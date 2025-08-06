Описание экскурсииНи для кого не секрет, что Абхазия влюбляет в себя путешественников благодаря своей природе! Именно поэтому мы покажем вам лучшие достопримечательности и места Рицинского Реликтового Национального Парка. С нами вы увидите: Подвесной мост у реки Бзыбь, Голубое озеро, место слияния двух рек - Бзыби и Геги, водопад «Мужские слёзы», Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, и, конечно, жемчужину Рицинского Реликтового Национального Парка - озеро Рица. На протяжении всего маршрута будут открываться замечательные виды, которые удивят вас своей красотой! И, несомненно, важная часть нашего путешествия - гастрономическая. Вы попробуете самый вкусный сыр и мясо, мёд и вино, а также насладитесь яркими вкусами абхазского чая. Важная информация: Для группы от 1 до 3 человек экскурсия проходит на Lexus IS. Для Группы от 4 до 7 человек экскурсия проходит на Toyota Alphard.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- С нами вы увидите:
- 1. Подвесной мост у реки
- Бзыбь
- 2. Голубое озеро
- 3. Место слияния двух рек
- 4. Водопад «Мужские слёзы»
- 5. Юпшарский каньон
- 6. Чабгарский карниз
- 7. Озеро Рица
- На протяжении всего маршрута будут открываться замечательные виды, которые удивят вас своей красотой
- По желанию можно будет поехать на водопад «Молочный» и пляж Светланы Аллилуевой (при доплате за группу - 1500 ₽)
Что включено
- Услуги гида/nКомфортабельное авто/nДегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский Реликтовый Национальный Парк - 700 ₽ (взрослый), 200 ₽ (детский) /nЭкстремальный полёт над рекой Бзыбь (тарзанка-зиплайн) - 1000 ₽ (по желанию) /nОбед /n/nПо желанию можно будет поехать на водопад «Молочный» и пляж Светланы Аллилуевой (1500 ₽ за группу)
Место начала и завершения?
Гагра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Для группы от 1 до 3 человек экскурсия проходит на Lexus IS
- Для Группы от 4 до 7 человек экскурсия проходит на Toyota Alphard
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
6 авг 2025
Прекрасная экскурсия, которая начинается с гостеприимства и радушия. Мы провели замечательный день в компании Яны и Батала - интересные и познавательные беседы вам обеспечены наряду с комфортом и потрясающими видами
