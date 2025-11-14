Мои заказы

Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана

Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Ненадолго сменим нынешнюю столицу Южной Кореи на две другие. Сначала отправимся в Кёнджу, который тысячелетия назад был главным городом государства Силла.

Тут сохранилось богатое архитектурное наследие: многовековые храмы и дворцы, гробницы
читать дальше

королей и аристократов, целые кварталы и деревни с традиционными домиками-ханок. Затем побываем в крупнейшем порте — Пусане, ставшем морской столицей страны.

Вы увидите всю его многогранность: подвесные мосты и канатные дороги над проливом, разноцветные жилища беженцев, напоминающие бразильские фавелы, и даже динозавров. Тур проводится только для вашей компании.

Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость. Порекомендуем и поможем забронировать отель или традиционный дом-ханок на улице Хвангридан–гиль.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 года.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется, но необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Столица древней Силлы - Кёнджу

Ранним утром заберём вас в Сеуле и поедем в Кёнджу, который тысячелетия назад был столицей государства Силла и входил в число наиболее процветающих городов Восточной Азии (3-4 часа в пути).

По прибытии осмотрим монастырь Пульгукса и храм Соккурам — одни из самых выдающихся архитектурных творений страны. Пройдём дорогой, символизирующей переход из земного в мир Будды, и полюбуемся видами окрестностей с высоты.

Погуляем по парку Тэрынгвон с гробницами королей и аристократов Силлы. Посетим усыпальницу Небесного коня, чтобы рассмотреть внутреннее убранство, и сделаем фото на фоне самого большого склепа.

Отправимся в обсерваторию Чхомсондэ, старейшую в Азии и охраняемую ЮНЕСКО. Исследуем традиционную деревню Кёчхон, известную старинным домом рода Чхве и подарившую корейцам рецепт популярного алкогольного напитка.

После заката изучим дворец Дунгун и деревянный мост Вольджи, красиво подсвеченные и отражающиеся в водной глади. Ночевать останемся на улице Хвангридан–гиль, где много традиционной архитектуры в виде домиков-ханок.

Столица древней Силлы - КёнджуСтолица древней Силлы - КёнджуСтолица древней Силлы - КёнджуСтолица древней Силлы - КёнджуСтолица древней Силлы - КёнджуСтолица древней Силлы - Кёнджу
2 день

Морская столица Кореи - Пусан

Переместимся в Пусан — крупнейший корейский порт. Начнём променад с погружения в атмосферу умиротворения и духовности в храме на побережье. Пройдём по подвесной тропе над проливом, будет возможность пообедать морепродуктами на гриле.

По канатной дороге поднимемся к парку на вершине горы — любимому месту отдыха местных. Полюбуемся панорамами, пересечём мост и погуляем среди фигур динозавров.

Съездим в бывшее поселение беженцев, где домики ярко выкрашены и словно прилипают друг к другу. Здесь можно приобрести интересные винтажные безделушки. А также пройдёмся по нескольким паркам, где весной цветёт сакура, летом — лотосы, а осенью всё окрашивается в багряный благодаря красным клёнам.

Обратная дорога в Сеул займёт 4-5 часов.

Морская столица Кореи - ПусанМорская столица Кореи - ПусанМорская столица Кореи - ПусанМорская столица Кореи - ПусанМорская столица Кореи - ПусанМорская столица Кореи - ПусанМорская столица Кореи - Пусан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-переводчиком
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Проживание
  • Питание
  • Визовый сбор
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точное время - по договорённости
Завершение: Место вашего проживания в Сеуле, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 469 туристов
Я сертифицированный переводчик, живу в Южной Корее с 2001 года. Постоянно исследую её: путешествую, открываю новые места, изучаю историю страны. Знаю и умею готовить корейскую кухню. На экскурсиях вы получите много полезных рекомендаций, основанных на личном опыте.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Сеула

Похожие туры из Сеула

Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
На машине
3 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
14 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
На машине
12 дней
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
На машине
4 дня
-
10%
Южная Корея только для вас: погружение в культуру в Сеуле и Пусане
Изучить дворцы и гробницы, увидеть церемонию смены караула и прикоснуться к инновациям
Начало: Г. Сеул, утро, время и место - по договорённости
11 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$2224$2471 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сеуле
Все туры из Сеула