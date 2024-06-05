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озера Рица и Новоафонской пещеры. Очень понравилось место, где мы остановились на обед - красиво (столики у реки), вкусно, адекватные цены. В конце поездки попросили Даниэля также заехать за вином, отвез в небольшую домашнюю винодельню, где мы взяли не только вино, но также вкусный сыр и колбасу. Это был наш первый раз в Абхазии, мы остались довольны. Еще из плюсов - достаточно комфортный минивэн, и Даниель - аккуратный водитель. Из минусов - рассказ истории был очень монотонным, если вап важно, чтобы гид был задорным, увлекающим, создавал атмосферу, то вам не понравится. При этом всю полезную информацию Даниэль изложил, был ненавязчив и учитывал все пожелания, отвечал на все вопросы. На мой взгляд соотношение цены и уровня экскурсии хорошее. Спасибо Даниэлю!