплатен для гостей в ханбоке, и вы сможете это проверить. Однако аренда национального костюма выйдет дороже.

Посетив дворец, пройдёмся по колоритному кварталу Букчон с аутентичными домами-ханок. Здесь же запланирован обед в ресторане из гида «Мишлен». Потом продолжим прогулку и проследуем от храма Джогеса к улице Инсадон, пересечём исторический район и набережную ручья Чонгечон и вернёмся к месту старта — площади Кванхвамун.

Затем на метро доберёмся к высочайшему небоскрёбу Сеула — Lotte World Tower — и с его смотровой полюбуемся городом на закате. Если из-за большой очереди не успеем подняться до захода солнца, отправимся в квартал Гангам неподалёку. Потом вернёмся в отель и после недолгого отдыха поужинаем на ночном рынке.