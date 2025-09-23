Поездка в горную часть восточной Абхазии открывает перед вами исчезающий мир.
Улицы шахтёрского Ткуарчала и почти покинутый Акармара создают атмосферу заброшенности и таинственности. Природа постепенно возвращает себе эти места, разрушая бетон
Улицы шахтёрского Ткуарчала и почти покинутый Акармара создают атмосферу заброшенности и таинственности. Природа постепенно возвращает себе эти места, разрушая бетон
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🏛️ Исторические шахтёрские города
- 🌊 Величественные водопады
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📚 Погружение в советскую историю
Что можно увидеть
- Ткуарчал
- Акармара
- Водопад Святой
- Водопад Ирина
- Водопад Великан
- Поворотный железнодорожный мост
Описание экскурсии
- Переезд по бездорожью вдоль горного ущелья.
- Город Ткуарчал — шахтёрский центр советской эпохи, переживающий упадок.
- Посёлок-призрак Акармара, где осталось около ста жителей.
- Водопады Святой, Ирина и Великан. У Великана вы сможете пройти через стену воды и увидеть изнанку водопада.
- Единственный поворотный железнодорожный мост СССР.
Вы узнаете:
- Как жили и работали шахтёры в советской Абхазии.
- Почему исчез Ткуарчал и что осталось от его инфраструктуры.
- Как природа отвоёвывает оставленные человеком места.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном минивэне Toyota Wellfire.
- Дополнительно оплачиваются билеты к водопадам — 400 ₽ с чел. и джип (чтобы добраться до водопадов, вместимость до 6 человек) — 3000 ₽ (за всех).
- На основной части маршрута вас буду сопровождать я, и если в джипе для меня хватит места, то поеду с вами к водопадам. Если места в джипе не хватит, то подожду, пока вы вернётесь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Гудауте
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 сен 2025
С погодой в сентябре 2025 года происходило что-то странное. Откладывали экскурсию, так как планировался поход к водопадам, а в день экскурсии пошел проливной дождь. Шота всегда на связи, договорились на
Входит в следующие категории Гудауты
Похожие экскурсии из Гудауты
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Гудауте: Водопады и Озеро Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
9520 ₽
11 200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
Завтра в 08:00
16 ноя в 08:00
9600 ₽
12 800 ₽ за всё до 7 чел.