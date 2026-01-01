Цветение сакуры в Корее: Сеул и Пусан

Увидеть всё самое важное в Корее за неделю
Описание тура

Царство косметики, к-поп музыки и цветения сакуры не хуже, чем в Японии!
Высотки, храмы, культура и невероятная природа.

Программа тура по дням

1 день

Аньен асейо, Корея

Сегодня стартует наше путешествие по этой удивительной стране.

Прилететь можно в любое время.

Тур начинается со встречи всех участников в аэропорту Сеула, где нас будет ждать трансфер до отеля.

Сегодня нас ждёт лайтовый день, ничего не запланировано, потому что мы все после долгого перелёта - акклиматизация штука такая.

Заселяемся в современный отель, который находится так, чтобы было удобно добираться до всех нужных нам мест в городе.

Все перемещения по Сеулу на все дни запланированы на общественном транспорте - лучшего погружения в 21 век в Корее придумать сложно, плюс так мы избежим пробок.

Сегодня на лайте изучим центральная площадь Кванхвамун, памятник короля Седжонга Великого, ручей Чхонгечхон.

Под вечер посетим торговый квартал Мендон с ночной уличной едой пора погружаться в Корею с головой!

2 день

Интересное в Сеуле

С утра, отдохнувшие, завтракаем и выдвигаемся исследовать город.

Нас ждут два королевских дворца Кенбоккун и Чхандоккун, но посещать мы их будем облачившись в традиционные корейские костюмы.

Заглянем в старинный район знати Ханок Букчон, это район корейских традиционных домов, которым по 600 лет и более. Найдем традиционную чайную, прогуляемся по району кафешек.

На ужин заглянем в корейский ресторан на улочку Инсадон, где отведаем местную кухню.

Для желающих в свободное время посещение театра Мендон с известным кулинарным шоу Нанта и исследование района Итхэвон с ресторанами и барами.

3 день

Еще больше Сеула

Плотно позавтракав, отправимся дальше изучать город.

Поднимемся на подьемнике на гору Намсан, где увидим знаменитую Сеульскую башню и посетим обзорную площадку на весь город.

Да, забыла упомянуть, везде мы будем наслаждаться цветением сакуры и фотосессиями с ней.

После по плану посещение финансового района, знаменитой Сеульской библиотеки, скульптуры, посвященной песне Гангнам стайл и шоппинг в известной сети магазинов корейской косметики.

А на закат постараемся успеть и подняться на смотровую площадку в Lotte world Tower на 123 этаж - пол тут стеклянный, рискнете подойти к краю?)

4 день

Поезд в Пусан

Завтрак, выселение и отправление на поезде в город Пусан.

Дорога займет около 3 часов.

По приезду в Пусан заселимся в наш отель прямо у одной из набережных города, и отправимся гулять.

Увидим красивые старинные храмы, традиционные рыбные рынки с потрясающими морепродуктами, прогуляемся по паркам и просто будем наслаждаться теплой весной и цветением сакуры.

На закат отправимся в старинный райончик с цветными домиками и лесенками - Камчхон. Именно здесь царит культ кошек и Маленького принца.

5 день

Вокруг Пусана

На сегодня у нас важная цель - съездить соседний городочек, где проводится самый большой фестиваль цветения в стране!

Целые вишневые парки, аллеи, культ цветения в виде даже конфет и мороженого.

Знаменитые железнодорожные пути в обрамлении деревьев вишни - тоже там.

В общем, нас ждет очень насыщенный на розовый цвет день.

Под вечер возвращение в Пусан, чтобы успеть прыгнуть на закате на знаменитые трамвайчики по набережной.

6 день

Возвращение в Сеул

Не спеша завтракаем и прощаемся с приморским городом Пусаном, чтобы отправиться обратно в Сеул на поезде.

В пути около 4 часов.

В Сеуле проведем еще две ночи, чтобы успеть увидеть то, что не успели, и, конечно же, чтобы пошопиться!

Корейская косметика, одежда, техника.. ммм, этот сладкий вкус запрещенки:)

Абсолютно свободный день для шоппинга.

Под вечер по желанию посещение шоу только для девушек 18+ (не включено в стоимость).

7 день

Сад Утреннего Спокойствия и остров Нами

У нас по программе запланировано еще кое-что: поездка почти на целый день в знаменитый парк гармонии и спокойствия Нами, где мы увидим прекрасные храмы в традиционном стиле, прокатимся на старинных велосипедах-байках, которые ищут по жд путям, вдоволь нагуляемся по аллеям и надышимся свежим воздухом.

Остров Нами - это островок в форме полумесяца, где находится могила генерала Нами, подавившего восстание на 13-м году правления седьмого короля династии Чосон, которого звали Сечжо - он правил с 1455 года по 1468-й. Нами также объявил о культурной независимости и стал называться Республика Наминара. У республике есть собственные национальный флаг, гимн, валюта, паспорта, телефонные карты, штампы, орфография и даже свидетельства о гражданстве.

Сад утреннего спокойствия занимает территорию 300 000 квадратных метров и привлекает множество семей, друзей, пар и фотографов, которые приезжают полюбоваться красиво посаженными цветами и деревьями, а также прогуляться по тропинкам этого райского сада.

А еще увидим старую железную дорогу в красивой сельской местности, которую превратили в безмятежную трассу. По ней и прокатимся на монорельсовом велосипеде.

В этот день мы будем не одни, к сожалению, а с большой группой других туристов, так как самостоятельно попасть во все перечисленные места очень сложно. Однако даже в таких условиях я знаю маршруты и уголки парков, где мы будем совершенно одни.

Позднее возвращение в Сеул.

8 день

Сеул. Последний день

Нас ждет завтрак в отеле и трансфер в аэропорт для улетающих рекомендованными рейсами.

Можно остаться на подольше, и продолжить изучать Сеул. В таком случае я помогу с отелями и досугом.

Ну а дальше - будем прощаться и думать, где на нашей необъятной планете мы увидимся еще раз;)

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в современных отелях. Хороший рейтинг, проживание по 2 человека. Двуспальные и раздельные кровати
  • Вкусные завтраки в каждом месте проживания
  • Трансфер из аэропорта и обратно. Для прилетающих рекомендованными рейсами в даты старта и финиша тура
  • Внутренние поезда
  • Комфортный транспорт по Пусану. Чтобы успеть посмотреть всё важное
  • Входные билеты во все нац. парки и посещение различных локаций по маршруту
  • Аренда национальных костюмов-ханбоков для фотосессии в подарок
  • Посещение буддийских храмов
  • Обзорная площадка Lotte World Tower
  • Посещение сада Утреннего Спокойствия и острова Нами
  • Подъем на канатке к башне Намсан
  • Рыбные рынки и тонны вкусной корейской еды
  • Фото и видео лично от меня
  • Моё личное сопровождение всю поездку + помощь в оформлении визы, покупке авиабилетов
  • Памятный сувенир
  • Оформление разрешения на въезд Кета-А в подарок
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города. Москва-Сеул-Москва, 45-55тр
  • Питание. Обеды и ужины, 15-25тр
  • Личные траты и сувениры
Пожелания к путешественнику

Хотеть узнать больше о культуре Южной Кореи, отведать корейскую кухню, просвятиться в буддийском храме!

Визы
Южная Корея открыта для туризма. Безвизовый режим возобновлен, но для въезда нужно оформить онлайн-разрешение K-Ета. Для своих туристов оформляю К-Ету в подарок
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Варвара
Варвара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Каждый год в мои туры ездит более 50 путешественников, которым я показываю все уголки нашей планеты. Я влюбляю в страны и регионы, делая ваш отдых полностью организованным, что вам нужно
только купить билет на самолет. Мои путешественники увозят с собой не только яркие эмоции и новый опыт, но и воспоминания в виде прекрасных фото и видео на память. Я колешу по миру уже больше 10 лет, посетила 64 страны, 4 континента, 3 океана, 3 старых чуда света и 6 новых чудес. Во мне течет кровь путешественников и исследователей, и я продолжаю их путь.

