Ранним утром заберём вас в Сеуле и поедем в Кёнджу, который тысячелетия назад был столицей государства Силла и входил в число наиболее процветающих городов Восточной Азии (3-4 часа в пути).

По прибытии осмотрим монастырь Пульгукса и храм Соккурам — одни из самых выдающихся архитектурных творений страны. Пройдём дорогой, символизирующей переход из земного в мир Будды, и полюбуемся видами окрестностей с высоты.

Погуляем по парку Тэрынгвон с гробницами королей и аристократов Силлы. Посетим усыпальницу Небесного коня, чтобы рассмотреть внутреннее убранство, и сделаем фото на фоне самого большого склепа.

Отправимся в обсерваторию Чхомсондэ, старейшую в Азии и охраняемую ЮНЕСКО. Исследуем традиционную деревню Кёчхон, известную старинным домом рода Чхве и подарившую корейцам рецепт популярного алкогольного напитка.

После заката изучим дворец Дунгун и деревянный мост Вольджи, красиво подсвеченные и отражающиеся в водной глади. Ночевать останемся на улице Хвангридан–гиль, где много традиционной архитектуры в виде домиков-ханок.