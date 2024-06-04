Вечерние экскурсии Гагры

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Гагре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
71 отзыв
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Мы заберем вас от вашего отеля и вечером привезем обратно»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«После долгого и насыщенного дня вечер мы проведем максимально спокойно, встретив закат в Пицундо-Мюссерском заповеднике»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
Групповая
2 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
«Приятным завершением нашего путешествия станет вид на вечернюю Гагру, открывающийся с Приморского пирса»
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
  • M
    Makcik90@mail.ru
    3 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
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    кондиционером. Вообщем рекомендую,а так же хотелось отметить организацию всего процесса на всех этапах провожал и курировал менеджер Хаджараб,привет тебе. Прекрасные люди,прекрасная страна. Абхазия ван лав

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  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
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    купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋

    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
    Отличная экскурсия, посмотрели все значимые объекты Гагры, сделали красивые снимки. Вид со смотровой площадки потрясающий, очень красивый ресторан, колоннада. Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о своей стране, чувствуется заинтересованность и патриотизм. Водитель Игорь тоже молодец. Однозначно рекомендую
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали и о стране Абхазия в целом. Фото просто класс! Очень рады, что выбрали ее экскурсию!
    Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2023
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше! По мне бегали мурашки, когда слушала ее истории. Фото тоже огонёк🔥. Даже дети от поездки были в восторге! Однозначно рекомендую❤!
    Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше!Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше!Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше!Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше!Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше!Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше!
  • В
    Вероника
    19 июня 2023
    Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
    Экскурсия «Фотопутешествие по Абхазии от мора до гор и обратно» понравилась. Евгения очень приветливая, всё подсказывает не перенапрягает фотографиями, фото
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    максимально естественные в моменте, очень мало постановочных фотографии, что для семьи с мужем и ребенком очень облегчает фотосессию. Как водитель Евгения очень надежная, ездит спокойно и аккуратно.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  2. Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
  3. Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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