Описание экскурсии

Гагра. Вы познакомитесь с историей курорта, увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», ресторан «Гагрипш» — символ курорта и Приморский парк имени принца Ольденбургского.

Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета.

Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком».

Водопады Девичьи и Мужские слёзы, привлекающие внимание разноцветными лентами. Гид познакомит вас с местными традициями, после чего и вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.

Рица — сказочное озеро, окружённое величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем Рица заслужила титул легенды Кавказа? Ответим на все эти (и многие другие) вопросы!

Новый Афон. Вы посетите Новоафонский мужской монастырь, который был основан монахами, прибывшими из Греции (по понедельникам он закрыт). Затем оцените Ново-Афонский водопад, станцию «Псырцха» и источник у храма Симона Канонита.

Летом — вы искупаетесь в тёплом Чёрном море на берегу в Новом Афоне

В осеннее и зимнее время вас ждёт цитрусовый сад, где вы сделаете великолепные фото, своими руками сорвёте с дерева мандарины — и заберёте их домой.

Ну а весной будет возможность сфотографироваться на фоне цветущей глицинии, которая привлекает не только благоуханием, но и водопадом светло-сиреневых соцветий.

А ещё попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне и продегустируете абхазское вино.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter

В стоимость экскурсии включены дегустации вина, мёда и сыра, а также завтрак — московская плюшка и местный чай

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

