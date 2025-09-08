Мои заказы

Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры

От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Маршрут охватывает самые красивые уголки Абхазии — от популярных достопримечательностей до заповедных природных памятников.

Вы посетите Гегский водопад, волшебное Голубое озеро, восхитительную и живописную Рицу и узнаете о прошлом и настоящем Абхазии. Сделаете красивые фото, а в сезон попробуете вкусные абхазские мандарины.
4.7
3 отзыва
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Гагра (1 час)

Начнём с прогулки у знаменитой колоннады — той самой из советских фильмов. Заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», привезённый из Парижа и собранный без единого гвоздя.

Голубое озеро (1 час)

Полюбуемся небольшим, но удивительным водоёмом, который не темнеет даже в пасмурную погоду и не замерзает круглый год.

Юпшарский каньон (30 минут)

Удивимся тому, как величественные скалы высотой до 400 метров сужаются до нескольких десятков метров — создавая ощущение природного коридора.

Водопады «Мужские и Девичьи слёзы» (30 минут)

Понаблюдаем, как сотни тонких струек воды стекают по скале, образуя хрустальную водную вуаль.

Озеро Рица (1 час осмотр + 1 час обед)

Посетим две смотровые площадки с панорамными видами на высокогорное озеро, где вода переливается разными оттенками.

Гегский водопад (1 час)

Финальная точка — мощный 70-метровый водопад. Шум воды слышен издалека. Здесь же можно набрать чистейшей родниковой воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипах УАЗ-Хантер или УАЗ-Патриот (в машине до 8 человек)
  • Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания
  • Для прохождения границы нужен паспорт, свидетельство о рождении ребенка в оригинале. Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
  • Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)

Оплачивается дополнительно:

  • Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 700 ₽; детский до 12 лет — 200 ₽; дети до 8 лет — бесплатно
  • Обед в горном кафе, средний чек на человека 500 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Из Гагры (Абхазия) - Взрослый/Детский (от 4 лет)1540 ₽
Из Адлера/Сириуса - Взрослый/Детский (от 4 лет)1795 ₽
Из Центрального Сочи - Взрослый/Детский (от 4 лет)2180 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 21834 туристов
Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
читать дальше

время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Любовь
Любовь
8 сен 2025
В описании написано много, но по факту, просто забрали по адресу в Гагра и провезли по маршруту под музыку. С обязательным посещением дегустаций.
Причем, машина пришла уже полная и остались только
читать дальше

два места на лавочке сзади. Спасибо огромное молодым ребятам, они уступили нам место на сидениях, а сами сели на эти лавочки! Иначе, я бы просто отказалась от поездки, с проблемными коленями там не усидишь.
Водитель Олег-мастер своего дела! Но экскурсовода не было.

Владислава
Владислава
Ответ организатора:
Здравствуйте, Любовь!
Большое спасибо за ваш отзыв и особенно за добрые слова в адрес Олега. Мы очень ценим, что вы отметили
читать дальше

его хорошую работу.

Что касается программы, хотелось бы уточнить несколько моментов для полной ясности:

- Программа экскурсии полностью соответствует описанию на сайте.

- Транспорт и вместимость указаны в описании тура. Как правило, для этой экскурсии мы используем джипы, которые, действительно, менее комфортабельны, чем большой автобус.

- К сожалению, мы не практикуем бронирование конкретных мест в транспорте. Это связано с организационными моментами, когда с одного джипа может ехать несколько групп, и выполнить все пожелания физически невозможно.

- Также хотим обратить ваше внимание, что в данной экскурсии функцию гида выполняет водитель. Он не является профессиональным экскурсоводом, но, будучи местным жителем, с удовольствием делится интересной информацией и историями об Абхазии.

Мы благодарим вас за обратную связь. Искренне надеемся, что, несмотря на некоторые особенности организации, впечатления от красот Абхазии и поездки в целом останутся у вас самыми положительными.

Дмитрий
Дмитрий
15 июл 2025
Ездили в джиптур, надо понимать что нас вёз водитель и всё должно пройти строго по программе экскурсии. Но нам просто невероятно повезло. Водитель не просто рассказывал про Абхазию её историю и обычаи, но и возил нас там в интересные места по мимо экскурсии! Всё было очень здорово интересно. Остались очень довольны увиденным и восторге от рассказа. Однозначно рекомендую
Рушания
Рушания
1 июл 2025
Джип тур классный, маршрут сказочный, водитель-экскурсовод Гамлет идеальный! Немного организационные моменты подводят именно со стороны менеджеров, в остальном всё супер!
Входит в следующие категории Гагры

