Мои заказы

Увидеть самое главное в Гудауте

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Гудауте, цены от 9600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чарующая Рица
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Гудауте: Водопады и Озеро Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9600 ₽ за всё до 6 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: водопады, озера и каньоны на внедорожнике. Незабываемые виды и история ждут вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2025
    Чарующая Рица
    Очень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивые.
    По организации - максимально удобная машина, мы
    читать дальше

    были с маленьким ребенком и это было очень комфортно. Манера вождения очень приятная, чувствуешь себя в безопасности, что для нас было важно. Рашид очень приятный экскурсовод, интересно рассказывал, показывал классные локации для фото, шутил создавая приятную атмосферу на экскурсии. Очень ненавязчивый, внимательно учитывал наши пожелания, помогал при малейших трудностях, например, мы забыли наличные деньги, а он очень выручил нас! Буду очень рекомендовать его своим друзьям и знакомым. А если сами еще вернемся в Абхазию, то однозначно обратимся к нему!

    Очень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивыеОчень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивыеОчень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивыеОчень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивыеОчень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивые
  • Г
    Галина
    6 ноября 2025
    Чарующая Рица
    И страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящий свою страну, знающий места,
    читать дальше

    наполненный искренней гордостью каждой локации. Маршрут был интересный, все посмотрели, узнали много легенд интересных и трогательных и не только. Осталось куча положительных впечатлений и желания возвращаться сюда снова и снова. Спасибо Рашиду за внимание и заботу. Было очень комфортно с вами пути и безопасно.

    И страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящийИ страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящийИ страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящийИ страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящийИ страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящийИ страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящийИ страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящий
  • В
    Вероника
    4 октября 2025
    Чарующая Рица
    Благодарим Рашида за прекрасную экскурсию, это наверное единственный случай пока в моей жизни, когда реальность превосходит ожидание, мы ездили группа
    читать дальше

    из шести человек, очень понравилось всё наверное нам показали самое что ни на есть красивые места, рекомендуем Рашида если кто-то будет в Гудауте Обращайтесь к нему

  • Д
    Дарья
    4 сентября 2025
    Чарующая Рица
    Всё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительно завораживает своей красотой: бирюзовая
    читать дальше

    вода, окруженная густым лесом и величественными горами, создает ощущение полной гармонии и покоя.

    Нам рассказали интересные факты о формировании озера, его флоре и фауне, а также поделились легендами и преданиями местных жителей. Благодаря увлекательной подаче материала экскурсия прошла незаметно быстро, оставив приятные воспоминания и желание вернуться сюда снова.

    Отдельно хочется отметить комфорт передвижения и внимание к деталям: автобус был чистым и просторным, остановки были организованы таким образом, чтобы мы могли насладиться видами и сделать красивые фотографии.
    Эта поездка будет отличным выбором для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу первозданной природы.

    Всё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительноВсё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительноВсё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительноВсё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительноВсё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительноВсё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительноВсё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительноВсё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительно
  • В
    Владимир
    17 августа 2025
    Чарующая Рица
    В Абхазии были впервые.
    Взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Ездили в 3ем.
    Огромное спасибо Рашиду не просто хороший водитель, но и
    читать дальше

    отличный экскурсовод и гид. Рассказывал всю дорогу интересные факты, легенды, истории. Экскурсия прошла на одном дыхании. По времени не ограничивал, не подгонял. Помимо маршрута останавливались в интересных местах….. Можно бесконечно рассказывать,но лучше самому взять экскурсию и испытать дружелюбие Абхазии на себе.
    Ещё раз огромное спасибо команде Трипстер и в отдельности Рашиду.

    В Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервыеВ Абхазии были впервые
  • Г
    Галина
    11 августа 2025
    Чарующая Рица
    Съездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений по остановкам (где хотели задерживались,
    читать дальше

    где не хотели задерживаться-быстро смотрели и ехали дальше). Очень полезна была рекомендация выехать пораньше-успели до крупных туристических групп, все локации были только наши, сделали много красивых фоточек без посторонних людей в кадре.
    Рашид очень интересный рассказчик и собеседник, обсудили темы не только по маршруту, много интересного узнали об Абхазии в целом. Подсказал, что ещё стоит посмотреть. Очень аккуратная манера вождения: никого не укачало, на серпантине было не страшно. Комфортная машина, нас было 5 человек - никто никому не мешал) Терпелив и доброжелателен по отношению к детям, младшая у нас натурально "Маша" из мультика или "Малая Крудс", мы её фонтан энергии не всегда выдерживаем)))
    Надеемся поехать с Рашидом ещё по другим маршрутам.

    Съездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений поСъездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений по
  • В
    Вадим
    1 августа 2025
    Чарующая Рица
    Очень понравилось экскурсия, красивые локации, живописные места!!! Познавательный и интересный рассказ. Удобная машина и комфортная езда. Спасибо Рашиду👍
  • С
    Сергей
    29 июля 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Хочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию на озеро Рица. Выезд из
    читать дальше

    Гудауты в 9-00 из отеля "Апсны", вернулись обратно только часов в 5 вечера. Но оно того стоило! Море впечатлений от природы, видов и сладкого горного воздуха! Поездка была на комфортабельном минивэне Хонда и главное там был кондиционер! По ходу поездки Артур предлагает заехать в места, где торгуют вином, медом, чаем. Но делает он это не навязчиво – не хотите, значит не будете заезжать. И вся экскурсия прошло в плавном, не торопливом режиме. Пока едете Артур рассказывает о красотах и Абхазии, приезжаете, ходите гуляете, фотографируетесь и возвращаетесь в машине. Без спешки и беготни. На обратном пути можно пообедать в ресторане "Абхазский дворик" и в прохладе горной речки поделиться впечатлениями под бокал пива или вина или еще чего покрепче. Такая экскурсия, как мне кажется, лучше подходит парам или небольшой компании в 4 человека, но без детей. Получите в полной мере эстетическое удовольствие от красот природы, а Артур расскажет и беспроблемно доставит вас до места по задорным дорогам Абхазии!

    Хочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию наХочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию наХочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию наХочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию на
  • ю
    юлия
    10 июля 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)
    Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)Прекрасная прогулка по красивейшим местам! Must see!)
  • Л
    Людмила
    24 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах.
    читать дальше

    Рассказывал много и интересно, с глубоким знанием темы, охотно отвечал на все наши вопросы.

    Показал не только основные достопримечательности, но и живописные места, мимо которых мы бы сами проехали. А ещё порекомендовал замечательный ресторан на берегу реки – там был восхитительный обед с видом на горы!

    Экскурсия прошла на высшем уровне, остались очень довольны. Однозначно рекомендуем этого гида! ⭐⭐⭐⭐⭐

    Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенноОгромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно
  • Э
    Эдуард
    13 июня 2025
    Из Гудауты - на озеро Рица
    Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.

Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гудауте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чарующая Рица
  2. Из Гудауты - на озеро Рица
  3. Впервые в Абхазии (из Гудауты)
Какие места ещё посмотреть в Гудауте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Гудауте в декабре 2025
Сейчас в Гудауте в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 9600 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Гудауте на 2025 год по теме «Самое главное», 12 ⭐ отзывов, цены от 9600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль