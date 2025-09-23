читать дальше

другую дату и все получилось наилучшим образом. Шота очень приятный, общительный! Аккуратное вождение автомобиля. По пути к месту экскурсии интересные истории своего города. Рассказы о обычаях страны. Ответы на все вопросы. На просьбу об остановках, где хотелось посмотреть и сфотографировать быстрая положительная реакция. Не торопит время, не подгоняет. Очень рекомендую данного гида и именно эту экскурсию. Красивейшие места не тронутые человеком много лет. А водопады это отдельные впечатления и эмоции.

Шота, благодарим за возможность посмотреть настолько разноэмоциональные места!

Обязательно вернемся за новыми впечатлениями!