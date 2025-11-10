Мои заказы

Большая обзорная экскурсия по Абхазии

Увидеть главные достопримечательности «Страны души» за один день: для тех, кто хочет всё и сразу! Откройте для себя нетронутую природу Абхазии: посетите дачу Сталина, прокатитесь по озеру Рица и полюбуйтесь
читать дальше

Гегским водопадом.

Завершите день в Пицунде, наслаждаясь чистым морем и реликтовой рощей, а также посетите монастырь Симона Кананита и Новоафонскую пещеру.

Ваш гид также порекомендует вкусные сувениры, чтобы ваше путешествие оставило самые приятные воспоминания.

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Абхазия — уголок нетронутой природы

Абхазия – это уникальное место, где природа хранит свою первозданную красоту. В рамках экскурсии вам предстоит посетить знаменитую дачу Сталина на Холодной речке. В центральной комнате вы встретитесь с восковой фигурой Иосифа Виссарионовича, который будет курить свою трубку. В этом доме-музее сохранились личные вещи вождя, которые хранят память о его времени.

Путешествие к озеру Рица

С дачи Сталина вы отправитесь к прекрасному озеру Рица. По дороге вас ждут:

  • Чистое Голубое озеро,
  • Каменный мешок,
  • Водопад Девичьи слезы.

Также вы увидите впечатляющий Гегский водопад – настоящую гордость этой земли. Когда вы наконец доберетесь до озера Рица, перед вами откроется невероятный вид на окружающие горы и само озеро. Здесь можно прокатиться на катамаране и отдохнуть в кафе, где подают местные блюда, а также угощают домашним вином.

Пицунда и её красоты

После посещения Рицы наш гид отвезет вас в Пицунду – одно из самых посещаемых мест в Абхазии. Здесь вас ждёт:

  • Чистое море,
  • Просторная набережная,
  • Реликтовая роща.

Эти места подарят вам незабываемые эмоции и впечатления!

Исторические достопримечательности

Следующей остановкой станет монастырь Симона Кананита, расположенный у подножия Иверской горы. В солнечную погоду здесь особенно красиво. Неподалеку расположены Новоафонская пещера и Анакопийская крепость. Вы также увидите Гагрскую колоннаду и деревянный ресторан Гагрипш, которые добавят уникальности вашему путешествию.

Сувениры и возвращение

Наш гид расскажет вам о лучших съедобных сувенирах, которые стоит привезти из Абхазии, и подскажет, где их можно приобрести. В конце экскурсии вы сможете вернуться в Сочи уставшими, но с радостью в сердце.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Рицинский реликтовый национальный парк: взрослый 700 руб. детский (до 8 лет) 200 руб.
Место начала и завершения?
КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

