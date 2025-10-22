Автобусная экскурсия по вечерней Гагре — это погружение в атмосферу старинного курорта, когда его улицы наполняются мягким светом заката. Осмотр исторических памятников и крепости, а также посещение живописной смотровой площадки подарят уникальные впечатления и позволят узнать о славном прошлом Гагры.

Описание экскурсии

Колоннада, парк и дворец принца Ольденбургского

Погрузитесь в эпоху модерна в парке принца Ольденбургского, основанном в 1902 году. Здесь, среди тысячи растений со всего мира, вас ждут изящный замок на холме и таинственная скульптура Медеи. Это место, где история и природа создают уникальную атмосферу для прогулки.

Крепость «Абаата»

Древняя крепость является важным историческим памятником. Вечером она особенно красива, когда её стены отражают свет заката.

Ресторан «Гагрипш»

Он был построен с использованием деталей, привезённых из Норвегии. Это место стало центром культурной жизни города, где выступали знаменитости, такие как Шаляпин и Славин.

Пристань и смотровая площадка Мамзышьха (350 м. н. у. м.)

Завершаем экскурсию на смотровой площадке Мамзышьха, откуда открывается панорамный вид на город и море, особенно красивый в вечерние часы.

