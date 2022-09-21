Абхазия - это настоящая находка для любителей пеших походов
Абхазия – это настоящая находка для любителей пеших походов. Наш трехдневный маршрут насыщен разнообразными видами и локациями: горные реки, водопад, альпийский луга, высокогорные ледниковые озера. Собирай рюкзак и добро пожаловать в команду «Дикоход»!
Что вас ожидает 🤩
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Водопады Мужские и Девичьи слезы
- Подвесной мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Абхазия – это настоящая находка для любителей пеших походов.
Наш трехдневный маршрут насыщен разнообразными видами и локациями: горные реки, водопад, альпийский луга, высокогорные ледниковые озера.
Собирай рюкзак и добро пожаловать в команду «Дикоход»!
Что нас ждет в походе:
- подъем на Гегский водопад (высота около 50 м),
- незабываемое приключение с переправой на троллее над горной рекой,
- восхождение на вершину горы Пшегишхва (2216 м. над уровнем моря),
- красивейший вид сверху на озёра Малая и Большая Рица,
- 2 ночи в палатках под звездным небом,
- посиделки у костра,
- вкуснейшая походная еда и море впечатлений.
- Трехразовое питание настоящего туриста: фирменный походный борщ, питательные завтраки с орехами и сухофруктами, энергетически заряжающие перекусы.
В заключительный день мы поужинаем в кафе национальной абхазской кухни и посетим все классические достопримечательности Рицинского национального парка:
- смотровая площадка «Прощай Родина»,
- Юпшарский каньон,
- Голубое озеро,
- водопады Мужские и Девичьи слезы,
- подвесной мост.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- трёхразовое питание в походе,
- оплата КПП 700 р.,
- групповая аптечка,
- услуги инструктора.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- аренда снаряжения,
- билет на дачу Сталина (посещение по желанию).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Трёхразовое питание в походе
- Оплата КПП 700 р.
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора
- Что не входит
- Аренда снаряжения
- Билет на дачу Сталина (посещение по желанию)
- Место начала и завершения?
- КПП Псоу, ул. Урожайная 87
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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