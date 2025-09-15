Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе

Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Южная Корея — это страна контрастов.

Здесь многовековые храмы и домики в традиционном стиле соседствуют с ультрасовременными небоскрёбами, а бескрайние морские просторы — с горными заповедниками пленительной красоты.

В этой поездке вы
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посетите три столицы: Сеул, бывшее сердце древнего королевства Силла — Кёнджу — и морскую столицу Пусан.

Отведаете барбекю по-корейски, сделаете бумажный лотос в монастыре, отдохнёте в аквапарке и SPA на горячих источниках, обойдёте места съёмок дорамы на острове и сделаете ещё множество интересных вещей. Гарантируем, экзотика и яркие впечатления будут на каждом шагу!

Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Ближайшие даты:
15
сен13
окт27
окт10
ноя24
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в номерах в отелях Fraser Place Namdeamun Seoul, Shilla Stay Yeoksam, Haeundae Seacloud Hotel Residence, а также в традиционном домике (ханок) в гостинице Hanok Stay. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. Включены завтраки в отелях Сеула и Пусана и приветственный ужин. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Кроссовер Hyundai Santa Fe/минивэн Hyundai Staria.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется, но необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Сеулом

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Расскажем, где можно самостоятельно перекусить, прогуляться, приобрести сим-карту, обменять валюту. Вечером состоится приветственное барбекю по-корейски. Затем пройдёмся по подсвеченной набережной вдоль ручья Чхонгечхон и послушаем рассказы местного жителя о стране.

Первая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с СеуломПервая встреча с Сеулом
2 день

Прогулки по Сеулу

Отправимся исследовать мегаполис. Посетим старую и новую мэрии, увидим самые высокие вертикальные сады. Осмотрим дворец Чхандоккун с тайным садом. Пообедаем в квартале с традиционными домиками и выпьем тонизирующего чаю в секретном кафе только для местных. Здесь же можно сделать расслабляющую ванночку для ног. Пройдём по улице, где сняли множество дорам, и купим сувениры в районе Инсадон. Поужинаем и вернёмся в отель.

Прогулки по СеулуПрогулки по СеулуПрогулки по СеулуПрогулки по Сеулу
3 день

Храм Чогеса, район Иксондон

В первой половине дня отдохнём от всего мирского и посвятим время духовному. Мы отправимся в сердце дзен-буддизма — храм Чогеса. Облачимся в специальные одежды, сделаем лотос из бумаги и пообедаем монастырскими вегетарианскими блюдами.

Затем поедем в хипстерский район Иксондон с петляющими улочками, традиционными домиками и расслабленной атмосферой. Заглянем в кафе, куда ведёт тропинка вдоль пруда и бамбукового леса, погуляем и поужинаем.

Храм Чогеса, район ИксондонХрам Чогеса, район ИксондонХрам Чогеса, район ИксондонХрам Чогеса, район Иксондон
4 день

Нацпарк, аквапарк

Переедем в самый живописный национальный парк Южной Кореи — «Сораксан». По канатной дороге поднимемся к монастырю и пообедаем в окружении могучих гор. Затем заселимся в гостиничный комплекс на горячих источниках, где есть аквапарк с аттракционами и спа-центр. Остаток дня посвятим отдыху в отеле.

Нацпарк, аквапаркНацпарк, аквапаркНацпарк, аквапаркНацпарк, аквапарк
5 день

Релакс у моря

Утро проведём на побережье Восточного моря. Прямо на пляже устроим пикник с сэндвичами и детокс-напитками. При желании можно прокатиться на колесе обозрения. Погуляем в парках у моря и озера, познакомимся с локальными продуктами и при желании отведаем морепродуктов на рыбном рынке. К вечеру вернёмся в Сеул.

Релакс у моряРелакс у моряРелакс у моряРелакс у моря
6 день

Район Каннам

До полудня вы можете посетить клинику народной медицины, где делают иглоукалывания, косметические процедуры по уходу за кожей, предлагают лечебные чаи. Далее направимся в самый богатый и модный район города — Каннам. Погуляем по одному из крупнейших в стране торговых центров, увидим памятник хиту «Gangnam Style», поднимемся на смотровую площадку со стеклянным полом в небоскрёбе и поужинаем в ресторане с высоким рейтингом. Также весь этот день вы можете провести в парке развлечений Lotte World, благодаря размерам попавшем в книгу рекордов Гиннесса.

Район КаннамРайон КаннамРайон КаннамРайон Каннам
7 день

Остров Нами, Сад утреннего спокойствия

Этот день начнём на заповедном острове Нами, куда можно добраться на зиплайне или пароме. Позавтракаем локальными блюдами, пройдём по местам съёмок сериала «Утренняя соната», полюбуемся гигантскими секвойями и понаблюдаем за страусами. Продолжим расслабленный отдых в окружении идиллических пейзажей Сада утреннего спокойствия — ландшафтного парка с озером и пагодой. Тут же попробуем чай из цветка лотоса.

Остров Нами, Сад утреннего спокойствияОстров Нами, Сад утреннего спокойствияОстров Нами, Сад утреннего спокойствияОстров Нами, Сад утреннего спокойствия
8 день

Насыщенная поездка в Кёнджу

Сегодня поедем в столицу древнекорейского государства Силла — Кёнджу. Пройдём путь от монастыря Пульгукса к скальному храму Соккурам, символизирующий переход из земного в мир Будды. Погуляем по парку Тэрынвон с королевскими гробницами и осмотрим изнутри отреставрированную усыпальницу Чонмачхон.

Увидим древнюю астрономическую обсерваторию Чхомсондэ. Попробуем фирменный десерт и пообедаем на улице Хвангридангиль. Заселимся в ханок, где сегодня останемся ночевать. Отправимся в традиционную деревню Кёчхон и осмотрим старинный дом. После заката погуляем у дворца Дунгунг и пруда Вольджи, красиво подсвеченных ночными огнями.

Насыщенная поездка в КёнджуНасыщенная поездка в КёнджуНасыщенная поездка в КёнджуНасыщенная поездка в Кёнджу
9 день

Экскурсия по Пусану

Переместимся в Пусан. Исследуем культурную деревню Камчхон с яркими домиками, граффити, скульптурами. Выпьем кофе и сделаем покупки в винтажных магазинчиках. Преодолеем подвесную тропу над морем, а после обеда по канатной дороге поднимемся к вершине горы с парком динозавров, смотровыми и воздушным мостом. К вечеру заселимся в пляжный отель со спа, саунами и массажными креслами.

Экскурсия по ПусануЭкскурсия по ПусануЭкскурсия по ПусануЭкскурсия по Пусану
10 день

Программа на выбор

Сегодня вы можете выбрать программу: отдохнуть на пляже, проехать вдоль побережья на монорельсе, съездить на остров Тонбэксон, посетить океанариум или буддийский монастырь Хэдон Ёнгунса.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
11 день

Шопинг

Отправимся за покупками в компании гида-переводчика, который расскажет о лучших чаях, продуктах, медикаментах. Вечером соберёмся на прощальный ужин и обсудим прошедшее путешествие.

ШопингШопингШопингШопинг
12 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$2590
1-местное размещение$3690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях Сеула и Пусана, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта по времени вашего рейса
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно в ваш город
  • Питание вне программы - от $25 за блюдо
  • Доплата за 1-местное размещение - $1100
  • Возможна организация тура в индивидуальном формате. В этом случае стоимость составит:
  • 1 участник - $7730
  • 2 участника - $3980 за человека
  • 3 участника - $3630 за человека
  • 4 участника - $3100 за человека
  • 5 участников - $2900 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекомендуем прилететь в первой половине дня)
Завершение: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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