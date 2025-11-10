Увидеть главные достопримечательности «Страны души» за один день: для тех, кто хочет всё и сразу! Откройте для себя нетронутую природу Абхазии: посетите дачу Сталина, прокатитесь по озеру Рица и полюбуйтесь

Гегским водопадом. Завершите день в Пицунде, наслаждаясь чистым морем и реликтовой рощей, а также посетите монастырь Симона Кананита и Новоафонскую пещеру. Ваш гид также порекомендует вкусные сувениры, чтобы ваше путешествие оставило самые приятные воспоминания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Абхазия — уголок нетронутой природы

Абхазия – это уникальное место, где природа хранит свою первозданную красоту. В рамках экскурсии вам предстоит посетить знаменитую дачу Сталина на Холодной речке. В центральной комнате вы встретитесь с восковой фигурой Иосифа Виссарионовича, который будет курить свою трубку. В этом доме-музее сохранились личные вещи вождя, которые хранят память о его времени.

Путешествие к озеру Рица

С дачи Сталина вы отправитесь к прекрасному озеру Рица. По дороге вас ждут:

Чистое Голубое озеро,

Каменный мешок,

Водопад Девичьи слезы.

Также вы увидите впечатляющий Гегский водопад – настоящую гордость этой земли. Когда вы наконец доберетесь до озера Рица, перед вами откроется невероятный вид на окружающие горы и само озеро. Здесь можно прокатиться на катамаране и отдохнуть в кафе, где подают местные блюда, а также угощают домашним вином.

Пицунда и её красоты

После посещения Рицы наш гид отвезет вас в Пицунду – одно из самых посещаемых мест в Абхазии. Здесь вас ждёт:

Чистое море,

Просторная набережная,

Реликтовая роща.

Эти места подарят вам незабываемые эмоции и впечатления!

Исторические достопримечательности

Следующей остановкой станет монастырь Симона Кананита, расположенный у подножия Иверской горы. В солнечную погоду здесь особенно красиво. Неподалеку расположены Новоафонская пещера и Анакопийская крепость. Вы также увидите Гагрскую колоннаду и деревянный ресторан Гагрипш, которые добавят уникальности вашему путешествию.

Сувениры и возвращение

Наш гид расскажет вам о лучших съедобных сувенирах, которые стоит привезти из Абхазии, и подскажет, где их можно приобрести. В конце экскурсии вы сможете вернуться в Сочи уставшими, но с радостью в сердце.