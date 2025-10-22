Автобусная экскурсия по вечерней Гагре — это погружение в атмосферу старинного курорта, когда его улицы наполняются мягким светом заката.
Осмотр исторических памятников и крепости, а также посещение живописной смотровой площадки подарят уникальные впечатления и позволят узнать о славном прошлом Гагры.
Описание экскурсии
Колоннада, парк и дворец принца Ольденбургского
Погрузитесь в эпоху модерна в парке принца Ольденбургского, основанном в 1902 году. Здесь, среди тысячи растений со всего мира, вас ждут изящный замок на холме и таинственная скульптура Медеи. Это место, где история и природа создают уникальную атмосферу для прогулки.
Крепость «Абаата»
Древняя крепость является важным историческим памятником. Вечером она особенно красива, когда её стены отражают свет заката.
Ресторан «Гагрипш»
Он был построен с использованием деталей, привезённых из Норвегии. Это место стало центром культурной жизни города, где выступали знаменитости, такие как Шаляпин и Славин.
Пристань и смотровая площадка Мамзышьха (350 м. н. у. м.)
Завершаем экскурсию на смотровой площадке Мамзышьха, откуда открывается панорамный вид на город и море, особенно красивый в вечерние часы.
Организационные детали
- Выезд по московскому времени
- Время отправления и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания
- Экскурсия проводится в любую погоду (у нас горная местность, погода быстро меняется и не мешает организации)
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 12 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3814 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вера
22 окт 2025
Отличная экскурсия! Вечерняя Гагра ещё красивее чем дневная, спасибо экскурсоводу Леону за его интересные рассказы о достопримечательностях Гагры, приедем ещё. Отдельное спасибо организаторам!
Ирина
19 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!) Лаура интересно рассказала об Абхазии, достаточно много локаций посетили за такое короткое время)
Марина
14 окт 2025
Все очень понравилось, интересно, с юмором и содержательно. Большое спасибо экскурсоводу Славику.
Елена
11 окт 2025
Огромное спасибо всей команде и лично Мадине — координатору от Бога! Всё продумано до мелочей: трансфер, организация, настроение 💫
Нина
6 окт 2025
Очень атмосферная экскурсия. Рекомендую
Г
Гузель
4 окт 2025
Замок принца оказался виден только из крепости, мы замок не посетили! Очень жаль. Но экскурсовод Алексей очень здорово вел рассказы всю дорогу, спасибо ему за это!
М
Милана
24 сен 2025
Все прошло просто супер, гид очень интересно обо всем рассказывает, никакой так скажем «воды». Цена дешевле чем у туроператоров. Спасибо ❤️
Юрий
21 сен 2025
Эта экскурсия -крайне сжатая и ознакомительная Вам вроде бы покажут достопримечательности Старой Гагры,но вскользь. Особенно плохо показан замок Абаата. Просто подвели к стене снаружи, хотя с другой стороны есть свободный вход на территорию. Обоснование- экскурсия ознакомительная. Но извините, так можно и просто фоточки показать… В общем, экскурсия показывает достопримечательности,но лучше потом их посетить самостоятельно. К гиду претензий нет,эрудирована, активна.
Мадина
Ответ организатора:
Добрый день!
Любовь
16 сен 2025
Мадина супер! Экскурсия небольшая, но интересная. Рекомендую и тем, кто уже бывал в Гагре.
А так всё хорошо. Спасибо!
Ю
Юлия
14 сен 2025
Хорошая обзорка без дегустация! Гид - прекрасный рассказчик и организатор. Все заявленное показали в лучшем виде)
Мария
14 сен 2025
Всё отлично и вовремя! Очень интересно было слушать нашего замечательного экскурсовода Кристину. Она рассказала нам историю Абхазии и традиции. Времени на достопримечательностях было достаточно, чтобы погулять и пофотографироваться! Рекомендую!
Г
Галина
2 сен 2025
В целом поездка неплохая. Не скажу, что прямо супер-супер, но вполне себе ничего. Основные знаковые локации Гагр мы увидели. Из минусов: замок принца Ольденбургского мы так собственно и не увидели.
В
Виктория
2 сен 2025
Хорошая экскурсия по сказочно красивому городу. Здесь даже руины смотрятся сказочно, затянутые плющом…
Елена
27 авг 2025
Экскурсия хорошая, не сильно длинная. Интересная.
О
Оксана
27 авг 2025
Отправляйтесь на экскурсию, не пожалеете! Наш экскурсовод Кристина милая девушка, которая рассказывала нам красивые легенды, историю республики и даже немножко учила нас абхазкому языку. Спасибо огромное ей и вашей компании!
