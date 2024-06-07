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🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 7 часов 36 отзывов Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: Гагра 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 8 часов 49 отзывов Впервые в Абхазии (из Гагры) Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 4.5 часа 31 отзыв Джип-тур выше облаков! (Из Гагры) Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха Начало: В Гагре, Пицунде или на границе 16 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 159 отзывов Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день 20850 16 680 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон Начало: По договоренности 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 67 отзывов Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия: Многоликая Абхазия в Гагре Погрузитесь в историю Абхазии, посетив резиденцию принца Ольденбургского, Анакопийскую крепость и древние храмы. Узнайте о национальных традициях и легендах 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов Начало: В Гаграх 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры Начало: По договоренности 12500 10 625 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас Начало: У границы Абхазии 10 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 76 отзывов Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней Начало: У вашего отеля 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки Начало: В вашем отеле в Гагре 25 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 9 часов 3 отзыва Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Рыбалка на горных реках Абхазии: форель, сазан, сиг и голавль Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 10 часов 1 отзыв Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры) Погуляйте по Гагре, полюбуйтесь озером Рица, послушайте горные реки и водопады. Пикник на цветущем лугу и фотосессия в подарок 27 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 96 отзывов Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления Начало: в Гагре или по договоренности 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас Начало: в Гагре или на границе Псоу 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Популярное предложение Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино Начало: Ваш отель в Гагре 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Квест 12 часов 85 отзывов Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба Расписание: Ежедневно, 9:45 15 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления Начало: По договоренности 9 590 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей Начало: Ваш отель в Гагре 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 9 часов 26 отзывов Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе Начало: По вашему адресу Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется 15 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Влюбиться в Абхазию за 8 часов Начало: По договоренности Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Погружение в духовное наследие Абхазии: от Новоафонского монастыря до Лыхненского храма Познакомьтесь с уникальными православными святынями Абхазии, следуя путями апостолов и открывая сокровища древней архитектуры Начало: По договорённости 11 300 ₽ за всё до 7 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас Начало: Ваш отель в Гагре Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сафари тур в Абхазию Начало: Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра) 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Заброшки - забытое наследие прошлого Начало: По договоренности от 18 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе 16 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания Расписание: Каждый день 18 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания 15 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу Расписание: Ежедневно 10 300 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 12 часов 28 отзывов Индивидуальный тур по Абхазии: комфорт и лучшие места Начало: Ваш адрес проживания Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали! от 11 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Гагра - знакомство с традициями Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Любимое путешествие к озеру Рица: семейная экскурсия из Гагры Приглашаем вас в сказочное путешествие к озеру Рица. Живописные места, дегустация местных деликатесов и осмотр Гагры ждут вас Начало: По договорённости Расписание: Каждый день! 6 890 ₽ за всё до 7 чел.

Аудиогид 2 часа Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра Начало: 115 Ardzinba Ave, Gagra (Крепость Абаата) Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 590 ₽ за человека