Вас ждет насыщенная экскурсия по городу-курорту Гагра, который недаром считается одним из самых привлекательных мест для отдыха на Черном море.



Мы увидим все главные достопримечательности — от белоснежной Колоннады и заброшенного, но антуражного Зимнего театра до красивого Приморского парка. А в конце поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть Гагру с высоты птичьего полета.