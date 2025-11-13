Очень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивые. По организации - максимально удобная машина, мы читать дальше
были с маленьким ребенком и это было очень комфортно. Манера вождения очень приятная, чувствуешь себя в безопасности, что для нас было важно. Рашид очень приятный экскурсовод, интересно рассказывал, показывал классные локации для фото, шутил создавая приятную атмосферу на экскурсии. Очень ненавязчивый, внимательно учитывал наши пожелания, помогал при малейших трудностях, например, мы забыли наличные деньги, а он очень выручил нас! Буду очень рекомендовать его своим друзьям и знакомым. А если сами еще вернемся в Абхазию, то однозначно обратимся к нему!
И страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящий свою страну, знающий места, читать дальше
наполненный искренней гордостью каждой локации. Маршрут был интересный, все посмотрели, узнали много легенд интересных и трогательных и не только. Осталось куча положительных впечатлений и желания возвращаться сюда снова и снова. Спасибо Рашиду за внимание и заботу. Было очень комфортно с вами пути и безопасно.
Всё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительно завораживает своей красотой: бирюзовая читать дальше
вода, окруженная густым лесом и величественными горами, создает ощущение полной гармонии и покоя.
Нам рассказали интересные факты о формировании озера, его флоре и фауне, а также поделились легендами и преданиями местных жителей. Благодаря увлекательной подаче материала экскурсия прошла незаметно быстро, оставив приятные воспоминания и желание вернуться сюда снова.
Отдельно хочется отметить комфорт передвижения и внимание к деталям: автобус был чистым и просторным, остановки были организованы таким образом, чтобы мы могли насладиться видами и сделать красивые фотографии. Эта поездка будет отличным выбором для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу первозданной природы.
В Абхазии были впервые. Взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Ездили в 3ем. Огромное спасибо Рашиду не просто хороший водитель, но и читать дальше
отличный экскурсовод и гид. Рассказывал всю дорогу интересные факты, легенды, истории. Экскурсия прошла на одном дыхании. По времени не ограничивал, не подгонял. Помимо маршрута останавливались в интересных местах….. Можно бесконечно рассказывать,но лучше самому взять экскурсию и испытать дружелюбие Абхазии на себе. Ещё раз огромное спасибо команде Трипстер и в отдельности Рашиду.
Съездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений по остановкам (где хотели задерживались, читать дальше
где не хотели задерживаться-быстро смотрели и ехали дальше). Очень полезна была рекомендация выехать пораньше-успели до крупных туристических групп, все локации были только наши, сделали много красивых фоточек без посторонних людей в кадре. Рашид очень интересный рассказчик и собеседник, обсудили темы не только по маршруту, много интересного узнали об Абхазии в целом. Подсказал, что ещё стоит посмотреть. Очень аккуратная манера вождения: никого не укачало, на серпантине было не страшно. Комфортная машина, нас было 5 человек - никто никому не мешал) Терпелив и доброжелателен по отношению к детям, младшая у нас натурально "Маша" из мультика или "Малая Крудс", мы её фонтан энергии не всегда выдерживаем))) Надеемся поехать с Рашидом ещё по другим маршрутам.
Хочу сказать огромное спасибо Артуру за интересную экскурсию и аккуратное вождение автомобиля! Ездили на экскурсию на озеро Рица. Выезд из читать дальше
Гудауты в 9-00 из отеля "Апсны", вернулись обратно только часов в 5 вечера. Но оно того стоило! Море впечатлений от природы, видов и сладкого горного воздуха! Поездка была на комфортабельном минивэне Хонда и главное там был кондиционер! По ходу поездки Артур предлагает заехать в места, где торгуют вином, медом, чаем. Но делает он это не навязчиво – не хотите, значит не будете заезжать. И вся экскурсия прошло в плавном, не торопливом режиме. Пока едете Артур рассказывает о красотах и Абхазии, приезжаете, ходите гуляете, фотографируетесь и возвращаетесь в машине. Без спешки и беготни. На обратном пути можно пообедать в ресторане "Абхазский дворик" и в прохладе горной речки поделиться впечатлениями под бокал пива или вина или еще чего покрепче. Такая экскурсия, как мне кажется, лучше подходит парам или небольшой компании в 4 человека, но без детей. Получите в полной мере эстетическое удовольствие от красот природы, а Артур расскажет и беспроблемно доставит вас до места по задорным дорогам Абхазии!
Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах. читать дальше
Рассказывал много и интересно, с глубоким знанием темы, охотно отвечал на все наши вопросы.
Показал не только основные достопримечательности, но и живописные места, мимо которых мы бы сами проехали. А ещё порекомендовал замечательный ресторан на берегу реки – там был восхитительный обед с видом на горы!
Экскурсия прошла на высшем уровне, остались очень довольны. Однозначно рекомендуем этого гида! ⭐⭐⭐⭐⭐
Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.
Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гудауте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3