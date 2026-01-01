1 день

Аньен асейо, Корея

Сегодня стартует наше путешествие по этой удивительной стране.

Прилететь можно в любое время.

Тур начинается со встречи всех участников в аэропорту Сеула, где нас будет ждать трансфер до отеля.

Сегодня нас ждёт лайтовый день, ничего не запланировано, потому что мы все после долгого перелёта - акклиматизация штука такая.

Заселяемся в современный отель, который находится так, чтобы было удобно добираться до всех нужных нам мест в городе.

Все перемещения по Сеулу на все дни запланированы на общественном транспорте - лучшего погружения в 21 век в Корее придумать сложно, плюс так мы избежим пробок.

Сегодня на лайте изучим центральная площадь Кванхвамун, памятник короля Седжонга Великого, ручей Чхонгечхон.

Под вечер посетим торговый квартал Мендон с ночной уличной едой пора погружаться в Корею с головой!

