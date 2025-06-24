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25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Увидеть жемчужину Абхазии, а по пути посмотреть на скалы и водопады
Завтра в 08:00
7 июл в 08:00
9600 ₽
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
Едем к озеру Рица - без спешки и с остановками в самых красивых местах
Завтра в 10:00
7 июл в 10:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Гудауты)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Завтра в 08:00
7 июл в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 июня 2025Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную поездку на озеро Рица! Водил машину очень аккуратно, что особенно важно на горных серпантинах.
- ЭЭдуард13 июня 2025Артур, очень начитанный и знающий сопровождающий. Интересно рассказывал материал. Кроме того, аккуратный водитель!!! Во время поездки был очень тактичен в общении, без навязывания каких-то дополнительных услуг.
Ответы на вопросы от путешественников по Гудауте в категории «Летние»
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