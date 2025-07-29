Мои заказы

Из Гудауты - на озеро Рица

Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
Поездка на озеро Рица - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу природной красоты и исторического наследия Абхазии.

По пути к озеру вас ждут захватывающие виды на ущелья и реки, а также
читать дальше

развалины Бзыбской крепости 10 века. На озере Рица можно прогуляться, насладиться тишиной и чистым горным воздухом. Это идеальное место для отдыха и единения с природой. Путешествие на комфортабельном автомобиле обеспечит удобство и комфорт

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды и природа
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🕊️ Спокойствие и тишина
  • 🌿 Чистый горный воздух
Что можно увидеть

  • Развалины Бзыбской крепости
  • Водопады Мужские и Девичьи Слёзы
  • Слияние рек Бзыбь и Гега
  • Голубое озеро
  • Юпшарские ворота
  • Чабгарский карниз

Описание экскурсии

По пути вы увидите:

И конечно, мы расскажем вам об истории, культуре, быте и обычаях местного населения.

А вот и озеро Рица!

Чистый горный воздух, красота природы и удивительная атмосфера — вот что такое Рица. Вы можете прогуляться, насладиться тишиной и спокойствием. Отдохнуть в тени деревьев или прокатиться на катамаране и лодке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn
  • Обязательно дополнительно оплачивается экосбор в Рицинском национальном парке: взрослые — 700 ₽, дети 8–12 лет — 200 ₽, до 8 лет бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • Посещение дачи Сталина и Молочного водопада — 700 ₽
  • Билет на даче Сталина вместе с экскурсией — 250 ₽ взрослый и 100 ₽ детский
  • Зиплайн — 1000 ₽
  • Дегустации чая, мёда, копченного сыра и мяса, абхазского вина и чачи
  • Катамаран или лодка на озере

Примерный тайминг

  • Дорога в сторону Рицы занимает около 3 часов со всеми остановками (у достопримечательностей мы проводим 15–20 минут)
  • На Рице у вас будет около 2 часов свободного времени
  • Около 2 часов — обратный путь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Гудауте
Провели экскурсии для 29 туристов
Компетентный, вежливый, аккуратный водитель с большим стажем. С моими коллегами с радостью покажем вам самые красивые места Абхазии!

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
29 июл 2025
Хочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию на озеро Рица. Выезд из Гудауты в 9-00 из отеля "Апсны", вернулись обратно только часов
читать дальше

в 5 вечера. Но оно того стоило! Море впечатлений от природы, видов и сладкого горного воздуха! Поездка была на комфортабельном минивэне Хонда и главное там был кондиционер! По ходу поездки Артур предлагает заехать в места, где торгуют вином, медом, чаем. Но делает он это не навязчиво – не хотите, значит не будете заезжать. И вся экскурсия прошло в плавном, не торопливом режиме. Пока едете Артур рассказывает о красотах и Абхазии, приезжаете, ходите гуляете, фотографируетесь и возвращаетесь в машине. Без спешки и беготни. На обратном пути можно пообедать в ресторане "Абхазский дворик" и в прохладе горной речки поделиться впечатлениями под бокал пива или вина или еще чего покрепче. Такая экскурсия, как мне кажется, лучше подходит парам или небольшой компании в 4 человека, но без детей. Получите в полной мере эстетическое удовольствие от красот природы, а Артур расскажет и беспроблемно доставит вас до места по задорным дорогам Абхазии!

юлия
юлия
10 июл 2025
Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)
Людмила
Людмила
24 июн 2025
Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах. Рассказывал много и интересно, с глубоким знанием темы, охотно отвечал
читать дальше

на все наши вопросы.

Показал не только основные достопримечательности, но и живописные места, мимо которых мы бы сами проехали. А ещё порекомендовал замечательный ресторан на берегу реки – там был восхитительный обед с видом на горы!

Экскурсия прошла на высшем уровне, остались очень довольны. Однозначно рекомендуем этого гида! ⭐⭐⭐⭐⭐

Э
Эдуард
14 июн 2025
Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.

