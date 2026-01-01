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Описание тура

В путешествии вам не нужно ни о чем думать и беспокоится, все спланировано за вас, вам остается только отдыхать и наслаждаться видами.

Мы проедем почти по всей стране от одной границы и немного не доедем до другой, посетим все самые интересные и красивые места.

Едете только вы и те кто с вами, или небольшая группа попутчиков, но в любом случае не более 4 человек.

Мы поедем на комфортном авто с панорамной крышей.

Если вам подойдут другие даты путешествия пишите, возможно я буду свободна в эти дни).

Тур проводится только при наличии не менее 2х участников! Возможно индивидуальное путешествие.