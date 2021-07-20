Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагр

Добро пожаловать в Абхазию!

Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

5
4 отзыва
Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную.

Полюбуетесь водопадами, ущельями и каньонами.

Побываете у знаменитой Рицы и подивитесь цвету Голубого озера.

Посетите средневековую крепость, увидите древние христианские святыни, погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите ее дружелюбный характер.
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!
Добро пожаловать в Абхазию!

Что вас ожидает

Самое-самое в Гагре

Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Озеро Рица и не только

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Новый Афон

Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. По желанию вы также сможете посетить дачу Сталина и пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включен в стоимость — 350 рублей с человека
  • Дополнительные расходы (по желанию): Новоафонская пещера — 500 рублей с человека, дача Сталина — 150 рублей с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: по договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниэль
Даниэль
Меня зовут Даниэль, я историк. С большим удовольствием расскажу вам о прошлом и настоящем Абхазии, ее культурном наследии, религии и невероятной природе. С нетерпением жду встречи!
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4 настоящих отзыва от туристов

Т
20 июля 2021
Ездили семьей 5 человек, все понравилось. Комфортная машина, Даниэль много знает о своей стране. Рассказывает так, что и дети слушали с интересом. Все, что было запланировано увидели и даже больше. Спасибо за экскурсию!
Д
14 июля 2021
Все хорошо, гид приехал вовремя (тут момент, мы думали, что он опаздывает на час, оказалось, что телефоны поймали грузинское время +1 час., Обращайте на это внимание). Маршрут составлен хорошо, мы хотели посетить пещеру, поэтому сначала поехали в Афон, чтобы все успеть. Так же в Афоне посетили дачу Сталина, монастырь, водопад монахов. Можно ещё сходить в келью, но это долго и далеко. Нас не очень интересеует провославная тематика, да и лучше брать тогда отдельную экскурсию, чтобы посетить все святые места. Пещера нам очень понравилась, имейте ввиду, там холодно и скользко. Далее поехали на о. Рицу, дорога просто волшебная, красота, останавливались везде, где что-то интересное есть. Всю дорогу гид рассказывал историю Абхазии, про места, которые проезжаем и где оставливались. Очень интересная и насыщенная экскурсия.
Н
15 июня 2021
Всё отлично! Спасибо, Даниэлю! Очень рекомендую как гида, как собеседника, как профессионального водителя. Отличная машина. Удачи
Е
19 мая 2021
Ездили на экскурсию с Даниэлем, остались довольны. Все было хорошо спланировано:нас вовремя забрали прямо от отеля, уточнили наши предпочтения по местам посещения и везде было достаточно времени, чтобы все посмотреть и сделать фото. Во время самой поездки гид познакомил нас с основными фактами из истории страны, рассказал про обычаи и посоветовал, что из национальных блюд заказать на обед. Спасибо!

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