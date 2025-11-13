Экскурсия "Чарующая Рица" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Абхазии. Путешествие начинается с водопада "Девичьи слёзы", где можно загадать желание. Далее маршрут проходит через подвесной мост над рекой Бзыбь и
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🌿 Погружение в природу
- 🗣️ Знакомство с культурой
- 🍽️ Обед с видом на озеро
- 🚌 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Водопад Девичьи слёзы
- Подвесной мост над рекой Бзыбь
- Роща кедров и секвой
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая Птичий клюв
- Водопад Молочный
- Озеро Рица
Описание экскурсии
8:00 — встреча и отправление
- Обсуждение маршрута, знакомство
- Короткий рассказ об Абхазии по дороге
8:30 — водопад «Девичьи слёзы» (10–15 мин)
Легенды, фото, время загадать желание
9:00 — подвесной мост над рекой Бзыбь (10–15 мин)
Виды на бирюзовую реку, история моста
9:30 — роща кедров и секвой (10 мин)
Прогулка среди древних исполинов
10:00 — Голубое озеро (15–25 мин)
Почему вода такого цвета? Мини-экскурс в геологию
10:45 — слияние рек Бзыбь и Гега (15 мин)
Контраст двух потоков — отличный кадр для фотоальбома
11:00 — Юпшарский каньон (проезд + остановка 15 мин)
Узкое ущелье, «Каменный мешок»
11:20 — водопад «Мужские слёзы» (10 мин)
Набор воды (по желанию), короткая легенда
- Дегустация сыра, мяса, вина, чачи на экоферме
- Неформальное общение о жизни в Абхазии
12:00 — смотровая «Птичий клюв» (20 мин)
Панорама озера Рица, водопад «Три брата»
12:30 — водопад «Молочный» (15 мин)
Умывание «целебной» водой (по желанию)
13:30 — озеро Рица + обед с видом на озеро (1–1,5 часа)
Несколько остановок по периметру:
- Основная смотровая
- Тихое место для отдыха у воды
- Вид на гору Агепста
15:00 — обратная дорога
- По пути — короткие остановки по желанию
- Трансфер в ваш отель или удобное место
Организационные детали
- Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — от 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно
- Возможно начать экскурсию из других городов Абхазии: Гагра, Пицунда, Новый Афон (условия обсудим в личной переписке)
- Обед не входит в стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид — ваш гид в Гудауте
Провёл экскурсии для 43 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, и я с радостью организую для вас индивидуальные экскурсии по прекрасной Абхазии! После 15 лет работы в туризме я решил создать свой проект, чтобы делиться красотой моей страны напрямую. Я не обещаю чудес, но точно знаю, что такое качественный сервис и комфорт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
13 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Сами виды и места которые мы посещали очень красочные и красивые.
Галина
6 ноя 2025
И страна, и гид, и маршрут потрясающие! Очень легко общаться с Ришадом, лёгкий, интересный собеседник, любящий свою страну, знающий места, наполненный искренней гордостью каждой локации. Маршрут был интересный, все посмотрели,
В
Вероника
4 окт 2025
Благодарим Рашида за прекрасную экскурсию, это наверное единственный случай пока в моей жизни, когда реальность превосходит ожидание, мы ездили группа из шести человек, очень понравилось всё наверное нам показали самое что ни на есть красивые места, рекомендуем Рашида если кто-то будет в Гудауте Обращайтесь к нему
Д
Дарья
4 сен 2025
Всё прошло замечательно,экскурсия была прекрасно организована, гид продемонстрировал глубокое знание региона и истории местности. Озеро действительно завораживает своей красотой: бирюзовая вода, окруженная густым лесом и величественными горами, создает ощущение полной
В
Владимир
17 авг 2025
В Абхазии были впервые.
Взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Ездили в 3ем.
Огромное спасибо Рашиду не просто хороший водитель, но и отличный экскурсовод и гид. Рассказывал всю дорогу интересные факты, легенды,
Галина
11 авг 2025
Съездили на персональную экскурсию и получили море удовольствия. Маршрут интересный, комфортно по времени, нет ограничений по остановкам (где хотели задерживались, где не хотели задерживаться-быстро смотрели и ехали дальше). Очень полезна
В
Вадим
1 авг 2025
Очень понравилось экскурсия, красивые локации, живописные места!!! Познавательный и интересный рассказ. Удобная машина и комфортная езда. Спасибо Рашиду👍
Входит в следующие категории Гудауты
