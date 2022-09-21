По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва

Абхазия - это настоящая находка для любителей пеших походов

Абхазия – это настоящая находка для любителей пеших походов. Наш трехдневный маршрут насыщен разнообразными видами и локациями: горные реки, водопад, альпийский луга, высокогорные ледниковые озера. Собирай рюкзак и добро пожаловать в команду «Дикоход»!
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Водопады Мужские и Девичьи слезы
  • Подвесной мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Абхазия – это настоящая находка для любителей пеших походов.
Наш трехдневный маршрут насыщен разнообразными видами и локациями: горные реки, водопад, альпийский луга, высокогорные ледниковые озера.
Собирай рюкзак и добро пожаловать в команду «Дикоход»!

Что нас ждет в походе:

  • подъем на Гегский водопад (высота около 50 м),
  • незабываемое приключение с переправой на троллее над горной рекой,
  • восхождение на вершину горы Пшегишхва (2216 м. над уровнем моря),
  • красивейший вид сверху на озёра Малая и Большая Рица,
  • 2 ночи в палатках под звездным небом,
  • посиделки у костра,
  • вкуснейшая походная еда и море впечатлений.
  • Трехразовое питание настоящего туриста: фирменный походный борщ, питательные завтраки с орехами и сухофруктами, энергетически заряжающие перекусы.

В заключительный день мы поужинаем в кафе национальной абхазской кухни и посетим все классические достопримечательности Рицинского национального парка:

  • смотровая площадка «Прощай Родина»,
  • Юпшарский каньон,
  • Голубое озеро,
  • водопады Мужские и Девичьи слезы,
  • подвесной мост.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • трёхразовое питание в походе,
  • оплата КПП 700 р.,
  • групповая аптечка,
  • услуги инструктора.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • аренда снаряжения,
  • билет на дачу Сталина (посещение по желанию).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Трёхразовое питание в походе
  • Оплата КПП 700 р.
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора
Что не входит
  • Аренда снаряжения
  • Билет на дачу Сталина (посещение по желанию)
Место начала и завершения?
КПП Псоу, ул. Урожайная 87
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

😎Индивидуальные⚙️НеобычныеГоры🍀Природа и пейзажи🐠Озеро Рица🗽Популярные места💧ВодопадыДача Сталина🖼Музеи🧳Многодневные турыГегский водопад3-дневные турыГолубое озеро👣Многодневные походы

Похожие туры в Гагре

Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Alan
Alan
5
4 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
Горы, водопады и озера - это
По договоренности
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
8 800 за всё до 8 чел.
Экскурсия на гору Мамдзышха в Абхазии: «Выше облаков!»
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Рауль
Рауль
Нет отзывов
Экскурсия на гору Мамдзышха в Абхазии: «Выше облаков!»
Приглашаю вас в путешествие среди гор Абхазии
По договоренности
15 000 за всё до 6 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» (из Гагры)
10 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» (из Гагры)
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем
Забираем с адреса Вашего проживания в Гагре
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 200 за 1 человека
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
7 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Рауль
Рауль
4.8
61 отзыв
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
в Гаграх
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
12 000 за всё до 6 чел.
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
9 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
1 отзыв
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Хотите увидеть Абхазию во всей красе
Гагра, ближайшая к вам остановка
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 500 за 1 человека
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Рауль
Рауль
Нет отзывов
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Увлекательное приключение на внедорожнике по нетуристическим тропам к самым живописным местам Абхазии
Гагра по договорённости
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
12 000 за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Астамур
Астамур
4.9
83 отзыва
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
в Гаграх или по договоренности
1 окт
5 окт
9 окт
11 окт
14 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, море, драйв и отдых от души
8 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
44 отзыва
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, море, драйв и отдых от души
Прогулка на джипах с ветерком завершится на одном из лучших пляжей Абхазии
Ваш адрес или Пицундский поворот
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 1 600 за 1 человека
«Великолепная Абхазия»: путешествие к озеру Рица (эко-сбор включен)
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.9
32 отзыва
«Великолепная Абхазия»: путешествие к озеру Рица (эко-сбор включен)
Абхазия - это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами
Ваш отель
Сегодня
26 сен
27 сен
28 сен
1 400 за 1 человека
Впервые в Абхазии
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Инал
Инал
5
41 отзыв
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1300010 400 за всё до 8 чел.
«Золотое кольцо Абхазии» из Гагр | тур к Рице и в Новый Афон
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.9
27 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии» из Гагр | тур к Рице и в Новый Афон
Абхазия
Гагра Колоннада примерно 7-00
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 400 за 1 человека
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
9 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Рауль
Рауль
Нет отзывов
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
Мы отправимся с вами в заповедные места Абхазии
Начало экскурсии в вашем отеле в Гагре
15 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ