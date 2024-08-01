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трёхдневный треккинговый поход с 20 по 22 июля 2024 года по Рицинскому национальному парку с подъёмом на гору Пшегишхва. Нам повезло познакомиться и провести это время вместе с профессионалом своего дела - Дмитрием. Интересный, интеллектуальный собеседник. Много рассказывал об Абхазии, Крыме и других красивейшие местах где был гидом. Делился своим опытом и рассказывал интересные и курьезные моменты походов. Очень порадовало, что: у ребят есть трансферт; все продукты питания - рассчитывают и приобретают сами (расходы входили в стоимость тура); необходимое снаряжение предоставляют тоже они (оплата за аренду отдельно). Очень удобно! Рекомендую!