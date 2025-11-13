читать дальше

была рекомендация выехать пораньше-успели до крупных туристических групп, все локации были только наши, сделали много красивых фоточек без посторонних людей в кадре.

Рашид очень интересный рассказчик и собеседник, обсудили темы не только по маршруту, много интересного узнали об Абхазии в целом. Подсказал, что ещё стоит посмотреть. Очень аккуратная манера вождения: никого не укачало, на серпантине было не страшно. Комфортная машина, нас было 5 человек - никто никому не мешал) Терпелив и доброжелателен по отношению к детям, младшая у нас натурально "Маша" из мультика или "Малая Крудс", мы её фонтан энергии не всегда выдерживаем)))

Надеемся поехать с Рашидом ещё по другим маршрутам.