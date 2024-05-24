1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на горных реках Абхазии: форель, сазан, сиг и голавль
Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака
Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Завтра в 10:30
10 июня в 05:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Сафари тур в Абхазию
Начало: Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра)
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Заброшки - забытое наследие прошлого
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур по Абхазии: комфорт и лучшие места
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 11 000₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Русский Монте-Карло: аудиоэкскурсия по курортному городу Гагра
Начало: 115 Ardzinba Ave, Gagra (Крепость Абаата)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Групповая
9 часов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Гагра и экоферма: уникальное путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: откройте удивительные места Гагры и окрестностей в уютной экскурсии
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вайб в Абхазии
Начало: От отеля туристов, если это Сочи или Адлер
Расписание: Каждый день, можно поехать в любое удобное для вас время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжный тур в Абхазию
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 мая 2024Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!
- ССветлана24 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
- ВВиктория14 мая 2024Отличная экскурсия! Успели увидеть много мест, экскурсовод Миша очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, не торопил, не навязывали лишнего, от экскурсии остались только положительные эмоции
- ММарина13 мая 2024Отличная экскурсия!!!!! Большое спасибо за организацию и проведение. Отдельная благодарность нашему гиду Алану. Он провел экскурсию на самом высшем уровне.
- ККсения13 мая 2024Потрясающие виды, за 1 экскурсию посетили очень много точек, насыщенная программа. Рустаму отдельное спасибо, очень классный гид, на одной волне)
- ЕЕлена30 апреля 2024Горячий источник Кындыг очень здорово! Рекомендую, релакс, сервис полный, напрокат есть все что нужно.. полотенце, купальник,шлепанцы.. если вдруг что то забыли …
- ММарина20 марта 2024Отличная экскурсия! Наш Гид и водитель в одном лице Астан - супер профессионал! Безумно красиво и познавательно, с комфортом!
- ККсения11 марта 2024Нине и Андрею спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход. Было освещено много интересных и нетривиальных фактов, которые из, условного
- ЕЕвгения1 марта 2024Ездили на индивидуальную экскурсию по маршруту Гагра-озеро Рица с гидом Натальей. Это настоящий профессионал своего дела! Наталья предложила нам выехать
- ВВячеслав17 февраля 2024Не всё что было заявлено в программе… было
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Необычные" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 590 до 18 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 267 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Гагре на 2024 год по теме «Необычные», 267 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август