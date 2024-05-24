за всё до 3 чел.

9 000 ₽ за всё до 3 чел.

Начало: У вашего отеля в Гагре или Пицунде

Проведите незабываемый день на горных реках Абхазии, ловя форель, сазана, сига и голавля. Вас ждут живописные пейзажи и полезные советы опытного рыбака

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками

от 2200 1 980 ₽ за человека

Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест

Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков

Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры

за всё до 8 чел.

9 590 ₽ за всё до 8 чел.

Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления

Расписание: По четным числам в 7:30.

за всё до 4 чел.

14 500 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра)

за всё до 4 чел.

от 18 900 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 7 чел.

10 300 ₽ за всё до 7 чел.

Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов

за всё до 8 чел.

от 11 000 ₽ за всё до 8 чел.

Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!

Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время

Начало: Заберем вас с места вашего проживания

за всё до 8 чел.

8 000 ₽ за всё до 8 чел.

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: откройте удивительные места Гагры и окрестностей в уютной экскурсии

Индивидуальная

7 часов

Вайб в Абхазии Начало: От отеля туристов, если это Сочи или Адлер

Расписание: Каждый день, можно поехать в любое удобное для вас время