Контрасты Южной Кореи: Сеул и Пусан, гастрономия и мастер-классы, мегаполисы и деревни (мини-группа)
Отправиться в морской круиз, отведать традиционных блюд, поучиться каллиграфии и увидеть храм Чогеса
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 9:00
«После знакомства с культурным наследием региона продолжим день дегустацией традиционных блюд, которые на протяжении столетий были повседневной пищей простых жителей»
2 мар в 09:00
23 мар в 09:00
219 000 ₽ за человека
Тур-погружение в Корею в мини-группе: Сеул и кофейный Каннын, культура и история, день в храме
Сделать фото в национальных костюмах, устроить барбекю под звёздами и прочувствовать энергию страны
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон или Гимпо, время встречи зав...
«Нас ждёт уникальный опыт: ранний подъём и ранний отход ко сну, простая, но удивительно вкусная храмовая еда, прогулки по заснеженной территории и возможность провести время в полной тишине, вдали от города и гаджетов»
23 фев в 10:00
$2645 за человека
Девичник в Корее: мастер-класс от шеф-повара, фотосессия в ханбоке и медитация в храме
Исследовать главные локации Сеула, отдохнуть на побережье и в горах и попариться в сауне
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от рейса
«Вы узнаете о культуре еды, гастрономических традициях и особенностях и самостоятельно приготовите корейские блюда»
2 мая в 08:00
$2100 за человека
