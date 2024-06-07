Экскурсии на Юпшарский каньон из Гагры

Найдено 36 экскурсий в категории «Юпшарский каньон» в Гагре, цены от 1 360 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
44 отзыва
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
223 отзыва
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
730 отзывов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1283011 547 за всё до 6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 8 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
189 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
87 отзывов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
14 отзывов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600 за человека
VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
115 отзывов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Экскурсия на озеро Рица
Мини-группа
9 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Путешествие к озеру Рица
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии
Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590 за всё до 8 чел.
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
Групповая
7 часов
279 отзывов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Групповая
7 часов
1 отзыв
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500 за человека
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300 за всё до 7 чел.
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400 за человека
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750 за человека
Впервые в Абхазии: Гагра и экоферма
Индивидуальная
6 часов
Гагра и экоферма: уникальное путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: откройте удивительные места Гагры и окрестностей в уютной экскурсии
Начало: Гагра, по договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
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    отеля и комфортно по живописной дороге доставили до Озера Ритц. По нашей просьбе часто останавливал в живописных местах для фото, про каждое дерево и каждую гору, про жизнь и туристические места рассказывал очень подробно, это было интересно. Если нам что-то захотелось, Алхас помогал и подсказывал, терпеливо давал время нам на изучение места и обед. Мы попросили добавить дачу Сталина и прогулку на катере, был восхитительный день. В экскурсии собраны красивые места рядом с Гагрой и озером, море, озеро, горы, реки и все это за несколько часов, неописуемая красота. Спасибо за этот день.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
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    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
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    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
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    можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное? Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться? Выбирайте Астамура! Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура)) Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Решили поехать в Абхазию выбрали ретро поезд, когда сели в поезд мы начали думать кто у нас будет вести экскурсию.
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    Открыли интернет и выбрали сайт с Даниэлем не долго думали выбрали его, потому что пропадал интернет. Честно говоря мы очень переживали,потому что мы были с детьми. Когда мы приехали Даниэль уже нас ждал. И началась интересная экскурсия, он нам всё рассказывал мы задавали вопросы он на всё нам отвечал. Очень много и интересного рассказывал как они живут в Абхазии. Кто будет выбирать поездку в Абхазию, очень рекомендую, советую Даниэля. Минусов нет, одни плюсы. Если мы ещё приедем в Абхазию однозначно, только будем выбирать Даниэля. Мы очень благодарны за такую интересную экскурсию Даниэлю.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто хороший человек отнёсся конструктивно и интеллектуально ко мне и к мужу все понятно объяснил спасибо вам огромное за впечатление и рассказ этих красивых мест.
    Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто
  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Даниэль - это лучший гид в Абхазии, которого я встречал. Знания, идеальный маршрут, подача материала и любовь к своей Родине. После него хочется стать Абхазом. Самый запоминающийся и комфортный день. Рекомендую всем.
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
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  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
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    Аслан вообще душка🩷 Всё рассказал, показал, развеселил. В общем очень обаятельный. Даже не смотря на то, что в нашей группе были очень нервные женщины, Аслан корректно разрядил обстановку и к концу экскурсии, эти нервные женщины превратились в очень довольных туристов. Водителю Игорю тоже спасибо, не гонял, не нервничал. 😊Обязательно приеду в следующем году в Абхазию,и снова поеду на экскурсии с Асланом.

    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. ВЭкскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Юпшарский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. На кабриолете из Гагры к озеру Рица
  2. Групповая экскурсия на встречу с Рицей
  3. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  4. Добро пожаловать в Абхазию
  5. Курортная Гагра и озеро Рица
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Юпшарский каньон" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 1 360 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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