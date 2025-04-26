Знакомство с Абхазией Гагра — курортный город на побережье Чёрного моря в Абхазии. Это уголок невероятно красивой первозданной природы с лучшими живописными видами, а также исторически-культурное наследие Абхазии. На экскурсии вас ожидает:

Прогулка по набережной Гагра и Колоннада — построенная в 1956 году, она украшает вход в Приморский парк города Гагра и является символом курорта.

Замок принца Ольденбургского — дворец в стиле модерн, расположенный на горе в Старой Гагре. В 1901 году принц, вдохновленный садами и дендропарками Сухума, он решил построить на берегу Черного моря «кавказскую Ниццу» — великосветский курорт, который мог бы посоперничать с курортами Лазурного берега.

Карниз «Прощай, Родина» — именно здесь открывается одна из красивейших панорам в Кавказских горах.

Мандариновый сад.

Голубое озеро — вода озера способна, словно море, менять свой цвет в зависимости от погодных условий.

Водопады Мужские слёзы, Женские слёзы, Девичьи слезы. Запоминающиеся легенды о водопадах запомнятся надолго. А красивые фото и видео останутся на память.

Обед с национальной кухней в «Абхазском дворике» и дегустация сыра, мяса и вина.

Каньон «Каменный мешок» — каньон образован рекой Юпшарой, вытекающей из озера Рица.

Озеро Рица — истинный бриллиант Абхазии. Оно неизменно прекрасно золотой осенью, душистым, ароматным летом, моросящей, плаксивой весной и укутанной в белую шаль зимой. Рица восхитительна, даже закованная в прозрачно-сапфировый, ледяной панцирь! Цвет водоема изменчив, как погода в горах.

Пляж «Белые скалы» — необыкновенно красивое место для релакса и фотосессий. Пляж с необычными Белыми Скалами, похожими на белоснежные склоны турецкого Памуккале, находится в укромном уголке. Важная информация:.

