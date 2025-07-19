Это путешествие по Абхазии подарит незабываемые впечатления.
Вы увидите Голубое озеро с его яркой водой, пройдете через Юпшарский каньон, где скалы почти касаются друг друга, и полюбуетесь водопадами "Мужские слёзы" и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Голубое озеро с яркой водой
- 🏞 Юпшарский каньон - узкое ущелье
- 💧 Водопады "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы"
- 🌉 Подвесной мост через реку Бзыбь
- 🌲 Озеро Рица среди хвойных лесов
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной
- Юпшарский каньон — узкое ущелье, где скалы почти соприкасаются, оставляя узкую полоску неба над головой
- Водопады «Мужские слёзы» и «Девичьи слёзы» — природный контраст силы и нежности в одном пейзаже
- Подвесной мост через реку Бзыбь — остановка для тех, кто хочет почувствовать себя на краю пропасти
- Озеро Рица — финальная точка маршрута. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря среди хвойных лесов и скал. Воздух здесь пахнет сосной, тишиной и вечностью
Вы узнаете:
- Когда было образовано озеро Рица
- Почему долгое время дорога на Рицу была засекречена
- Из-за чего в середине 20 века хотели разрушить ущелье
- Какое дерево тонет в воде
А также познакомитесь с уникальной экосистемой национального парка и помедитируете с видом на исполинские скалы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire с двумя люками
- Отдельно оплачивается экосбор — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ с 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно, а также обед — по желанию
- Можем отправиться в путешествие из Сухума или из Нового Афона
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Гудауте
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
19 июл 2025
Большое спасибо за экскурсию! Очень комфортное вождение, интересные факты про Абхазию, лучшие виды! Мы в восторге!
Входит в следующие категории Гудауты
