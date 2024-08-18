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10%
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
«Начнём обзорную экскурсию по Гагре: посетим знаменитую колоннаду, рассмотрим ресторан «Гагрипш» и побываем на обзорной площадке на горе Мамдзышха для ваших лучших кадров»
15 сен в 08:00
30 сен в 08:00
2900026 100₽ за человека
5 дней
Тур со вкусом вина и ароматом мандаринов: Новый Афон, Гагра и домашняя винодельня
Сделать селфи с милыми козочками, увидеть Белые скалы и расслабиться в горячих источниках
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Знакомство со столицей начнём с прогулки по набережной Махаджиров»
23 сен в 10:00
14 окт в 10:00
50 000₽ за человека
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
20 сен в 11:00
27 сен в 11:00
25 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга18 августа 2024Мы искали тур, в котором можно без суеты и спешки познакомиться с Абхазией, совместив отдых на море и экскурсии. Данный
- ССтанислав14 августа 2024Мы выбрали Тур "Абхазское трио" и не пожалели. Впервые были в Абхазии, отлично отдохнули. Времени хватило на всё! Объездили все самые
- ИИван5 июня 2024Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
- ННаталия9 марта 2024Роман-настоящий профи, всю поездку мы ощущали себя в абсолютной безопасности и комфорте, локации были интересными, красивыми, неожиданными, иногда мистическими, Роман
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Обзорные»
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