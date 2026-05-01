Утром посетим величественный дворец, где познакомимся с историей корейской монархии и архитектурными традициями страны. Затем примерим ханбоки (национальный костюм) и сделаем памятные фотографии в исторических интерьерах.

После этого погрузимся в искусство каллиграфии и познакомимся с основами этого традиционного ремесла. Далее отправимся на улицу Инсадон, где прогуляемся среди лавок с антиквариатом, предметами искусства и необычными сувенирами.

Во второй половине дня заглянем в храм Чогеса — один из центров корейского буддизма и важное место духовной жизни Сеула. Завершим день прогулкой вдоль реки Чхонгечхон, после чего окажемся в оживлённом районе Мёндон, известном своими магазинами и уличной жизнью.