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Большое путешествие в золотых и багряных красках: осенний тур по Южной Корее

Изучить Сеул, Пусан, Кёнджу, полюбоваться разнообразием пейзажей и храмов, увидеть бабушек-ныряльщиц
Экзотика, современные мегаполисы и древние святыни, окрашенные в осенние оттенки шедевры природы и море — в этом отпуске будет всё! Мы начнём и завершим тур в Сеуле, побываем в Сокчхо,
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Пусане, Кёнджу, Ульсане, слетаем на остров Чеджудо. Где-то будем долго бродить по городским улочкам, рассматривая дворцы, небоскрёбы, храмы.

А где-то вдоволь насладимся многообразием ландшафтов: отдохнём в окружении жёлто-красной листвы парков и садов, доберёмся к вулканам и водопадам, погуляем в зарослях бамбука и чая, понаблюдаем, как волны обрушиваются на скалы и пляжи.

А также погрузимся в будни местных: в жилых кварталах увидим традиционные домики-ханок, встретим фотографирующихся в ханбоках, узнаем, чем торгуют на рынках, и посетим целую деревню удивительных бабушек-хэньё — ныряльщиц, добывающих морепродукты с самого дна.

5
3 отзыва
Большое путешествие в золотых и багряных красках: осенний тур по Южной Корее
Большое путешествие в золотых и багряных красках: осенний тур по Южной Корее
Большое путешествие в золотых и багряных красках: осенний тур по Южной Корее

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 14+

Программа тура по дням

1 день

Сеул: канатная дорога, парк Намсан, смотровая телебашни

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель в районе Мендон. Во второй половине дня дойдём до канатной дороги и поднимемся к верхней станции, любуясь городом в осенних красках. На вершине погуляем по парку Намсан и сможем насладиться панорамами с Сеульской телебашни.

Сеул: канатная дорога, парк Намсан, смотровая телебашниСеул: канатная дорога, парк Намсан, смотровая телебашниСеул: канатная дорога, парк Намсан, смотровая телебашниСеул: канатная дорога, парк Намсан, смотровая телебашни
2 день

Дворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал Гангам

Утром пойдём ко дворцу Кёнбоккун. На нашем пути встретятся памятник Александру Пушкину и мэрия Сеула с необычным дизайном. Увидимся с местным гидом у главной из 5 королевских резиденций столицы, понаблюдаем за инсценировкой смены императорского караула и начнём экскурсию. Здесь действует правило: вход внутрь бесплатен для гостей в ханбоке, и вы сможете это проверить. Однако аренда национального костюма выйдет дороже.

Посетив дворец, пройдёмся по колоритному кварталу Букчон с аутентичными домами-ханок. Здесь же запланирован обед в ресторане из гида «Мишлен». Потом продолжим прогулку и проследуем от храма Джогеса к улице Инсадон, пересечём исторический район и набережную ручья Чонгечон и вернёмся к месту старта — площади Кванхвамун.

Затем на метро доберёмся к высочайшему небоскрёбу Сеула — Lotte World Tower — и с его смотровой полюбуемся городом на закате. Если из-за большой очереди не успеем подняться до захода солнца, отправимся в квартал Гангам неподалёку. Потом вернёмся в отель и после недолгого отдыха поужинаем на ночном рынке.

Дворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал ГангамДворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал ГангамДворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал ГангамДворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал ГангамДворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал ГангамДворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал ГангамДворец Кёнбоккун, центр Сеула, смотровая небоскрёба или квартал Гангам
3 день

Сад утреннего спокойствия, остров Нами, переезд в Сокчхо

Утром с вещами едем исследовать окрестности Сеула. Посетим Сад утреннего спокойствия, старейший частный парк Кореи с красивыми осенними видами. После обеда на пароме направимся к острову Нами посреди реки с развлечениями на любой вкус и возраст. Тут можно арендовать велосипед, пролететь на зиплайне или просто погулять. Затем доберёмся в Сокчхо, где находится наш следующий отель.

Сад утреннего спокойствия, остров Нами, переезд в СокчхоСад утреннего спокойствия, остров Нами, переезд в СокчхоСад утреннего спокойствия, остров Нами, переезд в Сокчхо
4 день

Отдых в нацпарке «Сораксан», переезд в Пусан

Начнём день в национальном парке «Сораксан». И гости, и местные съезжаются сюда именно осенью, чтобы насладиться прогулкой на свежем воздухе в окружении жёлто-красной листвы. По канатной дороге мы поднимемся к смотровой, дойдём до водопадов (треккинг займёт 2 часа, преодолеем 7 км).

Нагулявшись, мы вернёмся в Сеул, а оттуда — на вечернем поезде в Пусан. Прибудем ближе к ночи.

Отдых в нацпарке «Сораксан», переезд в ПусанОтдых в нацпарке «Сораксан», переезд в ПусанОтдых в нацпарке «Сораксан», переезд в Пусан
5 день

Пусан: район Камчон, рыбный рынок, парк Йондусан, храм Сокпульса, остров Тонбэксон

Знакомство с городом начнём с района Камчон, где погрузимся в культуру и быт жителей юга. Обедать будем в центре, на рыбном рынке Чагальчи.

Далее увидим Пусанскую башню, погуляем по парку Йондусан, рассмотрим искусные барельефы храма Сокпульса. Посетим остров Тонбэксон с видом на впечатляющий Бриллиантовый мост. Завершим день отдыхом на пляже рядом с отелем.

Пусан: район Камчон, рыбный рынок, парк Йондусан, храм Сокпульса, остров ТонбэксонПусан: район Камчон, рыбный рынок, парк Йондусан, храм Сокпульса, остров ТонбэксонПусан: район Камчон, рыбный рынок, парк Йондусан, храм Сокпульса, остров ТонбэксонПусан: район Камчон, рыбный рынок, парк Йондусан, храм Сокпульса, остров Тонбэксон
6 день

Кёнджу и Ульсан

Встанем пораньше, чтобы увидеть как можно больше, и поедем в Кёнджу. Осмотрим храмы Чананса, Пульгукса и Соккурам, высеченный в скале. Гуляя по городу, встретим дворец Тонгун, пруд Анапчи, мост, обсерваторию 7 века, парк Керим.

Движемся дальше, в Ульсан, где нашей целью будет бамбуковый парк Тэхваган. Если вы устанете, то после посещения Кёнджу мы сразу вернёмся в Пусан.

Кёнджу и УльсанКёнджу и УльсанКёнджу и УльсанКёнджу и Ульсан
7 день

Перелёт на Чеджудо, храм Якчхонса и природные красоты

Самолёт доставит нас на остров Чеджудо. Перелёт займёт 1 час, затем ещё 1–1,5 часа — трансфер к отелю.

Прибудем к обеду и пойдём знакомиться с достопримечательностями. Побываем в современном и очень колоритном храме Якчхонса. Понаблюдаем, как волны обрушиваются на скалы Чусанчжолли, через парк с субтропическими растениями и мост над ущельем доберёмся к каскадному водопаду Чхонджеён. На обратном пути в отель остановимся у водопада Чонбан.

Перелёт на Чеджудо, храм Якчхонса и природные красотыПерелёт на Чеджудо, храм Якчхонса и природные красоты
8 день

Нацпарк «Халласан», ботанический сад Халлим, чай и цитрусовые

Весь день проведём на природе. Отдохнём в нацпарке «Халласан» у потухшего вулкана, наслаждаясь осенними пейзажами.

Продолжим прогулку в ботаническом парке Халлим с тропическим садом, пальмовой аллеей, бонсаи, птицами, пещерами со сталактитами и сталагмитами и национальной деревней. Посетим пляж и чайные плантации, где можно продегустировать ароматный напиток. Сходим в Музей цитрусовых, ведь Чеджудо — это мандариновый рай.

К ужину вернёмся в отель. Если захотите, вечером расслабимся в натуральных морских ваннах.

Нацпарк «Халласан», ботанический сад Халлим, чай и цитрусовыеНацпарк «Халласан», ботанический сад Халлим, чай и цитрусовыеНацпарк «Халласан», ботанический сад Халлим, чай и цитрусовыеНацпарк «Халласан», ботанический сад Халлим, чай и цитрусовые
9 день

Ущелье Свесоккак, вулкан Сонсан Ильчубонг, деревня бабушек-ныряльщиц, тоннель Манчжангул, возвращение в столицу

После завтрака освободим номера и поедем к ущелью Свесоккак — застывшей причудливыми фигурами лаве. Если успеем в числе первых, без очереди арендуем каяк или педальный катамаран и покатаемся.

Доберёмся к вулкану Сонсан Ильчубонг и по обустроенным деревянным настилам поднимемся к смотровой над кратером. А у подножия посетим деревню, в которой живут хэньё — бабушки-ныряльщицы. Если повезёт (потому что фиксированного расписания нет), попадём на их шоу, если нет — побываем в музее их ремесла.

На пути в аэропорт заедем к лавовому тоннелю Манчжангул, в котором когда-то протекала подземная река. Затем вечерним рейсом вернёмся в Сеул. Если захотите, можем поужинать на ночном рынке.

Ущелье Свесоккак, вулкан Сонсан Ильчубонг, деревня бабушек-ныряльщиц, тоннель Манчжангул, возвращение в столицуУщелье Свесоккак, вулкан Сонсан Ильчубонг, деревня бабушек-ныряльщиц, тоннель Манчжангул, возвращение в столицуУщелье Свесоккак, вулкан Сонсан Ильчубонг, деревня бабушек-ныряльщиц, тоннель Манчжангул, возвращение в столицуУщелье Свесоккак, вулкан Сонсан Ильчубонг, деревня бабушек-ныряльщиц, тоннель Манчжангул, возвращение в столицу
10 день

Возвращение домой

Доставим вас в аэропорт ко времени рейса и попрощаемся. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, в том числе на поезде
  • Сопровождение турлидером всю поездку
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом в Сеуле и Кенджу и англоязычным гидом-водителем на Чеджудо
  • Входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно в ваш город
  • 2 внутренних перелёта - от $130
  • Обеды и ужины - $10-30 каждый
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Сбор за разрешение на въезд
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Стоимость утра указана для группы из 8-15 участников. Для группы из 6-7 человек стоимость составляет $2050 с каждого
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сеула, до 13:00-15:00
Завершение: Аэропорт Сеула, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 82 туристов
Организатор авторских путешествий и экспедиций с 2006 года. Основатель и руководитель компании (принимающей стороны) в Индии и на Шри-Ланке с 2023 года. Представительство в Германии с 2024 года. В нашей команде профессиональные и опытные гиды из Узбекистана, Вьетнама, Кении, Танзании и Турции. Создаём как групповые, так и индивидуальные путешествия с высоким уровнем комфорта.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Долго собиралась в Южную Корею, почти пару лет планировала все сама и изучала детали поездки. Но в одиночку туда ехать не хотелось совсем, хотелось с кем-то вместе, поэтому начала искать
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готовые туры. Но вариантов для этой страны не так уж много, и почти все не совсем подходили, потому что у меня были свои представления о том, каким должна быть идеальная поездка и сколько она должна стоить.

Наконец нашла вариант, который внушил доверие и сам тур, и человек, с которым поначалу обсуждали детали. В итоге все сотрудники, с которыми я общалась — и девушка, и парень, и наш тур-лидер — оказались не только настоящими профессионалами, но и очень приятными людьми.

Подготовка прошла очень гладко, документы сделали вовремя, оплата была удобной, и при любых вопросах всегда быстро отвечали. По приезду тур-лидер встретил точно в назначенное время прямо в аэропорту и с этого момента все пошло как по маслу.

Поездка пролетела очень быстро и была невероятно насыщенной. Когда в один из дней во дворце Кенбоккун был санитарный день и мы не могли зайти туда, это почти не повлияло на программу — быстро переключились и сходили в два других дворца. Еще у нас было везение дважды: увидели выступление тех самых бабушек-ныряльщиц на Чеджу и совсем неожиданно попали на фестиваль фейерверков в Пусане, который был перенесён из-за визита Трампа. Наш тур-лидер очень хорошо распланировал всё, чтобы мы не пропустили ничего интересного.

Еще хочется отметить погоду — нам невероятно повезло, дождя не было ни разу, а солнце и осень вокруг создали просто сказочную атмосферу.

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А
Все было отлично продумано — насыщенная программа, много разных мест, расписание выдержано идеально. Гид помогал в нужные моменты, но не навязывался, что очень удобно. Документы всегда были подготовлены вовремя, что сильно облегчало процесс. Отдельное спасибо Аркадию — он вел группу с юмором, умело и тактично. Очень благодарны за поездку и с удовольствием поедем ещё раз!
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Н
Огромное спасибо за потрясающую поездку в Южную Корею! Программа была просто супер, всё отлично продумано, а атмосфера настолько тёплая и душевная. Мы смогли увидеть страну с самых красивых сторон и уехали с чувством настоящей осенней Кореи. Обязательно повторим путешествие с вами!
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