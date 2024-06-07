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Открыли интернет и выбрали сайт с Даниэлем не долго думали выбрали его, потому что пропадал интернет. Честно говоря мы очень переживали,потому что мы были с детьми. Когда мы приехали Даниэль уже нас ждал. И началась интересная экскурсия, он нам всё рассказывал мы задавали вопросы он на всё нам отвечал. Очень много и интересного рассказывал как они живут в Абхазии. Кто будет выбирать поездку в Абхазию, очень рекомендую, советую Даниэля. Минусов нет, одни плюсы. Если мы ещё приедем в Абхазию однозначно, только будем выбирать Даниэля. Мы очень благодарны за такую интересную экскурсию Даниэлю.