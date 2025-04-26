Приглашаем вас на чудесную экскурсию в абхазский город Гагра, где вы совершите прогулку по живописной набережной, увидите самые главные достопримечательности и узнаете историю города.
А также мы посетим потрясающей красоты природные локации: водопады и озёра, каньон, мандариновый сад, замок принца и многое другое.
Описание экскурсии
Знакомство с Абхазией Гагра — курортный город на побережье Чёрного моря в Абхазии. Это уголок невероятно красивой первозданной природы с лучшими живописными видами, а также исторически-культурное наследие Абхазии. На экскурсии вас ожидает:
- Прогулка по набережной Гагра и Колоннада — построенная в 1956 году, она украшает вход в Приморский парк города Гагра и является символом курорта.
- Замок принца Ольденбургского — дворец в стиле модерн, расположенный на горе в Старой Гагре. В 1901 году принц, вдохновленный садами и дендропарками Сухума, он решил построить на берегу Черного моря «кавказскую Ниццу» — великосветский курорт, который мог бы посоперничать с курортами Лазурного берега.
- Карниз «Прощай, Родина» — именно здесь открывается одна из красивейших панорам в Кавказских горах.
- Мандариновый сад.
- Голубое озеро — вода озера способна, словно море, менять свой цвет в зависимости от погодных условий.
- Водопады Мужские слёзы, Женские слёзы, Девичьи слезы. Запоминающиеся легенды о водопадах запомнятся надолго. А красивые фото и видео останутся на память.
- Обед с национальной кухней в «Абхазском дворике» и дегустация сыра, мяса и вина.
- Каньон «Каменный мешок» — каньон образован рекой Юпшарой, вытекающей из озера Рица.
- Озеро Рица — истинный бриллиант Абхазии. Оно неизменно прекрасно золотой осенью, душистым, ароматным летом, моросящей, плаксивой весной и укутанной в белую шаль зимой. Рица восхитительна, даже закованная в прозрачно-сапфировый, ледяной панцирь! Цвет водоема изменчив, как погода в горах.
Пляж «Белые скалы» — необыкновенно красивое место для релакса и фотосессий. Пляж с необычными Белыми Скалами, похожими на белоснежные склоны турецкого Памуккале, находится в укромном уголке. Важная информация:.
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
- Не забывайте про защиту от солнца: крема, головные уборы.
- По желанию группы экскурсия может продлиться, и мы посетим Дачу Сталина и Молочный водопад.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Гагры
- Колоннада
- Замок принца Ольденбургского
- Карниз «Прощай Родина»
- Мандариновый сад
- Голубое озеро
- Водопады Мужские слёзы, Женские слёзы, Девичьи слезы
- Стеклянный мост
- Винодельня
- Сад мимозы
- Каньон Каменный мешок
- Озеро Рица
- Пляж Белые скалы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озеро Рица
- Обед (оплачивается отдельно)
- Билет на Дачу Сталина (по желанию группы)
Место начала и завершения?
Г. Сочи, Адлерский район, ул. Вокзальная, д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь
- Не забывайте про защиту от солнца: крема, головные уборы
- По желанию группы экскурсия может продлиться, и мы посетим Дачу Сталина и Молочный водопад
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
З
Захар
26 апр 2025
Мне очень понравилось путешествие на озеро Рица. Я очень люблю природу и красивые места, и это было именно то, что мне нужно. Озеро было очень красивое и спокойное, а замок
