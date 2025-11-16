Групповая экскурсия в Новый Афон предлагает путешествие из Адлера в один из самых живописных уголков Абхазии.
Здесь можно посетить Новоафонский монастырь с его величественным Пантелеймоновским собором, исследовать Новоафонскую пещеру с её девятью залами и подземными озёрами. На Иверской горе расположена Анакопийская крепость, откуда открывается потрясающая панорама. Приморский парк с его водопадом и лебедями добавит вашему путешествию романтики и спокойствия
Здесь можно посетить Новоафонский монастырь с его величественным Пантелеймоновским собором, исследовать Новоафонскую пещеру с её девятью залами и подземными озёрами. На Иверской горе расположена Анакопийская крепость, откуда открывается потрясающая панорама. Приморский парк с его водопадом и лебедями добавит вашему путешествию романтики и спокойствия
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные виды на море и горы
- ⛪ Величественные храмы и соборы
- 🕳️ Загадочные пещеры и подземные озёра
- 🏰 Древние крепости и легенды
- 🌿 Природные парки и водопады
Что можно увидеть
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Анакопийская крепость
- Приморский парк
- Новоафонский водопад
Описание экскурсииМы стартуем из Адлера и отправимся в один из самых живописных городов Абхазии, где вас ждут древние храмы, горные крепости, таинственные пещеры и легенды, которым сотни лет. Главные достопримечательности Нового Афона 1. Новоафонский монастырь - Основан в 1875 году русскими монахами с греческого Афона. - Главный храм — Пантелеймоновский собор с золотыми куполами и росписями. - С территории открывается потрясающий вид на море и горы. 2. Новоафонская пещера Что вас ждёт? - Огромная карстовая пещера с 9 залами, подземными озёрами и сталактитами. - Подземное метро— поезд доставит вас вглубь горы. - Самый высокий зал —"Спелеологов"*(97 м). - Вход: ~500–700 ₽ (уточняем на месте, оплачивается отдельно по желанию) 3. Анакопийская крепость (Иверская гора) 📍 Интересные факты: - Построена в V веке как оборонительный форт. - С вершины открывается панорама от Пицунды до Сухума. - Здесь находится "Неиссякаемый колодец"— древний источник, который никогда не пересыхает. 4. Приморский парк и водопад - Создан монахами в XIX веке с системой прудов и каналов. - Здесь живут белые и чёрные лебеди. - Новоафонский водопад— рукотворный, построен для защиты от наводнений. дополнительная информация или индивидуальный маршрут — пишите
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Урожайная 95
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нового Афона
Похожие экскурсии из Нового Афона
Групповая
до 20 чел.
Поездка на джипе из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: У вашего отеля в Новом Афоне или Гудауте
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
16 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 830 ₽
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя её природные чудеса и культурные достопримечательности. Уникальная возможность увидеть регион с новой стороны
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.