Абхазия – это настоящая находка для любителей пеших походов. Наш трехдневный маршрут насыщен разнообразными видами и локациями: горные реки, водопад, альпийский луга, высокогорные ледниковые озера. Собирай рюкзак и добро пожаловать в команду «Дикоход»! Что нас ждет в походе • подъем на Гегский водопад (высота около 50 м), • незабываемое приключение с переправой на троллее над горной рекой, • восхождение на вершину горы Пшегишхва (2216 м. над уровнем моря), • красивейший вид сверху на озёра Малая и Большая Рица, • 2 ночи в палатках под звездным небом, • посиделки у костра, • вкуснейшая походная еда и море впечатлений. Трехразовое питание настоящего туриста: фирменный походный борщ, питательные завтраки с орехами и сухофруктами, энергетически заряжающие перекусы. В заключительный день мы поужинаем в кафе национальной абхазской кухни и посетим все классические достопримечательности Рицинского национального парка:

смотровая площадка «Прощай Родина», • Юпшарский каньон, • Голубое озеро, • водопады Мужские и Девичьи слезы, • подвесной мост.