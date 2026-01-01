Описание тура
В путешествии вам не нужно ни о чем думать и беспокоится, все спланировано за вас, вам остается только отдыхать и наслаждаться видами.
Мы проедем почти по всей стране от одной границы и немного не доедем до другой, посетим все самые интересные и красивые места.
Едете только вы и те кто с вами, или небольшая группа попутчиков, но в любом случае не более 4 человек.
Мы поедем на комфортном авто с панорамной крышей.
Если вам подойдут другие даты путешествия пишите, возможно я буду свободна в эти дни).
Тур проводится только при наличии не менее 2х участников! Возможно индивидуальное путешествие.
- Посещение основных значимых мест Абхазии.
- Из поездки вы привезете море впечатлений и массу фотографий!
Программа тура по дням
Озеро Рица
Стартуем в 9-00 от Кпп Псоу со стороны Абхазии.
1 остановка - Белые скалы.
Красивое и необычное место на берегу Черного моря где на поверхность выходят скалы точно не известно какой породы. Море обточило их поверхность и сделала ее гладкой и приятной на ощупь.
2 остановка - Колоннада и ресторан Гагрипш г. Гагра.
Это исторические места и визитная карточка Абхазии.
3. Едем на озеро Рица!
Озеро Рица по праву является жемчужиной Абхазии, как говорится кто ее не видел, тот не бывал в Абхазии. 1. Бзыбская крепость Ix-Xi вв. 2. Водопад Девичьи слезы. 3. Голубое озеро. 4. Юпшарский каньон. 5. Водопад Мужские слезы. 6. Озеро Рица. 7. Молочный водопад. 8. Птичий водопад. 9. Дача Сталина. 10. Чабгарский карниз.
Обедаем форелью с видом на озеро.
посещение Гегского водопада возможно за доп. плату по договоренности и в зависимости от сезона. Дачу Сталина, водопад Молочный и Птичий в зимнее время посетить нельзя.
4. Сероводородный источник Цкуара.
Как приятно окунуться в теплую водичку и расслабиться после насыщенного дня. Ночуем и ужинаем в селе Аацы. У вас будет уникальная возможность посетить базу отдыха в тихой сельской местности.
Новый Афон, Сухум
Стартуем в 09-00 из села Аацы после завтрака.
1 остановка - Вековые платаны села Ачандара.
Вам посчастливится увидеть уникальные деревья, есть мнение что им от 600 до 900 лет.
2 остановка - Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь.
В 1875 году обитель основали монахи из монастыря Святого Пантелеимона со Старого Афона, которых поддерживал император Александр Iii.
3 остановка - Новоафонская пещера, крупнейшая пещера в мире.
Общая протяженность маршрута внутри пещеры около 2 км, он проходит сквозь 8 залов, стены и потолки которых богато декорированы натечными образованиями: сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Температура воздуха в пещере всегда постоянная - +15 градусов. (Рекомендуем взять с собой кофту или легкую куртку.) Обед.
4 остановка - Новоафонский водопад, станция Пцырцха, рынок сувениров.
Водопад является рукотворным вода падает вниз с плотины 1882 г. постройки. С правой стороны от водопада есть лестница из камня, которая ведет к старинной Жд—платформе. Едем в столицу Абхазии город Сухум.
5 остановка - набережная Махаджиров в Сухуме - променад.
Прогуляемся по красивейшей набережной, увидим резные ворота Абхазского гос драм театра, посетим легендарную Брехаловку, потрем нос скульптуре героя сказки Фазиля Эскандера Тачкуму (Скульптор Архип Лабахуа) и подышим свежим морским воздухом.
6 остановка - Термальный горячий источник Кындыг - 2.
Для посетителей здесь доступны 4 минеральных бассейна, поддерживающих разную температуру; гидромассажная система: под струями воды можно стоять, а ещё сидеть или лежать на специальных деревянных кушетках. Ужинаем там же. Ночуем в гостевом доме в Кындыге.
Восточная Абхазия
В 9-00 выезжаем из гостевого дома. Завтракаем.
1 остановка - Генуэзская крепость Сан-Томазо 13 века
Единственная сохранившаяся генуэзская крепость на территории Абхазии, обозначенная еще на итальянских средневековых картах и купание в море по сезону.
2 остановка - Драндский собор Успения Божьей матери.
Это один из первых христианских соборов на территории Абхазии. Храм, построенный ещё в 6 веке. Он является современником одного из главных христианских соборов Святой Софии - Стамбул.
3 остановка - ущелье Черниговка на реке Мачара.
Красивейшее место- бурная горная река протекает вдоль скал, которые в некоторых местах встречаются с густой субтропической зеленью. Обедаем здесь же в ресторане Ассир.
4 остановка - Водопад Ольгинский.
Ольгинский водопад это уникальный природный уголок, здесь расположен сразу несколько перекатов и водопадов. Едем к границе с Россией. Возможны изменения в маршруте в зависимости от погоды, но количество посещений от этого не уменьшится, а может даже увеличится.
Едем к границе.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Все экскурсии по программе
- Все входные билеты по программе
- Дегустация национальной кухни
- 2-3 х местное проживание
- 1 день - ужин, 2 день - завтрак
- Опытный гид
- Приятное общение
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Посещение мест сверх программы
- Личные расходы
- Алкоголь
- Обеды, 1 ужин, 1 завтрак
О чём нужно знать до поездки
Полный возврат денежных средств возможен в течение 24 часов после бронирования и оплаты тура. При отмене бронирования более чем за 60 дней до начала тура, стоимость тура возвращается за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют не менее 15% от полной стоимости тура. Во всех иных случаях оплата не возвращается
Пожелания к путешественнику
Пожалуйста рассчитайте ваш перелет так, чтоб до 10:00 часов первого дня прибыть и после 20:00 улететь.
Перевозка алкоголя и наркотических веществ в автомобиле запрещено!!!
Крайне необходимо учитывать местные традиции!
Проявлять чувства между мужчиной и женщиной на людях не принято.
Шорты, майки, лигенсы, лосины и тд категорически запрещены в горах!!!
Женщинам курить прилюдно тоже не стоит.
За свою безопасность не переживайте, абхазы очень добрый и приветливый народ (главное уважать наши традиции.)