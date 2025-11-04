7 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные объекты
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🍷 Дегустация местных продуктов
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌊 Купание в море летом
- 🍊 Сбор мандаринов зимой
Что можно увидеть
- Гагра
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
- Озеро Рица
- Новоафонский монастырь
- Ново-Афонский водопад
- Станция Псырцха
- Источник у храма Симона Канонита
Описание экскурсии
Гагра. Вы познакомитесь с историей курорта, увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», ресторан «Гагрипш» — символ курорта и Приморский парк имени принца Ольденбургского.
Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета.
Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком».
Водопады Девичьи и Мужские слёзы, привлекающие внимание разноцветными лентами. Гид познакомит вас с местными традициями, после чего и вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.
Рица — сказочное озеро, окружённое величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем Рица заслужила титул легенды Кавказа? Ответим на все эти (и многие другие) вопросы!
Новый Афон. Вы посетите Новоафонский мужской монастырь, который был основан монахами, прибывшими из Греции (по понедельникам он закрыт). Затем оцените Ново-Афонский водопад, станцию «Псырцха» и источник у храма Симона Канонита.
Летом — вы искупаетесь в тёплом Чёрном море на берегу в Новом Афоне
В осеннее и зимнее время вас ждёт цитрусовый сад, где вы сделаете великолепные фото, своими руками сорвёте с дерева мандарины — и заберёте их домой.
Ну а весной будет возможность сфотографироваться на фоне цветущей глицинии, которая привлекает не только благоуханием, но и водопадом светло-сиреневых соцветий.
А ещё попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне и продегустируете абхазское вино.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В стоимость экскурсии включены дегустации вина, мёда и сыра, а также завтрак — московская плюшка и местный чай
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Обязательный сбор за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка: взрослый (с 12 лет включительно) — 700 ₽, детский (с 7 до 11 лет включительно)— 200 ₽, дети до 7 лет бесплатно
- Обед — по меню (по желанию)
- Также за доплату можно посетить: село Лыхны, водопады Птичий Клюв и Молочный, дачу Сталина
- Полет на зиплайне (по желанию)
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо водителю Масику.
Экскурсия нам понравилась было всё интересно,ритмично и вполне комфортно, несмотря на то, что весь день лил дождь. 😄Получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной.
Оценка 5 из 5. Однозначно стоит посетить!
Спасибо за приятные воспоминания, эмоции и прекрасный день)
После экскурсии у нас остались только приятные эмоции и воспоминания!
Спасибо большое организаторам и гиду Амине!