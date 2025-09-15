Здесь многовековые храмы и домики в традиционном стиле соседствуют с ультрасовременными небоскрёбами, а бескрайние морские просторы — с горными заповедниками пленительной красоты.
В этой поездке вы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. 2-местное размещение в номерах в отелях Fraser Place Namdeamun Seoul, Shilla Stay Yeoksam, Haeundae Seacloud Hotel Residence, а также в традиционном домике (ханок) в гостинице Hanok Stay. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. Включены завтраки в отелях Сеула и Пусана и приветственный ужин. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Кроссовер Hyundai Santa Fe/минивэн Hyundai Staria.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется, но необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка.
Программа тура по дням
Первая встреча с Сеулом
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Расскажем, где можно самостоятельно перекусить, прогуляться, приобрести сим-карту, обменять валюту. Вечером состоится приветственное барбекю по-корейски. Затем пройдёмся по подсвеченной набережной вдоль ручья Чхонгечхон и послушаем рассказы местного жителя о стране.
Прогулки по Сеулу
Отправимся исследовать мегаполис. Посетим старую и новую мэрии, увидим самые высокие вертикальные сады. Осмотрим дворец Чхандоккун с тайным садом. Пообедаем в квартале с традиционными домиками и выпьем тонизирующего чаю в секретном кафе только для местных. Здесь же можно сделать расслабляющую ванночку для ног. Пройдём по улице, где сняли множество дорам, и купим сувениры в районе Инсадон. Поужинаем и вернёмся в отель.
Храм Чогеса, район Иксондон
В первой половине дня отдохнём от всего мирского и посвятим время духовному. Мы отправимся в сердце дзен-буддизма — храм Чогеса. Облачимся в специальные одежды, сделаем лотос из бумаги и пообедаем монастырскими вегетарианскими блюдами.
Затем поедем в хипстерский район Иксондон с петляющими улочками, традиционными домиками и расслабленной атмосферой. Заглянем в кафе, куда ведёт тропинка вдоль пруда и бамбукового леса, погуляем и поужинаем.
Нацпарк, аквапарк
Переедем в самый живописный национальный парк Южной Кореи — «Сораксан». По канатной дороге поднимемся к монастырю и пообедаем в окружении могучих гор. Затем заселимся в гостиничный комплекс на горячих источниках, где есть аквапарк с аттракционами и спа-центр. Остаток дня посвятим отдыху в отеле.
Релакс у моря
Утро проведём на побережье Восточного моря. Прямо на пляже устроим пикник с сэндвичами и детокс-напитками. При желании можно прокатиться на колесе обозрения. Погуляем в парках у моря и озера, познакомимся с локальными продуктами и при желании отведаем морепродуктов на рыбном рынке. К вечеру вернёмся в Сеул.
Район Каннам
До полудня вы можете посетить клинику народной медицины, где делают иглоукалывания, косметические процедуры по уходу за кожей, предлагают лечебные чаи. Далее направимся в самый богатый и модный район города — Каннам. Погуляем по одному из крупнейших в стране торговых центров, увидим памятник хиту «Gangnam Style», поднимемся на смотровую площадку со стеклянным полом в небоскрёбе и поужинаем в ресторане с высоким рейтингом. Также весь этот день вы можете провести в парке развлечений Lotte World, благодаря размерам попавшем в книгу рекордов Гиннесса.
Остров Нами, Сад утреннего спокойствия
Этот день начнём на заповедном острове Нами, куда можно добраться на зиплайне или пароме. Позавтракаем локальными блюдами, пройдём по местам съёмок сериала «Утренняя соната», полюбуемся гигантскими секвойями и понаблюдаем за страусами. Продолжим расслабленный отдых в окружении идиллических пейзажей Сада утреннего спокойствия — ландшафтного парка с озером и пагодой. Тут же попробуем чай из цветка лотоса.
Насыщенная поездка в Кёнджу
Сегодня поедем в столицу древнекорейского государства Силла — Кёнджу. Пройдём путь от монастыря Пульгукса к скальному храму Соккурам, символизирующий переход из земного в мир Будды. Погуляем по парку Тэрынвон с королевскими гробницами и осмотрим изнутри отреставрированную усыпальницу Чонмачхон.
Увидим древнюю астрономическую обсерваторию Чхомсондэ. Попробуем фирменный десерт и пообедаем на улице Хвангридангиль. Заселимся в ханок, где сегодня останемся ночевать. Отправимся в традиционную деревню Кёчхон и осмотрим старинный дом. После заката погуляем у дворца Дунгунг и пруда Вольджи, красиво подсвеченных ночными огнями.
Экскурсия по Пусану
Переместимся в Пусан. Исследуем культурную деревню Камчхон с яркими домиками, граффити, скульптурами. Выпьем кофе и сделаем покупки в винтажных магазинчиках. Преодолеем подвесную тропу над морем, а после обеда по канатной дороге поднимемся к вершине горы с парком динозавров, смотровыми и воздушным мостом. К вечеру заселимся в пляжный отель со спа, саунами и массажными креслами.
Программа на выбор
Сегодня вы можете выбрать программу: отдохнуть на пляже, проехать вдоль побережья на монорельсе, съездить на остров Тонбэксон, посетить океанариум или буддийский монастырь Хэдон Ёнгунса.
Шопинг
Отправимся за покупками в компании гида-переводчика, который расскажет о лучших чаях, продуктах, медикаментах. Вечером соберёмся на прощальный ужин и обсудим прошедшее путешествие.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$2590
|1-местное размещение
|$3690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях Сеула и Пусана, 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта по времени вашего рейса
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно в ваш город
- Питание вне программы - от $25 за блюдо
- Доплата за 1-местное размещение - $1100
- Возможна организация тура в индивидуальном формате. В этом случае стоимость составит:
- 1 участник - $7730
- 2 участника - $3980 за человека
- 3 участника - $3630 за человека
- 4 участника - $3100 за человека
- 5 участников - $2900 за человека