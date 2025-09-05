Путешествие - девичник в Южной Корее. Весна
Почувствуй себя героиней любимого фильма в нашем незабываемом путешествии в Южную Корею
«Нежная в цветении сакуры весной, яркая от буйства красок осенью и волшебная в день первого снега зимой»
12 апр в 10:00
от 167 903 ₽ за человека
История, современность, духовность: весенний отпуск в Южной Корее
Исследовать контрастные мегаполисы и колоритные деревни, обойти святыни и покататься на кораблике
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от вашего рейса
5 окт в 08:00
$1700 за человека
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
«А также пройдёмся по нескольким паркам, где весной цветёт сакура, летом — лотосы, а осенью всё окрашивается в багряный благодаря красным клёнам»
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
$1500 за всё до 3 чел.
