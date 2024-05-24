Необычные экскурсии по Гагре

Найдено 18 экскурсий в категории «Необычные» в Гагре, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбалка на горных реках из Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Рыбалка на горных реках Абхазии: форель, сазан, сиг и голавль
Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Завтра в 10:30
10 июня в 05:00
9 000 за всё до 3 чел.
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
10 отзывов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150 за человека
Кындыгские термальные источники из Гагры
скидка
10%
Групповая
12 часов
38 отзывов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980 за человека
VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
115 отзывов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Экскурсия по Новому Афона от А до Я
Групповая
8 часов
6 отзывов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100 за человека
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590 за всё до 8 чел.
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Групповая
12 часов
14 отзывов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750 за человека
Сафари тур в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сафари тур в Абхазию
Начало: Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 500 за всё до 4 чел.
Заброшки - забытое наследие прошлого
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 900 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300 за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур по Абхазии: комфорт и лучшие места
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальный тур по Абхазии: комфорт и лучшие места
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 11 000 за всё до 8 чел.
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Аудиогид
2 часа
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Начало: 115 Ardzinba Ave, Gagra (Крепость Абаата)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750 за человека
Впервые в Абхазии: Гагра и экоферма
Индивидуальная
6 часов
Гагра и экоферма: уникальное путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: откройте удивительные места Гагры и окрестностей в уютной экскурсии
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Вайб в Абхазии
Индивидуальная
7 часов
Вайб в Абхазии
Начало: От отеля туристов, если это Сочи или Адлер
Расписание: Каждый день, можно поехать в любое удобное для вас время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 7 чел.
Пляжный тур в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
Пляжный тур в Абхазию
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
    Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
    Отличная экскурсия! Успели увидеть много мест, экскурсовод Миша очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, не торопил, не навязывали лишнего, от экскурсии остались только положительные эмоции
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
    Отличная экскурсия!!!!! Большое спасибо за организацию и проведение. Отдельная благодарность нашему гиду Алану. Он провел экскурсию на самом высшем уровне.
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    Профессионал на 5+++. Чуткий человек, улавливающий все нюансы и настроение в нашей группе. Благодаря этому все прошло просто замечательно. Если будете отдыхать в Абхазии, заказывайте экскурсии только у Эланы и Алана. Не пожалеете.

  • К
    Ксения
    13 мая 2024
    Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
    Потрясающие виды, за 1 экскурсию посетили очень много точек, насыщенная программа. Рустаму отдельное спасибо, очень классный гид, на одной волне)
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Горячий источник Кындыг очень здорово! Рекомендую, релакс, сервис полный, напрокат есть все что нужно.. полотенце, купальник,шлепанцы.. если вдруг что то забыли …
  • М
    Марина
    20 марта 2024
    Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
    Отличная экскурсия! Наш Гид и водитель в одном лице Астан - супер профессионал! Безумно красиво и познавательно, с комфортом!
  • К
    Ксения
    11 марта 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Нине и Андрею спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход. Было освещено много интересных и нетривиальных фактов, которые из, условного
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    гугла, не вытащить. Сама поездка была невероятно комфортной: остановки по плану и с достаточным количеством времени для ознакомления со всем интересным; организаторские навыки и клиентоориентированность - на высоком уровне.

  • Е
    Евгения
    1 марта 2024
    Индивидуальный тур по Абхазии: комфорт и лучшие места
    Ездили на индивидуальную экскурсию по маршруту Гагра-озеро Рица с гидом Натальей. Это настоящий профессионал своего дела! Наталья предложила нам выехать
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    пораньше, благодаря этому мы спокойно прошли границу, погуляли и пофотографировались во всех локациях (мы везде были совершенно одни, никакой толчеи и суматохи, какая бывает, когда ездишь большими группами). Благодаря Наталье мы на 100% насладились красотой природы Абхазии, останавливались в невероятных по красоте уголках. Очень понравилось, что гид поняла и учла наше желание побольше увидеть, без заезда на бесконечные дегустации. Мы с удовольствием заехали попить чай в чайный дом Велюр, остановились у милейшей тети Розы и купили у неё сладкие мандарины и апельсины из сада, по дороге Наталья много рассказала как живут люди в Абхазии, интересные факты, отвечала на все вопросы, развлекала легендами о местных достопримечательностях. Затем мы чудесно и очень вкусно пообедали, везде нас очень тепло встречали. Мы очень благодарны Наталье за такую чудесную поездку, в Абхазии мы были впервые и у нас остались самые приятные впечатления об этой стране и её людях, хочется приехать и увидеть ещё больше. Также хочется поблагодарить ребят-организаторов, оперативно ответили на заявку, перезвонили, объяснили все нюансы, предупредили, что на Рице снег, чтобы мы взяли тёплые вещи. Все очень чётко, вежливо, понятно. Спасибо за высокий уровень сервиса!

  • В
    Вячеслав
    17 февраля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Не всё что было заявлено в программе… было

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Рыбалка на горных реках из Гагры
  2. Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
  3. Кындыгские термальные источники из Гагры
  4. VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
  5. Экскурсия по Новому Афона от А до Я
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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