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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 7 часов 223 отзыва Групповая экскурсия на встречу с Рицей Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ Расписание: ежедневно в 09:00 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 6 часов 730 отзывов Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар... 12830 10 264 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 27 отзывов Город-призрак и природа Абхазии Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны Начало: На КПП Псоу или в Гагре 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 8 часов 15 отзывов Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума Начало: в вашем отеле в Гаграх 17600 14 080 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 128 отзывов Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу... 12830 11 547 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 7 часов 36 отзывов Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: Гагра 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 8 часов 49 отзывов Впервые в Абхазии (из Гагры) Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 159 отзывов Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день 20850 16 680 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 20 отзывов Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ... Расписание: ежедневно в 07:45 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 24 отзыва В Новый Афон из Гагры: святые места и природа Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена Начало: У места вашего проживания Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 14 отзывов Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон Начало: По договоренности 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов Начало: В Гаграх 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры Начало: По договоренности 12500 10 625 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас Начало: У границы Абхазии 10 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней Начало: У вашего отеля 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки Начало: В вашем отеле в Гагре 25 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 9 часов 3 отзыва Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 10 часов 1 отзыв Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры) Погуляйте по Гагре, полюбуйтесь озером Рица, послушайте горные реки и водопады. Пикник на цветущем лугу и фотосессия в подарок 27 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 96 отзывов Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления Начало: в Гагре или по договоренности 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас Начало: в Гагре или на границе Псоу 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Мини-группа 8 часов 189 отзывов Популярное предложение Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса от 1 800 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Мини-группа 10 часов 87 отзывов Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада" Расписание: ежедневно в 9:45 1 600 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Групповая 10 часов 10 отзывов Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками Начало: Гагра, по договоренности Расписание: Ежедневно в 7:30 2 150 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Групповая 11 часов 14 отзывов Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад Начало: Гагра Расписание: Ежедневно в 8:30 1 600 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 98 отзывов Групповая экскурсия в древний город Новый Афон Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне Начало: Ваш адрес в Гагре Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30 1 000 ₽ за человека

10% скидка Групповая 12 часов 38 отзывов Кындыгские термальные источники из Гагры Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест Начало: 86CP+HV6, Gagra Расписание: Гагра Колоннада от 2200 1 980 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 115 отзывов Популярное предложение VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 10-00 2 000 ₽ за человека

Мини-группа 9 часов 12 отзывов Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона Начало: Адлерский район, Гагра Расписание: Ежедневно в 9:00 1 800 ₽ за человека

Групповая 8 часов 6 отзывов Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия) Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор. 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Квест 12 часов 85 отзывов Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба Расписание: Ежедневно, 9:45 15 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления Начало: По договоренности 9 590 ₽ за всё до 8 чел.

Групповая 7 часов 279 отзывов Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) 1 600 ₽ за человека

Групповая 12 часов 14 отзывов Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг Начало: Колоннада в городе Гагра Расписание: По четным числам в 7:30. 1 750 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Джиппинг в Абхазию Индивидуальная 9 часов 26 отзывов Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе Начало: По вашему адресу Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется 15 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Влюбиться в Абхазию за 8 часов Начало: По договоренности Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Погружение в духовное наследие Абхазии: от Новоафонского монастыря до Лыхненского храма Познакомьтесь с уникальными православными святынями Абхазии, следуя путями апостолов и открывая сокровища древней архитектуры Начало: По договорённости 11 300 ₽ за всё до 7 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас Начало: Ваш отель в Гагре Расписание: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сафари тур в Абхазию Начало: Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра) 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Заброшки - забытое наследие прошлого Начало: По договоренности от 18 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Гагра, Рица и Малая Рица на внедорожнике Начало: По договоренности в Адлере/Сириусе 16 500 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 7 часов 1 отзыв Жемчужина Абхазии - озеро Рица Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда Расписание: Ежедневно в 9:00 1 500 ₽ за человека

Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания Расписание: Каждый день 18 500 ₽ за всё до 7 чел.