Абхазия – это настоящая находка для любителей пеших походов. Наш трехдневный маршрут насыщен разнообразными видами и локациями: горные реки, водопад, альпийский луга, высокогорные ледниковые озера. Собирай рюкзак и добро пожаловать в команду «Дикоход»!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Абхазия – это настоящая находка для любителей пеших походов. Наш трехдневный маршрут насыщен разнообразными видами и локациями: горные реки, водопад, альпийский луга, высокогорные ледниковые озера. Собирай рюкзак и добро пожаловать в команду «Дикоход»! Что нас ждет в походе • подъем на Гегский водопад (высота около 50 м), • незабываемое приключение с переправой на троллее над горной рекой, • восхождение на вершину горы Пшегишхва (2216 м. над уровнем моря), • красивейший вид сверху на озёра Малая и Большая Рица, • 2 ночи в палатках под звездным небом, • посиделки у костра, • вкуснейшая походная еда и море впечатлений. Трехразовое питание настоящего туриста: фирменный походный борщ, питательные завтраки с орехами и сухофруктами, энергетически заряжающие перекусы. В заключительный день мы поужинаем в кафе национальной абхазской кухни и посетим все классические достопримечательности Рицинского национального парка:
смотровая площадка «Прощай Родина», • Юпшарский каньон, • Голубое озеро, • водопады Мужские и Девичьи слезы, • подвесной мост.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Водопады Мужские и Девичьи слезы
- Подвесной мост
Что включено
- Трансфер
- Трёхразовое питание в походе
- Оплата КПП - 700 руб.
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Аренда снаряжения
- Билет на дачу Сталина (посещение по желанию)
Место начала и завершения?
КПП Псоу, ул. Урожайная 87
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
20 апр 2023
Тур входит в следующие категории Гагры
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