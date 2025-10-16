Окунитесь в волшебство мандаринового сада, где само время замедляет свой ход, а воздух наполняется пьянящим ароматом цитрусовых.



Наша экскурсия – это не просто прогулка, это погружение в мир солнечных красок и сочных вкусов, где каждый уголок сада хранит свою историю.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мандариновой рощи в Гагре - с октября по декабрь, когда плоды достигают своей зрелости и аромат наиболее насыщен. В эти месяцы погода мягкая и комфортная для прогулок. Весной и летом также можно насладиться красотой сада, но без возможности дегустации спелых мандаринов. В остальное время года сад остаётся привлекательным для прогулок и знакомства с природой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.