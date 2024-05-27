Добрый день. Очень понравилась экскурсовод Зиза и водитель Симон. Очень интересные рассказы. Посмотрели озеро Рица, водопады, Новый Афон (монастырь и дачу Сталина). Нас забрали в Гагаре, как договаривались все четко и в срок.
Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным.
Хотя читать дальше
в день экскурсии шел проливной дождь, это не испортило наше настроение. Астамур угощал нас ароматным кофе, и мы делали остановки для дегустации меда, вина, коньяка и чачи. Каждая остановка открывала для нас новые вкусы Абхазии.
Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистой воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Астамур рассказывал нам много интересных историй и легенд, которые делали нашу поездку ещё более захватывающей.
Особенно запомнилась остановка на горячий абхазский лаваш и домашний сыр. Дегустация вина добавила приятных эмоций в наше путешествие.
Самым запоминающимся моментом стало приглашение к Астамуру домой. Мы познакомились с его семьей, увидели их быт и почувствовали настоящее абхазское гостеприимство. Нас угостили вкусным борщом, приготовленным его женой, и острой аджикой, сделанной его мамой, тетей Этери. А в дорогу нас угостили апельсинами и сушеной хурмой. Это было очень приятно и душевно.
Эта поездка оставила у нас теплые воспоминания. Благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрылась для нас во всей своей красоте и гостеприимстве, делая каждую минуту здесь незабываемой.
Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды читать дальше
из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур.
Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой.
Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность.
Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.
Вся экскурсия обошлась нам в 2 раза дороже, чем указано на сайте, по причине обязательных взносов на экологический взнос в читать дальше
Нац парк Рица, что-то там с храмами, дополнительно все музеи и пещеры.
К сожалению, всё было в экстра ускоренном формате, выбор между посмотреть Пещеру в Новом Афоне и погулять по Новому Афону - несправедливый. Все водопады "Мужские слезы","Девичьи слёзы" - это просто какие-то брызги, которые вы проезжаете мимо. На голубом озере ничего интересного, тарзанка так себе, особенно за 1000 р.
Хорошее место обеда "Сойка". Там вкусно, красиво, и впервые за всё пребывание в Абхазии - не дорого. Нам вышло 1500 р - обед на 2 человека.
Дегустация сыра и меда - не интересные, просто заехали чтобы купить всего за дорого.
Оператор, экскурсовод - приветливые, добрые люди.
В целом было весело.
Экскурсия понравилась: хорошая компания, автомобиль тёплый, хороший водитель. Конкретно по экскурсионным местам мы не все успели посмотреть. Устали после озера читать дальше
Рица и направились домой. Мне не понравилось последнее кафе (стеклянный мост), куда нас отвез экскурсовод, потому что были большие цены (суп 580 руб и за чай 800 руб непонятно). Может быть можно другое кафе предложить туристам?
Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это читать дальше
человек, который максимально раскрыл нам все прелести и секреты Самобытной Абхазии! Традиции, уклад, история и всё-всё-всё!!! Экскурсия построена как легкая интересная прогулка, в ходе которой мы живо общались, делились интересными фактами наших стран и уголков страны! Делали отличные фотографии! Аста на столько интересно рассказывал о своей стране, что нас на индивидуальной экскурсии преследовали заинтересованные туристы на улицах Гагры! Посетили потайные места, на которые не возят групповые экскурсии! А прекрасным завершением дня был пикник на берегу реки, который нам устроил сам Астик! Свежий сыр, горячий лаваш, аджика от мамы Асты и Абхазский коньяк! Задушевные тосты и дорога домой! Совсем не хотелось прощаться!
Но это еще не все! Аста и в последующие дни интересовался нашим отдыхом, все ли в порядке, обменялись фото отдыха. Мы могли в любое время обратиться к наше у новому доброму другу за помощью и советом! Эту встречу мы не забудем! Спасибо Астамур за гостеприимство,доброту, неиссякаемый юмор! Всем советуем познакомиться с Астой!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Пицунда»
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