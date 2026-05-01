Описание тура
Организационные детали
Помогу вам оформить K-ETA, обменять валюту по самому выгодному курсу и подключить сим-карту по выгодному тарифу.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Вечером отправимся на приветственный ужин в уютный ресторан, где попробуем традиционные корейские блюда и познакомимся с атмосферой местного гостеприимства.
Дворец, мастер-класс по каллиграфии, улица Инсадон и храм Чогеса
Утром посетим величественный дворец, где познакомимся с историей корейской монархии и архитектурными традициями страны. Затем примерим ханбоки (национальный костюм) и сделаем памятные фотографии в исторических интерьерах.
После этого погрузимся в искусство каллиграфии и познакомимся с основами этого традиционного ремесла. Далее отправимся на улицу Инсадон, где прогуляемся среди лавок с антиквариатом, предметами искусства и необычными сувенирами.
Во второй половине дня заглянем в храм Чогеса — один из центров корейского буддизма и важное место духовной жизни Сеула. Завершим день прогулкой вдоль реки Чхонгечхон, после чего окажемся в оживлённом районе Мёндон, известном своими магазинами и уличной жизнью.
Знакомство с бытом и обычаями местных в деревне Минсокчхон
Поедем в традиционную деревню Минсокчхон, где познакомимся с укладом жизни, обычаями и историей Кореи. Во время прогулки по территории рассмотрим традиционные дома, ремесленные мастерские и элементы быта, характерные для прошлых веков.
Продолжим день дегустацией традиционных блюд, которые на протяжении столетий были повседневной пищей простых жителей.
Прибытие в Пусан, пляж Хэундэ и морской круиз
Утром на скоростном поезде отправимся в Пусан. После обеда прогуляемся по пляжу Хэундэ, а вечером вас ждёт круиз вдоль побережья. С воды откроются панорамные виды на город и прибрежные районы, а маршрут пройдёт под Бриллиантовым мостом, который удастся рассмотреть вблизи.
Парковый остров Амнок, пляж Сонгдо, деревня Камчхон и башня Пусан
Утро начнём с поездки на парковый остров Амнок, где поднимемся на фуникулёрах и насладимся живописными видами побережья. Вернёмся на пляж Сонгдо, а затем направимся в деревню Камчхон, чтобы прогуляться по её улочкам и познакомиться с самобытной атмосферой этого района.
Во второй половине дня посетим башню Пусан. С обзорной площадки откроются панорамные виды на город, порт и прибрежные кварталы.
Возвращение в Сеул и свободное время
Вернёмся в Сеул. У вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, покупок или дополнительных экскурсий. В течение дня получится исследовать город в удобном ритме, вернуться в понравившиеся районы, познакомиться с местной кухней или просто провести время, наслаждаясь атмосферой столицы.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|219 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты
- Услуги гида-переводчика
Что не входит в цену
- Билеты до Сеула и обратно
- Ужины
- Страховка
- K-ETA
- Доплата за 1-местное размещение - $180