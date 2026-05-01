Контрасты Южной Кореи: Сеул и Пусан, гастрономия и мастер-классы, мегаполисы и деревни (мини-группа)

Отправиться в морской круиз, отведать традиционных блюд, поучиться каллиграфии и увидеть храм Чогеса
Вы не только увидите Южную Корею и её главные достопримечательности во всей красе, но и погрузитесь в историю и обычаи местных, отведаете аутентичных блюд и перенесётесь в прошлое, гуляя по
улочкам традиционных деревень.

А ещё попробуете себя в искусстве каллиграфии, насладитесь морским круизом, исследуете Сеул и Пусан, примерите ханбок (национальный костюм), побываете на живописных пляжах и покатаетесь на фуникулёрах на острове Амнок.

Оставили один день в Сеуле свободным, чтобы вы без спешки смогли купить сувениры и подарки, погулять по собственному маршруту или заказать дополнительные экскурсии по желанию.

Описание тура

Организационные детали

Помогу вам оформить K-ETA, обменять валюту по самому выгодному курсу и подключить сим-карту по выгодному тарифу.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. Вечером отправимся на приветственный ужин в уютный ресторан, где попробуем традиционные корейские блюда и познакомимся с атмосферой местного гостеприимства.

2 день

Дворец, мастер-класс по каллиграфии, улица Инсадон и храм Чогеса

Утром посетим величественный дворец, где познакомимся с историей корейской монархии и архитектурными традициями страны. Затем примерим ханбоки (национальный костюм) и сделаем памятные фотографии в исторических интерьерах.

После этого погрузимся в искусство каллиграфии и познакомимся с основами этого традиционного ремесла. Далее отправимся на улицу Инсадон, где прогуляемся среди лавок с антиквариатом, предметами искусства и необычными сувенирами.

Во второй половине дня заглянем в храм Чогеса — один из центров корейского буддизма и важное место духовной жизни Сеула. Завершим день прогулкой вдоль реки Чхонгечхон, после чего окажемся в оживлённом районе Мёндон, известном своими магазинами и уличной жизнью.

3 день

Знакомство с бытом и обычаями местных в деревне Минсокчхон

Поедем в традиционную деревню Минсокчхон, где познакомимся с укладом жизни, обычаями и историей Кореи. Во время прогулки по территории рассмотрим традиционные дома, ремесленные мастерские и элементы быта, характерные для прошлых веков.

Продолжим день дегустацией традиционных блюд, которые на протяжении столетий были повседневной пищей простых жителей.

4 день

Прибытие в Пусан, пляж Хэундэ и морской круиз

Утром на скоростном поезде отправимся в Пусан. После обеда прогуляемся по пляжу Хэундэ, а вечером вас ждёт круиз вдоль побережья. С воды откроются панорамные виды на город и прибрежные районы, а маршрут пройдёт под Бриллиантовым мостом, который удастся рассмотреть вблизи.

5 день

Парковый остров Амнок, пляж Сонгдо, деревня Камчхон и башня Пусан

Утро начнём с поездки на парковый остров Амнок, где поднимемся на фуникулёрах и насладимся живописными видами побережья. Вернёмся на пляж Сонгдо, а затем направимся в деревню Камчхон, чтобы прогуляться по её улочкам и познакомиться с самобытной атмосферой этого района.

Во второй половине дня посетим башню Пусан. С обзорной площадки откроются панорамные виды на город, порт и прибрежные кварталы.

6 день

Возвращение в Сеул и свободное время

Вернёмся в Сеул. У вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, покупок или дополнительных экскурсий. В течение дня получится исследовать город в удобном ритме, вернуться в понравившиеся районы, познакомиться с местной кухней или просто провести время, наслаждаясь атмосферой столицы.

7 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашему рейсу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник219 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты
  • Услуги гида-переводчика
Что не входит в цену
  • Билеты до Сеула и обратно
  • Ужины
  • Страховка
  • K-ETA
  • Доплата за 1-местное размещение - $180
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 9:00
Завершение: Сеул, аэропорт Инчхон, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Привет меня зовут Елизавета! Создаю туры для коллекционеров незабываемых впечатлений. Со мной почитатели прошлого в традиционных хамбоках гуляют по императорскому дворцу, любители к-дорам сняли не один рилс в местах, где снималась сцена признания любви Ли Мин Хо. А фанаты рамена и токкпоки открывают для себя дорамный вайб уличной еды и невероятный аромат барбекю.

