Экскурсии из Гагры в Пицунду

Найдено 3 экскурсии в категории «Пицунда» в Гагре, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: В Гагре или на границе Псоу
«В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица, Новый Афон
Групповая
до 20 чел.
12 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия Золотое кольцо Абхазии: культура, природа и дегустации
Погрузитесь в мир красоты и вкусов Абхазии, открывая лучшие места Золотого кольца в компании единомышленников
Начало: Колоннада
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июля в 07:00
1 400 за человека
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
9 июля в 09:30
1 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица, Новый Афон
    Добрый день. Очень понравилась экскурсовод Зиза и водитель Симон. Очень интересные рассказы. Посмотрели озеро Рица, водопады, Новый Афон (монастырь и дачу Сталина). Нас забрали в Гагаре, как договаривались все четко и в срок.
  • Т
    Тамара
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
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    в день экскурсии шел проливной дождь, это не испортило наше настроение. Астамур угощал нас ароматным кофе, и мы делали остановки для дегустации меда, вина, коньяка и чачи. Каждая остановка открывала для нас новые вкусы Абхазии. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистой воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Астамур рассказывал нам много интересных историй и легенд, которые делали нашу поездку ещё более захватывающей. Особенно запомнилась остановка на горячий абхазский лаваш и домашний сыр. Дегустация вина добавила приятных эмоций в наше путешествие. Самым запоминающимся моментом стало приглашение к Астамуру домой. Мы познакомились с его семьей, увидели их быт и почувствовали настоящее абхазское гостеприимство. Нас угостили вкусным борщом, приготовленным его женой, и острой аджикой, сделанной его мамой, тетей Этери. А в дорогу нас угостили апельсинами и сушеной хурмой. Это было очень приятно и душевно. Эта поездка оставила у нас теплые воспоминания. Благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрылась для нас во всей своей красоте и гостеприимстве, делая каждую минуту здесь незабываемой.

    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
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    из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур. Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой. Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность. Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.

    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье
  • А
    Анастасия
    21 марта 2024
    Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица, Новый Афон
    Вся экскурсия обошлась нам в 2 раза дороже, чем указано на сайте, по причине обязательных взносов на экологический взнос в
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    Нац парк Рица, что-то там с храмами, дополнительно все музеи и пещеры. К сожалению, всё было в экстра ускоренном формате, выбор между посмотреть Пещеру в Новом Афоне и погулять по Новому Афону - несправедливый. Все водопады "Мужские слезы","Девичьи слёзы" - это просто какие-то брызги, которые вы проезжаете мимо. На голубом озере ничего интересного, тарзанка так себе, особенно за 1000 р. Хорошее место обеда "Сойка". Там вкусно, красиво, и впервые за всё пребывание в Абхазии - не дорого. Нам вышло 1500 р - обед на 2 человека. Дегустация сыра и меда - не интересные, просто заехали чтобы купить всего за дорого. Оператор, экскурсовод - приветливые, добрые люди. В целом было весело.

  • М
    Марина
    20 марта 2024
    Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
    Отличная экскурсия! Наш Гид и водитель в одном лице Астан - супер профессионал! Безумно красиво и познавательно, с комфортом!
  • О
    Ольга
    6 января 2024
    Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
    Экскурсия понравилась: хорошая компания, автомобиль тёплый, хороший водитель. Конкретно по экскурсионным местам мы не все успели посмотреть. Устали после озера
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    Рица и направились домой. Мне не понравилось последнее кафе (стеклянный мост), куда нас отвез экскурсовод, потому что были большие цены (суп 580 руб и за чай 800 руб непонятно). Может быть можно другое кафе предложить туристам?

  • Е
    Елена
    30 октября 2023
    Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
    Всё прошло отлично, хороший водитель. Ничего лишнего. Пару дегустаций не напрягали. Экскурсия в спокойном режиме, без суеты.
  • О
    Оксана
    19 сентября 2023
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Добрый день! Были на экскурсии с Гидом Астамур, по дружбе разрешил себя называть просто Аста!! Это не просто гид, это
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    человек, который максимально раскрыл нам все прелести и секреты Самобытной Абхазии! Традиции, уклад, история и всё-всё-всё!!! Экскурсия построена как легкая интересная прогулка, в ходе которой мы живо общались, делились интересными фактами наших стран и уголков страны! Делали отличные фотографии! Аста на столько интересно рассказывал о своей стране, что нас на индивидуальной экскурсии преследовали заинтересованные туристы на улицах Гагры! Посетили потайные места, на которые не возят групповые экскурсии! А прекрасным завершением дня был пикник на берегу реки, который нам устроил сам Астик! Свежий сыр, горячий лаваш, аджика от мамы Асты и Абхазский коньяк! Задушевные тосты и дорога домой! Совсем не хотелось прощаться! Но это еще не все! Аста и в последующие дни интересовался нашим отдыхом, все ли в порядке, обменялись фото отдыха. Мы могли в любое время обратиться к наше у новому доброму другу за помощью и советом! Эту встречу мы не забудем! Спасибо Астамур за гостеприимство,доброту, неиссякаемый юмор! Всем советуем познакомиться с Астой!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Пицунда»

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  1. Самобытная Абхазия без шаблонов
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  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Замок принца Ольденбургского
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июле 2024
Сейчас в Гагре в категории "Пицунда" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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