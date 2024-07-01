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Авторский тур
3 дня
По горам Абхазии с рюкзаком: Гегский водопад и Пшегишхва
Начало: КПП Псоу, ул. Урожайная 87
«Что нас ждет в походе • подъем на Гегский водопад (высота около 50 м), • незабываемое приключение с переправой на троллее над горной рекой, • восхождение на вершину горы Пшегишхва (2216 м»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
11 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Через горы Абхазии к Чёрному морю: несложный поход с детьми
Приобщить ребёнка к походной романтике и провести мини-отпуск в палатке
Начало: КПП Псоу (со стороны Абхазии) или ваш отель в Гагр...
«Привычных благ цивилизации (электричество, свет, горячая вода, душ, интернет, связь) в горах нет, удобства — уличные»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
10 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке и позаниматься медитациями и йога-практиками в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
«Привычных благ цивилизации (электричества, света, горячей воды, душа, интернета, связи) в горах нет, удобства — уличные»
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
35 000₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
«С 4 на 5 день мы будем ночевать в домике в горах, в походных условиях, в высокогорье на альпийских лугах»
21 июля в 12:00
12 авг в 12:00
5937547 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Горы»
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