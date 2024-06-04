1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Мы заберем вас от вашего отеля и вечером привезем обратно»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Фотопрогулка
9 часов
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«После долгого и насыщенного дня вечер мы проведем максимально спокойно, встретив закат в Пицундо-Мюссерском заповеднике»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
«Приятным завершением нашего путешествия станет вид на вечернюю Гагру, открывающийся с Приморского пирса»
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- ЕЕкатерина28 мая 2024Отличная экскурсия, посмотрели все значимые объекты Гагры, сделали красивые снимки. Вид со смотровой площадки потрясающий, очень красивый ресторан, колоннада. Гид Аслан очень интересно и подробно рассказал о своей стране, чувствуется заинтересованность и патриотизм. Водитель Игорь тоже молодец. Однозначно рекомендую
- ТТатьяна11 августа 2023Отличная экскурсия. Женя замечательный экскурсовод, грамотно спланировала маршрут, великолепный водитель, хорошо рассказывает о местах, которые посещали и о стране Абхазия в целом. Фото просто класс! Очень рады, что выбрали ее экскурсию!
- ТТатьяна8 июля 2023Нам ооочень понравилось путешествовать с Евгенией. Мне кажется она знает про Абхазию всё и даже больше! По мне бегали мурашки, когда слушала ее истории. Фото тоже огонёк🔥. Даже дети от поездки были в восторге! Однозначно рекомендую❤!
- ВВероника19 июня 2023Экскурсия «Фотопутешествие по Абхазии от мора до гор и обратно» понравилась. Евгения очень приветливая, всё подсказывает не перенапрягает фотографиями, фото
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Вечерние»
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