Окунитесь в волшебство мандаринового сада, где само время замедляет свой ход, а воздух наполняется пьянящим ароматом цитрусовых.
Наша экскурсия – это не просто прогулка, это погружение в мир солнечных красок и сочных вкусов, где каждый уголок сада хранит свою историю.
5 причин купить эту экскурсию
- 🍊 Уникальный аромат сада
- 🌿 Тайны выращивания мандаринов
- 🍹 Дегустация свежих плодов
- 🌞 Золотистые солнечные оттенки
- 👨🌾 Секреты опытных садоводов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мандариновой рощи в Гагре - с октября по декабрь, когда плоды достигают своей зрелости и аромат наиболее насыщен. В эти месяцы погода мягкая и комфортная для прогулок. Весной и летом также можно насладиться красотой сада, но без возможности дегустации спелых мандаринов. В остальное время года сад остаётся привлекательным для прогулок и знакомства с природой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мандариновая роща
Описание экскурсииПогружение в благоухающий мир мандариновых садов Представьте себе: мягкий солнечный свет пробивается сквозь густую листву, окрашивая землю в золотистые тона. Воздух насыщен терпким ароматом цитрусовых, смешанным с запахом влажной земли и цветущих трав. Экскурсия в мандариновые сады – это не просто прогулка, это настоящее путешествие в мир ярких красок и незабываемых ощущений. Прогуливаясь по тенистым аллеям, усыпанным опавшими цветами, вы услышите рассказ о тайнах выращивания мандаринов, об их долгом пути от крошечного ростка до спелого плода, согревающего нас своим теплом в зимние дни. Мы раскроем секреты опытных садоводов, передающиеся из поколения в поколение, поведаем о тонкостях ухода за деревьями, о защите их от непогоды и вредителей, о бережном отношении к земле, щедро дарящей нам свои плоды. В самом сердце сада, среди переплетённых ветвей, вас ждёт дегустация самых спелых и сочных мандаринов, только что сорванных с дерева. Вы ощутите взрыв вкуса, сочетающий в себе сладость солнца и легкую кислинку, – истинное наслаждение для гурманов. И, конечно же, мы предложим вам попробовать свежевыжатый мандариновый сок, наполненный витаминами и энергией.
Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гагра, коллоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
16 окт 2025
Экскурсией как таковой это назвать сложно. Вас привозят в небольшой домашний сад,там вы можете походить,потом увозят))Хозяин сидит и ждет,пока вы нагуляетесь. Никаких рассказов не ждите) Во время прогулки можно пробовать
М
Марина
4 окт 2025
Экскурсия в мандариновую рощу понравилась нам, но всё же лучше ездить туда, когда поспеют мандарины. Зрелище наверное будет ещё лучше. Все хорошо.
П
Петр
23 авг 2025
Экскурсия превзошла ожидания. Было очень красиво и интересно. Хозяин угощал плодами прямо с деревьев — это самые вкусные фрукты, какие мы ели. Батломе здорово все организовал, прислушивался к нашим пожеланиям. Вдобавок к роще увидели ещё много красивых мест. Так понравилось, что съездили с ним ещё и на Рицу 👍 Рекомендую!
В
ВЛАДИМИР
11 июл 2025
Самое прекрасное и замечательное путешествие, которое произвело неизгладимое впечатление на мою Маму и моих двух детей. Огромный сад с многочисленными различными плодовыми деревьями,плодоносящими каждое в свое время. Радушный прием и различные варианты продолжения знакомства с флорой Абхазии.
В
Владимир
11 июл 2025
Входит в следующие категории Гагры
