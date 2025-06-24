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Рассказывал много и интересно, с глубоким знанием темы, охотно отвечал на все наши вопросы. Показал не только основные достопримечательности, но и живописные места, мимо которых мы бы сами проехали. А ещё порекомендовал замечательный ресторан на берегу реки – там был восхитительный обед с видом на горы! Экскурсия прошла на высшем уровне, остались очень довольны. Однозначно рекомендуем этого гида! ⭐⭐⭐⭐⭐