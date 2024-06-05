Экскурсии в Новый Афон из Гагры

Найдено 13 экскурсий в категории «Новый Афон» в Гагре, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Абхазию
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1283011 547 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200 за человека
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Гагр - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
67 отзывов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Экскурсия по Новому Афона от А до Я
Групповая
8 часов
6 отзывов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100 за человека
Путешествие из Гагры в Новый Афон
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
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    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Решили поехать в Абхазию выбрали ретро поезд, когда сели в поезд мы начали думать кто у нас будет вести экскурсию.
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    Открыли интернет и выбрали сайт с Даниэлем не долго думали выбрали его, потому что пропадал интернет. Честно говоря мы очень переживали,потому что мы были с детьми. Когда мы приехали Даниэль уже нас ждал. И началась интересная экскурсия, он нам всё рассказывал мы задавали вопросы он на всё нам отвечал. Очень много и интересного рассказывал как они живут в Абхазии. Кто будет выбирать поездку в Абхазию, очень рекомендую, советую Даниэля. Минусов нет, одни плюсы. Если мы ещё приедем в Абхазию однозначно, только будем выбирать Даниэля. Мы очень благодарны за такую интересную экскурсию Даниэлю.

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Даниэль - это лучший гид в Абхазии, которого я встречал. Знания, идеальный маршрут, подача материала и любовь к своей Родине. После него хочется стать Абхазом. Самый запоминающийся и комфортный день. Рекомендую всем.
  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Ездили семьей (4 взрослых + ребенок 9 лет). Маршрут хороший, оптимальный по времени и динамике. Самые большие впечатления, конечно, от
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    озера Рица и Новоафонской пещеры. Очень понравилось место, где мы остановились на обед - красиво (столики у реки), вкусно, адекватные цены. В конце поездки попросили Даниэля также заехать за вином, отвез в небольшую домашнюю винодельню, где мы взяли не только вино, но также вкусный сыр и колбасу. Это был наш первый раз в Абхазии, мы остались довольны. Еще из плюсов - достаточно комфортный минивэн, и Даниель - аккуратный водитель. Из минусов - рассказ истории был очень монотонным, если вап важно, чтобы гид был задорным, увлекающим, создавал атмосферу, то вам не понравится. При этом всю полезную информацию Даниэль изложил, был ненавязчив и учитывал все пожелания, отвечал на все вопросы. На мой взгляд соотношение цены и уровня экскурсии хорошее. Спасибо Даниэлю!

    Ездили семьей (4 взрослых + ребенок 9 лет). Маршрут хороший, оптимальный по времени и динамике. СамыеЕздили семьей (4 взрослых + ребенок 9 лет). Маршрут хороший, оптимальный по времени и динамике. СамыеЕздили семьей (4 взрослых + ребенок 9 лет). Маршрут хороший, оптимальный по времени и динамике. СамыеЕздили семьей (4 взрослых + ребенок 9 лет). Маршрут хороший, оптимальный по времени и динамике. СамыеЕздили семьей (4 взрослых + ребенок 9 лет). Маршрут хороший, оптимальный по времени и динамике. СамыеЕздили семьей (4 взрослых + ребенок 9 лет). Маршрут хороший, оптимальный по времени и динамике. Самые
  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
  • С
    Света
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
  • М
    Мариам
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
  • М
    Мартыненко
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
    Отличная экскурсия, всем рекомендую 👍.
  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Путешествие из Гагры в Новый Афон
    Отличная экскурсия, хорошая организация и прекрасные водители-экскурсоводы! Рекомендовали действительно хорошие места, где можно купить сувениры и хорошо и вкусно покушать. Спасибо! Всем добра!
  • Н
    Неля
    9 мая 2024
    Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
    Спасибо за очень комфортабельную. Проведённую в полном объёме экскурсию. Всё было замечательно. Особенное спаибо экскурсоводу Ирин. Внимательная, отзывчивая, рассказывала очень интересно. Проведенным временем на экскурсии остались довольны. Только положительные эмоции

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Новый Афон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Добро пожаловать в Абхазию
  2. Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
  3. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
  4. В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
  5. Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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