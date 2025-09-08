Маршрут охватывает самые красивые уголки Абхазии — от популярных достопримечательностей до заповедных природных памятников. Вы посетите Гегский водопад, волшебное Голубое озеро, восхитительную и живописную Рицу и узнаете о прошлом и настоящем Абхазии. Сделаете красивые фото, а в сезон попробуете вкусные абхазские мандарины.

Время начала: 06:00

Гагра (1 час)

Начнём с прогулки у знаменитой колоннады — той самой из советских фильмов. Заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», привезённый из Парижа и собранный без единого гвоздя.

Голубое озеро (1 час)

Полюбуемся небольшим, но удивительным водоёмом, который не темнеет даже в пасмурную погоду и не замерзает круглый год.

Юпшарский каньон (30 минут)

Удивимся тому, как величественные скалы высотой до 400 метров сужаются до нескольких десятков метров — создавая ощущение природного коридора.

Водопады «Мужские и Девичьи слёзы» (30 минут)

Понаблюдаем, как сотни тонких струек воды стекают по скале, образуя хрустальную водную вуаль.

Озеро Рица (1 час осмотр + 1 час обед)

Посетим две смотровые площадки с панорамными видами на высокогорное озеро, где вода переливается разными оттенками.

Гегский водопад (1 час)

Финальная точка — мощный 70-метровый водопад. Шум воды слышен издалека. Здесь же можно набрать чистейшей родниковой воды.

Организационные детали

Экскурсия проходит на джипах УАЗ-Хантер или УАЗ-Патриот (в машине до 8 человек)

Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания

Для прохождения границы нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка в оригинале. Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки

Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды

Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)

Оплачивается дополнительно: