Проживание. 2-местное размещение в номерах в отелях Fraser Place Namdeamun Seoul, Shilla Stay Yeoksam, Haeundae Seacloud Hotel Residence, а также в традиционном домике (ханок) в гостинице Hanok Stay. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. Включены завтраки в отелях Сеула и Пусана и приветственный ужин. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Кроссовер Hyundai Santa Fe/минивэн Hyundai Staria.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется, но необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка.