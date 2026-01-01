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Абхазия за 3 дня! Все основные достопримечательности

В путешествии вам не нужно ни о чём думать и беспокоиться
Абхазия за 3 дня! Все основные достопримечательностиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Абхазия за 3 дня! Все основные достопримечательностиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Абхазия за 3 дня! Все основные достопримечательностиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В путешествии вам не нужно ни о чем думать и беспокоится, все спланировано за вас, вам остается только отдыхать и наслаждаться видами.

Мы проедем почти по всей стране от одной границы и немного не доедем до другой, посетим все самые интересные и красивые места.

Едете только вы и те кто с вами, или небольшая группа попутчиков, но в любом случае не более 4 человек.

Мы поедем на комфортном авто с панорамной крышей.

Если вам подойдут другие даты путешествия пишите, возможно я буду свободна в эти дни).

Тур проводится только при наличии не менее 2х участников! Возможно индивидуальное путешествие.

  • Посещение основных значимых мест Абхазии.
  • Из поездки вы привезете море впечатлений и массу фотографий!

Программа тура по дням

1 день

Озеро Рица

Стартуем в 9-00 от Кпп Псоу со стороны Абхазии.

1 остановка - Белые скалы.

Красивое и необычное место на берегу Черного моря где на поверхность выходят скалы точно не известно какой породы. Море обточило их поверхность и сделала ее гладкой и приятной на ощупь.

2 остановка - Колоннада и ресторан Гагрипш г. Гагра.

Это исторические места и визитная карточка Абхазии.

3. Едем на озеро Рица!

Озеро Рица по праву является жемчужиной Абхазии, как говорится кто ее не видел, тот не бывал в Абхазии. 1. Бзыбская крепость Ix-Xi вв. 2. Водопад Девичьи слезы. 3. Голубое озеро. 4. Юпшарский каньон. 5. Водопад Мужские слезы. 6. Озеро Рица. 7. Молочный водопад. 8. Птичий водопад. 9. Дача Сталина. 10. Чабгарский карниз.

Обедаем форелью с видом на озеро.

посещение Гегского водопада возможно за доп. плату по договоренности и в зависимости от сезона. Дачу Сталина, водопад Молочный и Птичий в зимнее время посетить нельзя.

4. Сероводородный источник Цкуара.

Как приятно окунуться в теплую водичку и расслабиться после насыщенного дня. Ночуем и ужинаем в селе Аацы. У вас будет уникальная возможность посетить базу отдыха в тихой сельской местности.

Озеро РицаОзеро РицаОзеро Рица
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Новый Афон, Сухум

Стартуем в 09-00 из села Аацы после завтрака.

1 остановка - Вековые платаны села Ачандара.

Вам посчастливится увидеть уникальные деревья, есть мнение что им от 600 до 900 лет.

2 остановка - Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь.

В 1875 году обитель основали монахи из монастыря Святого Пантелеимона со Старого Афона, которых поддерживал император Александр Iii.

3 остановка - Новоафонская пещера, крупнейшая пещера в мире.

Общая протяженность маршрута внутри пещеры около 2 км, он проходит сквозь 8 залов, стены и потолки которых богато декорированы натечными образованиями: сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Температура воздуха в пещере всегда постоянная - +15 градусов. (Рекомендуем взять с собой кофту или легкую куртку.) Обед.

4 остановка - Новоафонский водопад, станция Пцырцха, рынок сувениров.

Водопад является рукотворным вода падает вниз с плотины 1882 г. постройки. С правой стороны от водопада есть лестница из камня, которая ведет к старинной Жд—платформе. Едем в столицу Абхазии город Сухум.

5 остановка - набережная Махаджиров в Сухуме - променад.

Прогуляемся по красивейшей набережной, увидим резные ворота Абхазского гос драм театра, посетим легендарную Брехаловку, потрем нос скульптуре героя сказки Фазиля Эскандера Тачкуму (Скульптор Архип Лабахуа) и подышим свежим морским воздухом.

6 остановка - Термальный горячий источник Кындыг - 2.

Для посетителей здесь доступны 4 минеральных бассейна, поддерживающих разную температуру; гидромассажная система: под струями воды можно стоять, а ещё сидеть или лежать на специальных деревянных кушетках. Ужинаем там же. Ночуем в гостевом доме в Кындыге.

Новый Афон, СухумНовый Афон, СухумНовый Афон, Сухум
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Восточная Абхазия

В 9-00 выезжаем из гостевого дома. Завтракаем.

1 остановка - Генуэзская крепость Сан-Томазо 13 века

Единственная сохранившаяся генуэзская крепость на территории Абхазии, обозначенная еще на итальянских средневековых картах и купание в море по сезону.

2 остановка - Драндский собор Успения Божьей матери.

Это один из первых христианских соборов на территории Абхазии. Храм, построенный ещё в 6 веке. Он является современником одного из главных христианских соборов Святой Софии - Стамбул.

3 остановка - ущелье Черниговка на реке Мачара.

Красивейшее место- бурная горная река протекает вдоль скал, которые в некоторых местах встречаются с густой субтропической зеленью. Обедаем здесь же в ресторане Ассир.

4 остановка - Водопад Ольгинский.

Ольгинский водопад это уникальный природный уголок, здесь расположен сразу несколько перекатов и водопадов. Едем к границе с Россией. Возможны изменения в маршруте в зависимости от погоды, но количество посещений от этого не уменьшится, а может даже увеличится.

Едем к границе.

Восточная АбхазияВосточная АбхазияВосточная Абхазия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Все экскурсии по программе
  • Все входные билеты по программе
  • Дегустация национальной кухни
  • 2-3 х местное проживание
  • 1 день - ужин, 2 день - завтрак
  • Опытный гид
  • Приятное общение
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Посещение мест сверх программы
  • Личные расходы
  • Алкоголь
  • Обеды, 1 ужин, 1 завтрак
О чём нужно знать до поездки

Полный возврат денежных средств возможен в течение 24 часов после бронирования и оплаты тура. При отмене бронирования более чем за 60 дней до начала тура, стоимость тура возвращается за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют не менее 15% от полной стоимости тура. Во всех иных случаях оплата не возвращается

Пожелания к путешественнику

Пожалуйста рассчитайте ваш перелет так, чтоб до 10:00 часов первого дня прибыть и после 20:00 улететь.

Перевозка алкоголя и наркотических веществ в автомобиле запрещено!!!

Крайне необходимо учитывать местные традиции!

Проявлять чувства между мужчиной и женщиной на людях не принято.

Шорты, майки, лигенсы, лосины и тд категорически запрещены в горах!!!
Женщинам курить прилюдно тоже не стоит.
За свою безопасность не переживайте, абхазы очень добрый и приветливый народ (главное уважать наши традиции.)

Визы
Для въезда в страну для граждан России виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виктория
Виктория — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую! Рада знакомству). Я переехала в Абхазию в 2015 году из Питера, устала от города и суеты, и нашла то, о чем я всегда мечтала - покой, тишину, красоту и душевность.
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Я искренне полюбила эту страну с ее богатой культурой и великолепной природой. Обожаю путешествовать по стране, посещать ее многочисленные достопримечательности и с некоторого времени я стала возить на экскурсии людей. Сперва своих гостей, а за там и всех желающих). Приглашаю и вас прокатиться со мной по сказочной Абхазии, вдохнуть ее горный воздух, испить вкуснейшей воды, насладиться великолепными видами. Я покажу вам свою Абхазию!

Тур входит в следующие категории Гагры

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