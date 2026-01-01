Описание тура
Царство косметики, к-поп музыки и цветения сакуры не хуже, чем в Японии!
Высотки, храмы, культура и невероятная природа.
Программа тура по дням
Аньен асейо, Корея
Сегодня стартует наше путешествие по этой удивительной стране.
Прилететь можно в любое время.
Тур начинается со встречи всех участников в аэропорту Сеула, где нас будет ждать трансфер до отеля.
Сегодня нас ждёт лайтовый день, ничего не запланировано, потому что мы все после долгого перелёта - акклиматизация штука такая.
Заселяемся в современный отель, который находится так, чтобы было удобно добираться до всех нужных нам мест в городе.
Все перемещения по Сеулу на все дни запланированы на общественном транспорте - лучшего погружения в 21 век в Корее придумать сложно, плюс так мы избежим пробок.
Сегодня на лайте изучим центральная площадь Кванхвамун, памятник короля Седжонга Великого, ручей Чхонгечхон.
Под вечер посетим торговый квартал Мендон с ночной уличной едой пора погружаться в Корею с головой!
Интересное в Сеуле
С утра, отдохнувшие, завтракаем и выдвигаемся исследовать город.
Нас ждут два королевских дворца Кенбоккун и Чхандоккун, но посещать мы их будем облачившись в традиционные корейские костюмы.
Заглянем в старинный район знати Ханок Букчон, это район корейских традиционных домов, которым по 600 лет и более. Найдем традиционную чайную, прогуляемся по району кафешек.
На ужин заглянем в корейский ресторан на улочку Инсадон, где отведаем местную кухню.
Для желающих в свободное время посещение театра Мендон с известным кулинарным шоу Нанта и исследование района Итхэвон с ресторанами и барами.
Еще больше Сеула
Плотно позавтракав, отправимся дальше изучать город.
Поднимемся на подьемнике на гору Намсан, где увидим знаменитую Сеульскую башню и посетим обзорную площадку на весь город.
Да, забыла упомянуть, везде мы будем наслаждаться цветением сакуры и фотосессиями с ней.
После по плану посещение финансового района, знаменитой Сеульской библиотеки, скульптуры, посвященной песне Гангнам стайл и шоппинг в известной сети магазинов корейской косметики.
А на закат постараемся успеть и подняться на смотровую площадку в Lotte world Tower на 123 этаж - пол тут стеклянный, рискнете подойти к краю?)
Поезд в Пусан
Завтрак, выселение и отправление на поезде в город Пусан.
Дорога займет около 3 часов.
По приезду в Пусан заселимся в наш отель прямо у одной из набережных города, и отправимся гулять.
Увидим красивые старинные храмы, традиционные рыбные рынки с потрясающими морепродуктами, прогуляемся по паркам и просто будем наслаждаться теплой весной и цветением сакуры.
На закат отправимся в старинный райончик с цветными домиками и лесенками - Камчхон. Именно здесь царит культ кошек и Маленького принца.
Вокруг Пусана
На сегодня у нас важная цель - съездить соседний городочек, где проводится самый большой фестиваль цветения в стране!
Целые вишневые парки, аллеи, культ цветения в виде даже конфет и мороженого.
Знаменитые железнодорожные пути в обрамлении деревьев вишни - тоже там.
В общем, нас ждет очень насыщенный на розовый цвет день.
Под вечер возвращение в Пусан, чтобы успеть прыгнуть на закате на знаменитые трамвайчики по набережной.
Возвращение в Сеул
Не спеша завтракаем и прощаемся с приморским городом Пусаном, чтобы отправиться обратно в Сеул на поезде.
В пути около 4 часов.
В Сеуле проведем еще две ночи, чтобы успеть увидеть то, что не успели, и, конечно же, чтобы пошопиться!
Корейская косметика, одежда, техника.. ммм, этот сладкий вкус запрещенки:)
Абсолютно свободный день для шоппинга.
Под вечер по желанию посещение шоу только для девушек 18+ (не включено в стоимость).
Сад Утреннего Спокойствия и остров Нами
У нас по программе запланировано еще кое-что: поездка почти на целый день в знаменитый парк гармонии и спокойствия Нами, где мы увидим прекрасные храмы в традиционном стиле, прокатимся на старинных велосипедах-байках, которые ищут по жд путям, вдоволь нагуляемся по аллеям и надышимся свежим воздухом.
Остров Нами - это островок в форме полумесяца, где находится могила генерала Нами, подавившего восстание на 13-м году правления седьмого короля династии Чосон, которого звали Сечжо - он правил с 1455 года по 1468-й. Нами также объявил о культурной независимости и стал называться Республика Наминара. У республике есть собственные национальный флаг, гимн, валюта, паспорта, телефонные карты, штампы, орфография и даже свидетельства о гражданстве.
Сад утреннего спокойствия занимает территорию 300 000 квадратных метров и привлекает множество семей, друзей, пар и фотографов, которые приезжают полюбоваться красиво посаженными цветами и деревьями, а также прогуляться по тропинкам этого райского сада.
А еще увидим старую железную дорогу в красивой сельской местности, которую превратили в безмятежную трассу. По ней и прокатимся на монорельсовом велосипеде.
В этот день мы будем не одни, к сожалению, а с большой группой других туристов, так как самостоятельно попасть во все перечисленные места очень сложно. Однако даже в таких условиях я знаю маршруты и уголки парков, где мы будем совершенно одни.
Позднее возвращение в Сеул.
Сеул. Последний день
Нас ждет завтрак в отеле и трансфер в аэропорт для улетающих рекомендованными рейсами.
Можно остаться на подольше, и продолжить изучать Сеул. В таком случае я помогу с отелями и досугом.
Ну а дальше - будем прощаться и думать, где на нашей необъятной планете мы увидимся еще раз;)
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в современных отелях. Хороший рейтинг, проживание по 2 человека. Двуспальные и раздельные кровати
- Вкусные завтраки в каждом месте проживания
- Трансфер из аэропорта и обратно. Для прилетающих рекомендованными рейсами в даты старта и финиша тура
- Внутренние поезда
- Комфортный транспорт по Пусану. Чтобы успеть посмотреть всё важное
- Входные билеты во все нац. парки и посещение различных локаций по маршруту
- Аренда национальных костюмов-ханбоков для фотосессии в подарок
- Посещение буддийских храмов
- Обзорная площадка Lotte World Tower
- Посещение сада Утреннего Спокойствия и острова Нами
- Подъем на канатке к башне Намсан
- Рыбные рынки и тонны вкусной корейской еды
- Фото и видео лично от меня
- Моё личное сопровождение всю поездку + помощь в оформлении визы, покупке авиабилетов
- Памятный сувенир
- Оформление разрешения на въезд Кета-А в подарок
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города. Москва-Сеул-Москва, 45-55тр
- Питание. Обеды и ужины, 15-25тр
- Личные траты и сувениры
Пожелания к путешественнику
Хотеть узнать больше о культуре Южной Кореи, отведать корейскую кухню, просвятиться в буддийском храме!