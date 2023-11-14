Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое

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Мы отправимся в путешествие по Абхазии, во время которого вы сможете побывать в мандариновом саду и устроить фотосессию, на нескольких смотровых площадках и пройтись по стеклянному мосту.

А главной жемчужиной поездки станет Рицинский реликтовый парк со всеми его природными достопримечательностями.
Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое
Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое
Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое
Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое
Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое
Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое
Рицинский экспресс: Мандариновый сад, озеро Рица и многое другое
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Мандариновый сад
  • Бзыбская крепость
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Стеклянный подвесной через реку Бзыбь
  • Тарзанка над рекой Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Озеро Рица
  • Водопады: Птичий, Ведьмин грот, Молочный
  • Дача Иосифа Сталина
  • Смотровая площадка «Птичий Полет» на озере Рица
  • Вечерняя колоннада города Гагра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Маршрут «Рицинский экспресс» — это потрясающая, атмосферная экскурсия на комфортабельном транспорте с самыми веселыми и профессиональными гидами. Мы заедем на фотосессию в прекрасный Абхазский мандариновый сад, посетим величественную и старинную Бзыбскую крепость. А самое главное в нашем туре — это посещение Рицинского реликтового парка! Мы увидим его весь — от Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рицы до Молочного водопада. Важно знать• Возьмите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг.
Для прохождения границы вам понадобится российский паспорт (также подойдет загранпаспорт), на детей — оригинал свидетельства о рождении. Если вы сопровождаете несовершеннолетних, то вам нужно нотариально заверенное разрешение от родителей.

Ежедневно в 7:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сбор на озеро Рица
  • Сбор на посещение водопадов: Птичий и Молочный
  • Завтрак (чай с булочкой)
  • Дегустации
  • Трансфер в обе стороны
  • Страховка
Что не входит
  • Сбор на посещение дачи Сталина — 300 руб. с человека
  • Зиплайн над рекой Бзыбь — 700 руб. с человека
Место начала и завершения?
КПП отеля или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • ВАЖНО ЗНАТЬ!
  • Вы забронировали экскурсию в Абхазию.
  • Тур состоится 100%, чуть позже с вами свяжется диспетчер для уточнения вашего адреса проживания.
  • Обратите внимание на обязательный экологический сбор на Рицу
  • Взрослый 700р с 12+ лет
  • Детский 200р с 6 до 11 лет
  • Большая просьба берите с собой наличку для оплаты экскурсии и дополнительных услуг!
  • Для прохождения границы вам нужен Российский паспорт (так же подойдет загранпаспорт), на детей свидетельство оригинал, если вы сопровождаете несовершеннолетних то вам нужно разрешение от родителей заверенное в нотариусе (все документы - оригинал!).
  • Логистика происходит накануне, то есть вечером перед днем экскурсии, с 20:00 до 22:00 с вам свяжется диспетчер и сообщит вам точное время выезда утром и гос. номер авто которое вас заберет.
  • Трансфер до границы совершается на авто марки Вольво, посадка в Мерседес Спринтер происходит после прохождения Российско - Абхазской границы (группами по 10-12 человек нам проще доставлять людей к границе).
  • Ориентировочное время посадки на экскурсию и маршрут трансфера от остановки Южный -2 до границы:
  • Остановка Южный 2 - 6:45
  • Остановка Новый век - 7:10
  • Остановка Птицефабрика - 7:15
  • Олимпийский парк - 7:20
  • Это примерное время, и примерное расписание остановок (конечно же мы забираем с еще большего кол-ва остановок и по Сочи и другим района и всему Олимп. парку происходит трансфер, здесь все указано для того чтоб у вас появилось понимание как все происходит)!
  • Спасибо за то что выбрали нашу команду!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Водопады
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Голубое озеро
Молочный водопад
Гагрская колоннада
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