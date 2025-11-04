Мои заказы

Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: история Гагры, красота озера Рица и Новоафонский монастырь. Уникальные места и дегустация ждут вас
В один день можно увидеть главные достопримечательности Абхазии. Участники экскурсии познакомятся с историей Гагры, увидят колоннаду и ресторан «Гагрипш». Голубое озеро и Юпшарский каньон удивят своей природной красотой. Водопады Девичьи
читать дальше

и Мужские слёзы подарят возможность загадать желание. На озере Рица узнаете, почему оно стало легендой Кавказа. В Новом Афоне посетите монастырь и водопад. Летом - купание в Пицунде, зимой - сбор мандаринов. Также будет дегустация местных вин и сыров

5
7 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные объекты
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍷 Дегустация местных продуктов
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🌊 Купание в море летом
  • 🍊 Сбор мандаринов зимой
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)© Алина
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)© Алина
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)© Алина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Гагра
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Озеро Рица
  • Новоафонский монастырь
  • Ново-Афонский водопад
  • Станция Псырцха
  • Источник у храма Симона Канонита

Описание экскурсии

Гагра. Вы познакомитесь с историей курорта, увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», ресторан «Гагрипш» — символ курорта и Приморский парк имени принца Ольденбургского.

Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета.

Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком».

Водопады Девичьи и Мужские слёзы, привлекающие внимание разноцветными лентами. Гид познакомит вас с местными традициями, после чего и вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.

Рица — сказочное озеро, окружённое величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем Рица заслужила титул легенды Кавказа? Ответим на все эти (и многие другие) вопросы!

Новый Афон. Вы посетите Новоафонский мужской монастырь, который был основан монахами, прибывшими из Греции (по понедельникам он закрыт). Затем оцените Ново-Афонский водопад, станцию «Псырцха» и источник у храма Симона Канонита.

Летом — вы искупаетесь в тёплом Чёрном море на берегу в Новом Афоне

В осеннее и зимнее время вас ждёт цитрусовый сад, где вы сделаете великолепные фото, своими руками сорвёте с дерева мандарины — и заберёте их домой.

Ну а весной будет возможность сфотографироваться на фоне цветущей глицинии, которая привлекает не только благоуханием, но и водопадом светло-сиреневых соцветий.

А ещё попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне и продегустируете абхазское вино.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В стоимость экскурсии включены дегустации вина, мёда и сыра, а также завтрак — московская плюшка и местный чай
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обязательный сбор за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка: взрослый (с 12 лет включительно) — 700 ₽, детский (с 7 до 11 лет включительно)— 200 ₽, дети до 7 лет бесплатно
  • Обед — по меню (по желанию)
  • Также за доплату можно посетить: село Лыхны, водопады Птичий Клюв и Молочный, дачу Сталина
  • Полет на зиплайне (по желанию)

ежедневно в 07:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 360 туристов
Уже 15 лет мы с моей командой проводим увлекательные поездки в страну души — Абхазию. Мы организуем качественный и комфортный отдых, наполненный позитивной энергией, смыслами и тёплыми людьми. В нашей команде
читать дальше

только профессионалы своего дела: местные гиды, которые поведают вам о традициях, секретных тропах и всегда посоветуют, что посмотреть в туре. Наши водители и гиды проходят ежегодные аттестации, и всё это для того, чтобы наши туры проходили в безопасной и комфортной атмосфере, а информационное сопровождение было максимально достоверным и качественным.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
М
Маргарита
4 ноя 2025
Очень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктирование еще на этапе бронирования. Чудесная гид Салима сделала наш отдых незабываемым. С самого начала экскурсии охали и ахали от красоты природы. Конечно, хотелось бы больше времени, но его всегда мало, сколько ни путешествуй. Теперь точечно для себя можно выбрать локации для посещения
Очень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктированиеОчень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктированиеОчень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктированиеОчень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктированиеОчень хотели познакомиться с Абхазией, благодаря данной экскурсии это получилось. Спасибо огромное Алине за подробное инструктирование
и
игорь
22 окт 2025
Спасибо нашему гиду Дамею, за подачу материала, приятного в общении.
Отдельное спасибо водителю Масику.
Экскурсия нам понравилась было всё интересно,ритмично и вполне комфортно, несмотря на то, что весь день лил дождь. 😄Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной.
Оценка 5 из 5. Однозначно стоит посетить!
Е
Екатерина
28 сен 2025
Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!
Спасибо за приятные воспоминания, эмоции и прекрасный день)
Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!Ни разу не пожалела,подарила родителям тур и экскурсию, они в восторге! Понравилось все, много информации и эмоций) гид - супер!
Наталья
Наталья
15 сен 2025
Забронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справились на отлично! Абхазии красотой природы уникальна. В одном этом маршруте посетили все знаковые места.
читать дальше

Для знакомства с Абхазией очень информативный тур. Основываясь на полученных знаниях и впечатлениях можно планировать дальнейшие путешествия. Азамат - умничка, преданный своей родине и профессионал с большой буквы! Внимательный, отзывчивый, спокойно выслушает все капризы гостей и сделает всё для их удобного путешествия.
Алина, как организатор, всё подробно рассказала о начале пути, маршруте и всех возможных трудностях, с чем можем столкнуться.
В целом и общем рекомендую тур, особенно новичкам, стоимость равна информативности тура

Забронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справилисьЗабронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справилисьЗабронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справилисьЗабронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справилисьЗабронировала тур заранее, выезжая из Сочи в Гагры. Было беспокойство, как всё пройдёт, но организаторы справились
А
Алина
29 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самому Новому Афону, в пещеры не пошли, еще интереснее бы было, если бы попали в сам монастырь, но, к сожалению, в понедельник проходит моление и попасть внутрь не удалось.
Очень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самомуОчень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самомуОчень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самомуОчень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самомуОчень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самомуОчень понравилась экскурсия. Да, достаточно длинная, поэтому запаситесь терпением. Очень советую, мы решили отдать предпочтение самому
А
Андрей
29 июн 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Маршрут отличный, посетили много красивых мест! Гидом у нас была Амина, спасибо ей большое за интересные рассказы, слушать было очень интересно и познавательно.
После экскурсии у нас остались только приятные эмоции и воспоминания!
Спасибо большое организаторам и гиду Амине!
Ирина
Ирина
8 июн 2025
Ну сказать что мы в восторге, это ничего не сказать) у нас был гид Мадина, это конечно супер человек❤️ рассказывает так, что хочется слушать с открытым ртом) голос приятный, дикция
читать дальше

четкая, интонация, аж завораживает) все нам показывала, на все вопросы отвечала, если нужна была помощь, помогала, экскурсии огонь, мы и покушали, и вира купили, и побывали везде где только можно и даже больше, так как успевали) я определенно ей благодарна и конечно же я советую экскурсию) берите не пожалеете❤️ Мадине отдельное спасибо за остановку около аптеки, что бы докупить смесь для ребенка😁

Ну сказать что мы в восторге, это ничего не сказать) у нас был гид Мадина, этоНу сказать что мы в восторге, это ничего не сказать) у нас был гид Мадина, этоНу сказать что мы в восторге, это ничего не сказать) у нас был гид Мадина, это

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
6 часов
-
30%
826 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
4 часа
-
20%
238 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Гагры)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
1540 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре