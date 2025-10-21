Вперёд - в поход: треккинг-тур по Рицинскому национальному парку
Увидеть Гегский водопад, подняться на вершину Пшегишхва и насладиться видами на Рицу
Начало: Абхазия, точное место - по договорённости, с 7:00 ...
«С утра отправляемся к начальной точке маршрута — знаменитому Гегскому водопаду, высота которого достигает около 50 метров»
Завтра в 07:30
1 ноя в 07:30
15 400 ₽ за человека
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
«Побываем на настоящем абхазском застолье и научимся говорить самые душевные тосты, устроим заезд на УАЗиках к Гегскому водопаду с бутылочками полусладкого и встретим закат у знаменитой колоннады в Гагре»
8 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
26 941 ₽ за человека
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
«Возможно посещение Гегского водопада за доплату — по согласованию и при подходящих условиях»
31 окт в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
«На этом пути нам встретятся реки, Гегский водопад, Юпшарский каньон, Бзыбское ущелье, руины крепости 9 века»
29 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
35 000 ₽ за человека
