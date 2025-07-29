Поездка на озеро Рица - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу природной красоты и исторического наследия Абхазии.По пути к озеру вас ждут захватывающие виды на ущелья и реки, а также

развалины Бзыбской крепости 10 века. На озере Рица можно прогуляться, насладиться тишиной и чистым горным воздухом. Это идеальное место для отдыха и единения с природой. Путешествие на комфортабельном автомобиле обеспечит удобство и комфорт

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

По пути вы увидите:

Развалины Бзыбской крепости 10 века

Водопады Мужские и Девичьи Слёзы

Слияние двух рек — Бзыбь и Гега

Голубое озеро

Юпшарские ворота

Чабгарский карниз

И конечно, мы расскажем вам об истории, культуре, быте и обычаях местного населения.

А вот и озеро Рица!

Чистый горный воздух, красота природы и удивительная атмосфера — вот что такое Рица. Вы можете прогуляться, насладиться тишиной и спокойствием. Отдохнуть в тени деревьев или прокатиться на катамаране и лодке.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn

Обязательно дополнительно оплачивается экосбор в Рицинском национальном парке: взрослые — 700 ₽, дети 8–12 лет — 200 ₽, до 8 лет бесплатно

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

Посещение дачи Сталина и Молочного водопада — 700 ₽

Билет на даче Сталина вместе с экскурсией — 250 ₽ взрослый и 100 ₽ детский

Зиплайн — 1000 ₽

Дегустации чая, мёда, копченного сыра и мяса, абхазского вина и чачи

Катамаран или лодка на озере

