Контрасты Южной Кореи: Сеул и Пусан, гастрономия и мастер-классы, мегаполисы и деревни (мини-группа)
Отправиться в морской круиз, отведать традиционных блюд, поучиться каллиграфии и увидеть храм Чогеса
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 9:00
2 мар в 09:00
23 мар в 09:00
219 000 ₽ за человека
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
2 мая в 08:00
$2100 за человека
