Камерной женской компанией в Корею: девичник с мастер-классом, круизом на яхте, фотосессией и сауной
Вдоль и поперёк изучить Сеул, съездить в Пусан и Сувон, поучиться у шеф-повара и примерить ханбок
Начало: Аэропорт Сеула, 10:00
«Утром состоится кулинарный мастер-класс, который проведёт шеф-повар с многолетним опытом и популярная телеведущая»
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$1950 за человека
Контрасты Южной Кореи: Сеул и Пусан, гастрономия и мастер-классы, мегаполисы и деревни (мини-группа)
Отправиться в морской круиз, отведать традиционных блюд, поучиться каллиграфии и увидеть храм Чогеса
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 9:00
«В течение дня получится исследовать город в удобном ритме, вернуться в понравившиеся районы, познакомиться с местной кухней или просто провести время, наслаждаясь атмосферой столицы»
2 мар в 09:00
23 мар в 09:00
219 000 ₽ за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
«Утром состоится кулинарный мастер-класс, который проведёт шеф-повар с многолетним опытом и популярная телеведущая»
2 мая в 08:00
$2100 за человека
