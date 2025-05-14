Вас ждет насыщенная экскурсия по городу-курорту Гагра, который недаром считается одним из самых привлекательных мест для отдыха на Черном море.
Мы увидим все главные достопримечательности — от белоснежной Колоннады и заброшенного, но антуражного Зимнего театра до красивого Приморского парка. А в конце поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть Гагру с высоты птичьего полета.
Описание экскурсииВ небольшой группе вы отправитесь на экскурсию по Гагре — небольшому городу в Абхазии и одному из самых привлекательных курортов Чёрного моря. Туристов сюда привлекают горный рельеф, панорамное побережье, обилие растений, вкусная еда и гостеприимство местных. За время экскурсии вы:
- познакомитесь с историей города-курорта;
- сделаете замечательные фото у величественного ресторана «Гагрипш» — уникального заведения, купленного основателем курорта в Норвегии, в разобранном виде доставленного в Гагру и собранного здесь без единого гвоздя;
- восхититесь эвкалиптовой аллеей;
- пройдетесь под сводами мавританской Колоннады с фонтаном, которая открывает вход в Приморский парк принца Ольденбургского с агавами, лимонными и апельсиновыми деревьями, кипарисами, олеандрами;
- рассмотрите антуражный Зимний театр — одно из самых величественных зданий Гагры со спящими золотыми львами у входа;
- подниметесь на смотровую площадку на горе Мамзышха и увидите город с высоты птичьего полёта. Важная информация: Туристы, которые выезжают из Сочи и Адлера должны иметь при себе документы для пересечения государственной границы. Выезд из Цандрипша - 18:00 Выезд из Гагры - 18:30 С посещением Дачи Сталина: (вторник,четверг,суббота) Выезд из Цандрипша - 17:00 Выезд из Гагры - 17:00.
Ежедневно 18-00, Вторник, четверг, суббота с дачей Сталина на Холодной речке 17-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Гагарина
- Крепость Абаата
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Ресторан «Гагрипш»
- Смотровая площадка на горе Мамзышха
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги квалифицированного экскурсовода
- Страховка
Что не входит в цену
- Дача Сталина - 300 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 18-00, Вторник, четверг, суббота с дачей Сталина на Холодной речке 17-00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Туристы
- Которые выезжают из Сочи и Адлера должны иметь при себе документы для пересечения государственной границы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
F
Filichki
14 мая 2025
Всë очень понравилось. Водитель Тарас вообще молодец.
