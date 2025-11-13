Мои заказы

Чарующая Рица

Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Экскурсия "Чарующая Рица" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Абхазии. Путешествие начинается с водопада "Девичьи слёзы", где можно загадать желание. Далее маршрут проходит через подвесной мост над рекой Бзыбь и
рощу кедров и секвой. Голубое озеро удивит своим цветом, а Юпшарский каньон впечатлит величием. На смотровой "Птичий клюв" открывается панорама озера Рица. Завершает экскурсию обед с видом на озеро. Это путешествие подарит незабываемые эмоции и впечатления

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фотомоменты
  • 🌿 Погружение в природу
  • 🗣️ Знакомство с культурой
  • 🍽️ Обед с видом на озеро
  • 🚌 Комфортный трансфер
Чарующая Рица© Рашид
Чарующая Рица© Рашид
Чарующая Рица© Рашид

Что можно увидеть

  • Водопад Девичьи слёзы
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь
  • Роща кедров и секвой
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Смотровая Птичий клюв
  • Водопад Молочный
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

8:00 — встреча и отправление

  • Обсуждение маршрута, знакомство
  • Короткий рассказ об Абхазии по дороге

8:30 — водопад «Девичьи слёзы» (10–15 мин)

Легенды, фото, время загадать желание

9:00 — подвесной мост над рекой Бзыбь (10–15 мин)

Виды на бирюзовую реку, история моста

9:30 — роща кедров и секвой (10 мин)

Прогулка среди древних исполинов

10:00 — Голубое озеро (15–25 мин)

Почему вода такого цвета? Мини-экскурс в геологию

10:45 — слияние рек Бзыбь и Гега (15 мин)

Контраст двух потоков — отличный кадр для фотоальбома

11:00 — Юпшарский каньон (проезд + остановка 15 мин)

Узкое ущелье, «Каменный мешок»

11:20 — водопад «Мужские слёзы» (10 мин)

Набор воды (по желанию), короткая легенда

  • Дегустация сыра, мяса, вина, чачи на экоферме
  • Неформальное общение о жизни в Абхазии

12:00 — смотровая «Птичий клюв» (20 мин)

Панорама озера Рица, водопад «Три брата»

12:30 — водопад «Молочный» (15 мин)

Умывание «целебной» водой (по желанию)

13:30 — озеро Рица + обед с видом на озеро (1–1,5 часа)

Несколько остановок по периметру:

  • Основная смотровая
  • Тихое место для отдыха у воды
  • Вид на гору Агепста

15:00 — обратная дорога

  • По пути — короткие остановки по желанию
  • Трансфер в ваш отель или удобное место

Организационные детали

  • Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — от 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно
  • Возможно начать экскурсию из других городов Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон (условия обсудим в личной переписке)
  • Обед не входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид
Рашид — ваш гид в Гудауте
Провёл экскурсии для 43 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, и я с радостью организую для вас индивидуальные экскурсии по прекрасной Абхазии! После 15 лет работы в туризме я решил создать свой проект, чтобы делиться красотой моей страны напрямую. Я не обещаю чудес, но точно знаю, что такое качественный сервис и комфорт.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ю
Юлия
13 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивые.
По организации - максимально удобная машина, мы были с маленьким ребенком и это было очень комфортно. Манера
вождения очень приятная, чувствуешь себя в безопасности, что для нас было важно. Рашид очень приятный экскурсовод, интересно рассказывал, показывал классные локации для фото, шутил создавая приятную атмосферу на экскурсии. Очень ненавязчивый, внимательно учитывал наши пожелания, помогал при малейших трудностях, например, мы забыли наличные деньги, а он очень выручил нас! Буду очень рекомендовать его своим друзьям и знакомым. А если сами еще вернемся в Абхазию, то однозначно обратимся к нему!

Галина
Галина
6 ноя 2025
И страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящий свою страну, знающий места, наполненный искренней гордостью каждой локации. Маршрут был интересный, все посмотрели,
узнали много легенд интересных и трогательных и не только. Осталось куча положительных впечатлений и желания возвращаться сюда снова и снова. Спасибо Рашиду за внимание и заботу. Было очень комфортно с вами пути и безопасно.

В
Вероника
4 окт 2025
Благодарим Рашида за прекрасную экскурсию, это наверное единственный случай пока в моей жизни, когда реальность превосходит ожидание, мы ездили группа из шести человек, очень понравилось всё наверное нам показали самое что ни на есть красивые места, рекомендуем Рашида если кто-то будет в Гудауте Обращайтесь к нему
Д
Дарья
4 сен 2025
Всё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительно завораживает своей красотой: бирюзовая вода, окруженная густым лесом и величественными горами, создает ощущение полной
гармонии и покоя.

Нам рассказали интересные факты о формировании озера, его флоре и фауне, а также поделились легендами и преданиями местных жителей. Благодаря увлекательной подаче материала экскурсия прошла незаметно быстро, оставив приятные воспоминания и желание вернуться сюда снова.

Отдельно хочется отметить комфорт передвижения и внимание к деталям: автобус был чистым и просторным, остановки были организованы таким образом, чтобы мы могли насладиться видами и сделать красивые фотографии.
Эта поездка будет отличным выбором для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу первозданной природы.

В
Владимир
17 авг 2025
В Абхазии были впервые.
Взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Ездили в 3ем.
Огромное спасибо Рашиду не просто хороший водитель, но и отличный экскурсовод и гид. Рассказывал всю дорогу интересные факты, легенды,
истории. Экскурсия прошла на одном дыхании. По времени не ограничивал, не подгонял. Помимо маршрута останавливались в интересных местах….. Можно бесконечно рассказывать,но лучше самому взять экскурсию и испытать дружелюбие Абхазии на себе.
Ещё раз огромное спасибо команде Трипстер и в отдельности Рашиду.

Галина
Галина
11 авг 2025
Съездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений по остановкам (где хотели задерживались, где не хотели задерживаться-быстро смотрели и ехали дальше). Очень полезна
была рекомендация выехать пораньше-успели до крупных туристических групп, все локации были только наши, сделали много красивых фоточек без посторонних людей в кадре.
Рашид очень интересный рассказчик и собеседник, обсудили темы не только по маршруту, много интересного узнали об Абхазии в целом. Подсказал, что ещё стоит посмотреть. Очень аккуратная манера вождения: никого не укачало, на серпантине было не страшно. Комфортная машина, нас было 5 человек - никто никому не мешал) Терпелив и доброжелателен по отношению к детям, младшая у нас натурально "Маша" из мультика или "Малая Крудс", мы её фонтан энергии не всегда выдерживаем)))
Надеемся поехать с Рашидом ещё по другим маршрутам.

В
Вадим
1 авг 2025
Очень понравилось экскурсия, красивые локации, живописные места!!! Познавательный и интересный рассказ. Удобная машина и комфортная езда. Спасибо Рашиду👍

