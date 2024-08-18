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показал нам природу, обычаи, полноводные водопады, самую огромную пещеру, все наши передвижения сопровождались интереснейшими рассказами, если мы что-то прослушали за фотографированием, всегда повторял и рассказывал заново)) мы путешествовали на комфортном минивене, и по дорогам и по горным ущельям, ни разу голова даже не качнулась, настолько комфортно Роман управлял транспортом, как настоящий джентельмен помогал выйти из машины, я честно говоря, забыла давно, когда тебе подают руку, так как сама водитель)) Вся наша команда состояла из деушек и у каждой есть волшебные фото, которые помог сделать Роман и научил пользоваться новыми фичами в телефоне, чтобы улучшить картинку)))В Абхазии в марте местами прохладно, и когда мы замерзли в гостинице, Роман тут же решил вопрос с обогревателем, был нам и мамой и папой в поездке, как добрый фей всегда решал вопросы быстро и эффективно))) мы всегда были вкусно накормлены, если нам чего-то не хватало, магазины тут же появлялись на нашем пути, местные фрукты, сыры, вина и другие продукты мы с удовольствием попробовали и купили домой)) я с удовольствием продолжила бы благодарить Романа за чудесную поездку, но лучше каждому открыть для себя Абхазию и только в компании с Романом!!! Есть один только минус, что поездка закончилась, но мы строим планы на новую встречу с Романом на просторах Грузии)))