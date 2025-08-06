Мои заказы

Путешествие по природным жемчужинам Абхазии (из Гагры и Пицунды)

Путешествие по природным жемчужинам Абхазии
5
1 отзыв
Путешествие по природным жемчужинам Абхазии (из Гагры и Пицунды)
Путешествие по природным жемчужинам Абхазии (из Гагры и Пицунды)
Путешествие по природным жемчужинам Абхазии (из Гагры и Пицунды)

Описание экскурсии

Ни для кого не секрет, что Абхазия влюбляет в себя путешественников благодаря своей природе! Именно поэтому мы покажем вам лучшие достопримечательности и места Рицинского Реликтового Национального Парка. С нами вы увидите: Подвесной мост у реки Бзыбь, Голубое озеро, место слияния двух рек - Бзыби и Геги, водопад «Мужские слёзы», Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, и, конечно, жемчужину Рицинского Реликтового Национального Парка - озеро Рица. На протяжении всего маршрута будут открываться замечательные виды, которые удивят вас своей красотой! И, несомненно, важная часть нашего путешествия - гастрономическая. Вы попробуете самый вкусный сыр и мясо, мёд и вино, а также насладитесь яркими вкусами абхазского чая. Важная информация: Для группы от 1 до 3 человек экскурсия проходит на Lexus IS. Для Группы от 4 до 7 человек экскурсия проходит на Toyota Alphard.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • С нами вы увидите:
  • 1. Подвесной мост у реки
  • Бзыбь
  • 2. Голубое озеро
  • 3. Место слияния двух рек
  • 4. Водопад «Мужские слёзы»
  • 5. Юпшарский каньон
  • 6. Чабгарский карниз
  • 7. Озеро Рица
  • На протяжении всего маршрута будут открываться замечательные виды, которые удивят вас своей красотой
  • По желанию можно будет поехать на водопад «Молочный» и пляж Светланы Аллилуевой (при доплате за группу - 1500 ₽)
Что включено
  • Услуги гида/nКомфортабельное авто/nДегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский Реликтовый Национальный Парк - 700 ₽ (взрослый), 200 ₽ (детский) /nЭкстремальный полёт над рекой Бзыбь (тарзанка-зиплайн) - 1000 ₽ (по желанию) /nОбед /n/nПо желанию можно будет поехать на водопад «Молочный» и пляж Светланы Аллилуевой (1500 ₽ за группу)
Место начала и завершения?
Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Для группы от 1 до 3 человек экскурсия проходит на Lexus IS
  • Для Группы от 4 до 7 человек экскурсия проходит на Toyota Alphard
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алексей
6 авг 2025
Прекрасная экскурсия, которая начинается с гостеприимства и радушия. Мы провели замечательный день в компании Яны и Батала - интересные и познавательные беседы вам обеспечены наряду с комфортом и потрясающими видами
читать дальше

горной дороги. Мы отдельно оценили индивидуальный подход - нам хотелось больше времени уделить конкретным этапам поездки (озеро Рица и пляж Светланы Аллилуевой) и не тратить время на туристических точках. Отдельное спасибо Баталу за глубокое знание и неравнодушие к истории своей родины - было очень интересно.

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
На автобусе
12 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
Начало: У колоннады
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
15 ноя в 07:00
1200 ₽ за человека
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гагры
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Уникальная экскурсия по живописным местам Абхазии: озеро Рица, Юпшарский каньон и водопады. Почувствуйте атмосферу и узнайте интересные факты
16 ноя в 08:00
8 янв в 15:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре