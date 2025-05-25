Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Этот индивидуальный экспресс-тур включает как культовые достопримечательности, давно ставшие визитными карточками Абхазии, так и малопопулярные локации в глубине гор, куда редко добираются путешественники.
Слушая шелест Чёрного моря и вдыхая ароматы эвкалиптов, читать дальше
мы окунёмся в расслабленную атмосферу знаменитых курортов — Гагры и Сухума.
Сможем отдохнуть и покататься на качелях на диком пляже заповедной Мюссеры или съездить в форелевое хозяйство.
В Черниговском ущелье увидим следы былого величия: заброшенную советскую ГЭС, пустующий дореволюционный санаторий-дворец и поросший плющом каменный мост 10 века.
А также доедем почти до границы с Грузией, чтобы побродить по давно покинутым жителями городам-призракам Ткварчели и Акармара и насладиться мощью природы у бушующих водопадов.
Гагра, Сухум, Мюссера или форелевое хозяйство, горячие источники или водопад
Встретимся и начнём знакомство с Абхазией с основных достопримечательностей Гагры. Увидим все визитные карточки: колоннаду, заброшенный театр, ресторан «Гагрипш».
Двигаемся дальше, в Мюссеру. Отдохнём на диком пляже, осмотрим храмовые руины, покатаемся на качелях у моря. Если захотите, вместо этого заедем в форелевое хозяйство и увидим скальный монастырь в ущелье реки Мчишты.
Следующий пункт нашего путешествия — сердце Абхазии. В Сухуме пройдём по набережной, слушая шум прибоя, пообедаем и отправимся дальше, к ущелью Черниговка. Тут увидим малоизвестные для гостей страны локации: заброшенные ГЭС и санаторий, увитый плющом каменный мост 10 века.
Завершим день купанием в горячих источниках или поездкой к Ольгинскому водопаду. Вечером — отдых в отеле.
2 день
Города-призраки, водопады, оригинальная смотровая
Сегодня исследуем самые отдалённые уголки Абхазии, доехав почти до границы с Грузией. Посетим города-призраки Ткварчели и Акармару, в которых сейчас живут всего несколько семей, осмотрим старый мост, покинутые людьми дома и заброшенные шахты.
Восхитимся величием водопадов Великан, Ирина, Безымянный и пообедаем поблизости. Можем подняться на смотровую площадку «Рука». На этом наше приключение завершится.
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать вас из Адлера, Пицунды или от КПП Псоу
Завершение: Гагра/Адлер/КПП Псоу/Пицунда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Гагре
Привет! Меня зовут Леван. Мой опыт работы в туризме — более 13 лет, и я предлагаю вам индивидуальные путешествия в моём собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что читать дальше
я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии и туры по Абхазии могут проводить коллеги. Приезжайте в гости, мы с радостью покажем всё самое интересное!
Ксения
25 мая 2025
Добрый день. Поездка была потрясающая! Спасибо большое Левану за этот тур, за знания, за интересную историческую информацию про традиции и историю абхазского народа. Леван очень комфортный кураторот экскурсии, с ним чувствуешь себя в безопасности, а также было весело!!!! Спасибо за такую профессиональную работу по индивидуальному туру!