Описание экскурсии Ни для кого не секрет, что Абхазия влюбляет в себя путешественников благодаря своей природе! Именно поэтому мы покажем вам лучшие достопримечательности и места Рицинского Реликтового Национального Парка. С нами вы увидите: Подвесной мост у реки Бзыбь, Голубое озеро, место слияния двух рек - Бзыби и Геги, водопад «Мужские слёзы», Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, и, конечно, жемчужину Рицинского Реликтового Национального Парка - озеро Рица. На протяжении всего маршрута будут открываться замечательные виды, которые удивят вас своей красотой! И, несомненно, важная часть нашего путешествия - гастрономическая. Вы попробуете самый вкусный сыр и мясо, мёд и вино, а также насладитесь яркими вкусами абхазского чая. Важная информация: Для группы от 1 до 3 человек экскурсия проходит на Lexus IS. Для Группы от 4 до 7 человек экскурсия проходит на Toyota Alphard.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? С нами вы увидите:

1. Подвесной мост у реки

Бзыбь

2. Голубое озеро

3. Место слияния двух рек

4. Водопад «Мужские слёзы»

5. Юпшарский каньон

6. Чабгарский карниз

7. Озеро Рица

На протяжении всего маршрута будут открываться замечательные виды, которые удивят вас своей красотой

По желанию можно будет поехать на водопад «Молочный» и пляж Светланы Аллилуевой (при доплате за группу - 1500 ₽) Что включено Услуги гида/nКомфортабельное авто/nДегустации Что не входит в цену Экологический сбор в Рицинский Реликтовый Национальный Парк - 700 ₽ (взрослый), 200 ₽ (детский) /nЭкстремальный полёт над рекой Бзыбь (тарзанка-зиплайн) - 1000 ₽ (по желанию) /nОбед /n/nПо желанию можно будет поехать на водопад «Молочный» и пляж Светланы Аллилуевой (1500 ₽ за группу) Место начала и завершения? Гагра Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Для группы от 1 до 3 человек экскурсия проходит на Lexus IS

Для Группы от 4 до 7 человек экскурсия проходит на Toyota Alphard Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.