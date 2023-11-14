Что вас ждет

Маршрут «Рицинский экспресс» — это потрясающая, атмосферная экскурсия на комфортабельном транспорте с самыми веселыми и профессиональными гидами. Мы заедем на фотосессию в прекрасный Абхазский мандариновый сад, посетим величественную и старинную Бзыбскую крепость. А самое главное в нашем туре — это посещение Рицинского реликтового парка! Мы увидим его весь — от Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рицы до Молочного водопада. Важно знать• Возьмите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг.

Для прохождения границы вам понадобится российский паспорт (также подойдет загранпаспорт), на детей — оригинал свидетельства о рождении. Если вы сопровождаете несовершеннолетних, то вам нужно нотариально заверенное разрешение от родителей.