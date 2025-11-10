Описание экскурсии
Абхазия — уголок нетронутой природы
Абхазия – это уникальное место, где природа хранит свою первозданную красоту. В рамках экскурсии вам предстоит посетить знаменитую дачу Сталина на Холодной речке. В центральной комнате вы встретитесь с восковой фигурой Иосифа Виссарионовича, который будет курить свою трубку. В этом доме-музее сохранились личные вещи вождя, которые хранят память о его времени.
Путешествие к озеру Рица
С дачи Сталина вы отправитесь к прекрасному озеру Рица. По дороге вас ждут:
- Чистое Голубое озеро,
- Каменный мешок,
- Водопад Девичьи слезы.
Также вы увидите впечатляющий Гегский водопад – настоящую гордость этой земли. Когда вы наконец доберетесь до озера Рица, перед вами откроется невероятный вид на окружающие горы и само озеро. Здесь можно прокатиться на катамаране и отдохнуть в кафе, где подают местные блюда, а также угощают домашним вином.
Пицунда и её красоты
После посещения Рицы наш гид отвезет вас в Пицунду – одно из самых посещаемых мест в Абхазии. Здесь вас ждёт:
- Чистое море,
- Просторная набережная,
- Реликтовая роща.
Эти места подарят вам незабываемые эмоции и впечатления!
Исторические достопримечательности
Следующей остановкой станет монастырь Симона Кананита, расположенный у подножия Иверской горы. В солнечную погоду здесь особенно красиво. Неподалеку расположены Новоафонская пещера и Анакопийская крепость. Вы также увидите Гагрскую колоннаду и деревянный ресторан Гагрипш, которые добавят уникальности вашему путешествию.
Сувениры и возвращение
Наш гид расскажет вам о лучших съедобных сувенирах, которые стоит привезти из Абхазии, и подскажет, где их можно приобрести. В конце экскурсии вы сможете вернуться в Сочи уставшими, но с радостью в сердце.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Рицинский реликтовый национальный парк: взрослый 700 руб. детский (до 8 лет) 200 руб.