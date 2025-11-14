Тут сохранилось богатое архитектурное наследие: многовековые храмы и дворцы, гробницы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость. Порекомендуем и поможем забронировать отель или традиционный дом-ханок на улице Хвангридан–гиль.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 года.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется, но необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка.
Программа тура по дням
Столица древней Силлы - Кёнджу
Ранним утром заберём вас в Сеуле и поедем в Кёнджу, который тысячелетия назад был столицей государства Силла и входил в число наиболее процветающих городов Восточной Азии (3-4 часа в пути).
По прибытии осмотрим монастырь Пульгукса и храм Соккурам — одни из самых выдающихся архитектурных творений страны. Пройдём дорогой, символизирующей переход из земного в мир Будды, и полюбуемся видами окрестностей с высоты.
Погуляем по парку Тэрынгвон с гробницами королей и аристократов Силлы. Посетим усыпальницу Небесного коня, чтобы рассмотреть внутреннее убранство, и сделаем фото на фоне самого большого склепа.
Отправимся в обсерваторию Чхомсондэ, старейшую в Азии и охраняемую ЮНЕСКО. Исследуем традиционную деревню Кёчхон, известную старинным домом рода Чхве и подарившую корейцам рецепт популярного алкогольного напитка.
После заката изучим дворец Дунгун и деревянный мост Вольджи, красиво подсвеченные и отражающиеся в водной глади. Ночевать останемся на улице Хвангридан–гиль, где много традиционной архитектуры в виде домиков-ханок.
Морская столица Кореи - Пусан
Переместимся в Пусан — крупнейший корейский порт. Начнём променад с погружения в атмосферу умиротворения и духовности в храме на побережье. Пройдём по подвесной тропе над проливом, будет возможность пообедать морепродуктами на гриле.
По канатной дороге поднимемся к парку на вершине горы — любимому месту отдыха местных. Полюбуемся панорамами, пересечём мост и погуляем среди фигур динозавров.
Съездим в бывшее поселение беженцев, где домики ярко выкрашены и словно прилипают друг к другу. Здесь можно приобрести интересные винтажные безделушки. А также пройдёмся по нескольким паркам, где весной цветёт сакура, летом — лотосы, а осенью всё окрашивается в багряный благодаря красным клёнам.
Обратная дорога в Сеул займёт 4-5 часов.
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-переводчиком
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Проживание
- Питание
- Визовый сбор
- Медицинская страховка